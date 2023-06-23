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Семь кругов садаИнструкция

«Это называют холодной засухой»: похолодание до +2 градусов грозит оставить дачников без урожая — что делать

Такая погода ударит в первую очередь по бахчевым культурам

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Холод пришел не только в Сибирь, но и на Южный Урал

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Погода в этом году очень жестока к дачникам. Сначала урожай почти погиб из-за аномальной жары, затем ударили заморозки, а сейчас остатки добивает холод, засуха и сильный ветер. Разбираемся с агрономом, как не остаться совсем без овощей.

Холод ночью до +2 градусов

Холодный фронт прошел через Новосибирскую область. Циклон смещается через Омскую область в Ханты-Мансийск, и у соседей даже объявили экстренное предупреждение о заморозках: температура может опуститься до -5 градусов. Уральское УГМС, к которому относятся Челябинская, Курганская, Свердловская области и Пермский край, также сообщает, что циклон принес сильный холод и понижение температуры по ночам до +3... +5 градусов.

В Новосибирской области показателей ниже нуля не ожидают, но по ночам тоже может быть очень холодно.

— Мы пока воздерживаемся от предупреждения о заморозках, потому что почва прогрета, и в такой ситуации они маловероятны даже при таких затоках арктического холода. В ближайшие двое суток ночью будет +2... +7 градусов, при прояснениях до +12 градусов, а 25 июня ночью будет +3... +8 градусов, — объяснила корреспонденту НГС ведущий синоптик Марина Виноградова.

При этом циклон крайне скуп на влагу: в регионе в ближайшие трое суток будет преимущественно без осадков.

— Дождей обильных не ждем. Класс пожароопасности почти на половине территории области — чрезвычайной пожароопасности. Дожди идут локально, — добавила специалист.

В начале следующей недели синоптики ждут повышения ночных температур до +6... +11 градусов.

«О каком урожае может идти речь»

Капуста — одна из немногих культур, которая способна выдерживать холод

Капуста — одна из немногих культур, которая способна выдерживать холод

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В таких условиях весь огород, конечно, не нужно бежать укрывать. Наступившую погоду спокойно выдержат капуста, чеснок, лук, морковь и даже укоренившиеся томаты. А вот теплолюбивым культурам будет нелегко.

— Такую погоду агрономы называют холодной засухой. Мало того что нет дождей продуктивных, так на это сверху накладываются суховейные ветра и такой холод — это серьезное испытание для растений, — предупреждает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — В открытом грунте это ударит в первую очередь по бахчевым: пострадают огурцы, кабачки, тыквы, патиссоны, арбузы, дыни.

Нетканым укрывным материалом лучше защищать растения при температуре ниже уже +10 градусов. И помимо бахчевых в защите нуждаются еще и перцы с баклажанами.

— Есть такой термин, как «сумма эффективных температур». Для бахчевых она составляет +15 градусов. При показателях ниже +14 градусов они прекращают свой рост, впадают в состояние анабиоза — о каком урожае может идти речь, — отмечает агроном. — Температура в +2... +3 градуса — это очень близко к заморозкам. Должно быть хотя бы +10 градусов, чтобы процесс развития шел нормально.

Снизить урон растениям может помочь не только укрывание, но и мульчирование.

Как поливать огород

Лейку, может, и не стоит убирать далеко, а вот шланги точно лучше отложить

Лейку, может, и не стоит убирать далеко, а вот шланги точно лучше отложить

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Обильный полив, несмотря на засуху, может серьезно навредить растениям.

— Сейчас не нужно увлекаться поливом. Вода плюс холод — растение может погибнуть. Нет никакого резона поливать, — предупреждает агроном. — Если совсем каменная земля, то один раз полили и ждем, когда пройдет холод.

Полив можно возобновить при ночных температурах выше +10 градусов.

Так как циклон всё же принес хоть небольшие, но осадки, лучше закрыть эту естественную влагу в почве: подрыхлить землю, разбить трещинки — это называют сухим поливом. После этого грядку мульчируют, чтобы уменьшить испарение, — подойдет солома или свежескошенная трава.

Важное про сад и огород

Объясняем, как правильно ухаживать за перцами и баклажанами, чтобы не остаться без урожая.

Для того чтобы получить крупные и сладкие ягоды клубники, дачникам сейчас нужно приложить немало сил. Важно правильно поливать растения и вовремя в разумных дозах подкормить их.

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