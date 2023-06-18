Ухаживаем за перцами и баклажанами: как их правильно поливать и чем подкормить

Перцы поливают раз в неделю или раз в 10 дней.

— Обязательно нужно следить за продуктивностью полива, — предупреждает Людмила Шубина. — Так поливать, чтобы влага, которая попадает сверху в почву, соединялась с той, что есть внутри. Полив на 1–2 сантиметра непродуктивен. Пусть будет редкий полив, но очень обильный, чтобы влага прошла в корнеобитаемый слой.

Если по верхам прошлись лейкой — то нанесли больше вреда растениям. На следующий день нужно подрыхлить землю и замульчировать, чтобы закрыть влагу.