Селитра, борная кислота и нашатырь: как подкормить овощи копеечными средствами и получить богатый урожай

Янтарная кислота для подкормки растений

Упаковку с янтарной кислотой можно купить в аптеке всего за 15 рублей, при этом она отлично укрепляет иммунитет растений, улучшает рост корней и побегов.

— Чаще всего янтарную кислоту используют именно как стимулятор роста корней. Для этого разводят две таблетки в литре воды и вымачивают черенки примерно на 12 часов, — советует Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.