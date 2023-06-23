«Это называют холодной засухой»: похолодание до +2 градусов грозит оставить дачников без урожая — что делать

— Мы пока воздерживаемся от предупреждения о заморозках, потому что почва прогрета, и в такой ситуации они маловероятны даже при таких затоках арктического холода. В ближайшие двое суток ночью будет +2... +7 градусов, при прояснениях до +12 градусов, а 25 июня ночью будет +3... +8 градусов, — объяснила корреспонденту НГС ведущий синоптик Марина Виноградова.

При этом циклон крайне скуп на влагу: в регионе в ближайшие трое суток будет преимущественно без осадков.

— Дождей обильных не ждем. Класс пожароопасности почти на половине территории области — чрезвычайной пожароопасности. Дожди идут локально, — добавила специалист.