Ухаживаем за перцами и баклажанами: как их правильно поливать и чем подкормить

Из-за капризов погоды в этом году все овощи на дачах требуют особого внимания. Активный полив в жару мог вымыть необходимые для роста и созревания плодов вещества, а пришедшие дожди сбивают темп полива. Объясняем, как правильно ухаживать за перцами и баклажанами, чтобы не остаться без урожая.
Как подкормить перец
Эффективнее будет вносить все удобрения при посадке в лунку — от перегноя до минеральных удобрений. Но если вы этого не сделали сразу или очень обильно поливали растения в жару, то нужно подкормить перцы.
— Когда начинается отрастание боковых побегов, после того, как растение укоренилось, и вы видите рост листьев и дополнительное цветение, — здесь нужно обязательно провести одну-две подкормки с интервалом примерно в две недели, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Для подкормки подойдут настой сброженной травы в разведении 1 к 10 с добавлением стакана древесной золы или комплексные минеральные удобрения. Под каждое растение нужно вносить по литру подкормки.
Полив перцев в теплице
Перцы поливают раз в неделю или раз в 10 дней.
— Обязательно нужно следить за продуктивностью полива, — предупреждает Людмила Шубина. — Так поливать, чтобы влага, которая попадает сверху в почву, соединялась с той, что есть внутри. Полив на 1–2 сантиметра непродуктивен. Пусть будет редкий полив, но очень обильный, чтобы влага прошла в корнеобитаемый слой.
Если по верхам прошлись лейкой — то нанесли больше вреда растениям. На следующий день нужно подрыхлить землю и замульчировать, чтобы закрыть влагу.
Пасынкование и подвязка перцев
Пасынкование проводится, чтобы укрепить стебель и вовремя получить урожай. Но пасынкуют только некоторые виды перцев — это позднеспелые, высокорослые. Например, сорт «Омброне», высота которого может достигать 1,2 метра.
— Большинство перцев не пасынкуют. Но покупая рассаду уже с перчинками, для получения большего количества плодов нужно убрать верхние. В этом случае развиваются боковые побеги, где будет очень много плодов, — отметила агроном.
Те, кто хочет получить перцы как можно раньше, не должны ничего убирать.
— Среднеранние и ранние сорта пасынковать не нужно. А такие суперранние сорта, как «Фонтан», «валентинка», «лидия», «иволга», «белозерка», пасынковать категорически запрещено, — подчеркнула Людмила Шубина.
Подвязывать перцы можно двумя способами. Первый самый распространенный — к вертикальной опоре бечевкой. Такой опорой могут быть нетолстые, но крепкие палки. При этом лучше не использовать ничего заостренного и железные пруты.
Второй вариант чаще делают в теплице: к горизонтальной перекладине привязывают бечевки, которыми окручивают растения и закрепляют снизу.
Подкормка и полив баклажанов
Баклажаны сейчас также нуждаются в подкормке.
— Важно не перекормить, чтобы не потерять урожай. Сейчас достаточно одной подкормки настоем сброженной травы или комплексными минеральными удобрениями, — отметила агроном.
Растения нужно обильно поливать раз в неделю под корень.
Важно про сад и огород
Для того чтобы получить крупные и сладкие ягоды клубники, дачникам сейчас нужно приложить немало сил. Важно правильно поливать растения и вовремя, в разумных дозах подкормить их.
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