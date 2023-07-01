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Семь кругов садаИнструкция

Селитра, борная кислота и нашатырь: как подкормить овощи копеечными средствами и получить богатый урожай

Объясняем, каким образом их вносить, чтобы не навредить

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Многие важные для растений элементы можно купить в аптеке меньше чем за 100 рублей

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Погода в этом году дачников не балует — жара сменяется похолоданиями и ливнями. Растениям требуется дополнительный уход и поддержка в виде удобрений. Объясняем, как правильно подкармливать овощи и при этом не разориться.

Янтарная кислота для подкормки растений

Упаковку с янтарной кислотой можно купить в аптеке всего за 15 рублей, при этом она отлично укрепляет иммунитет растений, улучшает рост корней и побегов.

— Чаще всего янтарную кислоту используют именно как стимулятор роста корней. Для этого разводят две таблетки в литре воды и вымачивают черенки примерно на 12 часов, — советует Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Для улучшения цветения и плодообразования примерно до середины июля можно подкармливать овощи раствором в разведении одного грамма на 1–1,5 литра воды.

Томатам янтарная кислота помогает преодолеть стресс после пасынкования. Огурцам такая подкормка также поможет — она улучшает плодоношение и усвояемость азота.

Внекорневая подкормка селитрой

Для опрыскивания растений чаще всего применяют более слабые растворы

Для опрыскивания растений чаще всего применяют более слабые растворы

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Селитры бывают разных видов. Дачники используют для подкормок три: аммиачную, калиевую и кальциевую селитру. Соответственно, каждая из них содержит важнейшие элементы для развития растений. В первой — аммиачная форма азота, во второй — калий, в третьей — кальций.

— У каждой из них своя задача, но опаснее всего переборщить с аммиачной селитрой. Для внекорневой подкормки ее лучше не использовать, так как могут сгореть листья, — предупреждает агроном. — Передозировка аммиачной селитры приводит к накоплению нитратных форм азота.

Если овощам требуется внесение азота, то лучше использовать комплексные удобрения.

— Кальциевая селитра нужна для раскисления грунта и обычно вносится весной или осенью. А калиевая селитра крайне необходима каждому дачнику — без калия не будет урожая, — отметила Людмила Шубина. — Способ разведения и дозы указываются на упаковках удобрений, нужно строго следовать инструкции.

Подобные внекорневые подкормки калиевой селитрой проводятся максимум до конца июля и строго вечером, когда солнце не сможет повредить лист. Обычно удобрение разводят в расчете 10–20 грамм на ведро воды. Аммиачную селитру вносят под корень в такой же концентрации. За сезон в среднем хватает 1–2 внесений и калиевой и аммиачной селитры.

— Все подкормки делаются всегда строго после основного полива. Лучше всего проводить их вечером, — подчеркнула специалист.

Как подкормить огурцы в теплице

Огурцы нуждаются в регулярной подкормке

Огурцы нуждаются в регулярной подкормке

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Огурцы обязательно нужно подкармливать регулярно — раз в 10 дней. Необходима как органика, так и минералы.

— Чередуем их: сначала подкормили органикой, например, настоем сброженной травы, через 10 дней внесли минеральные удобрения, — советует агроном.

Настой сброженной травы или коровьего навоза нужно разводить в отношении 1 к 10 и подкармливать растения после полива — минимум по одному литру подкормки под каждый корень.

В комплексных минеральных удобрениях должны содержаться азот, фосфор, калий и другие микроэлементы.

— Обычно разводят одну столовую ложку на ведро воды. Если нет возможности подкармливать минеральными удобрениями, то к органическим добавляем стакан древесной золы, — советует агроном.

Как подкормить помидоры борной кислотой

Бор — важнейший элемент, отвечающий за завязываемость плодов

Бор — важнейший элемент, отвечающий за завязываемость плодов

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Борная кислота пригодится не только в борьбе с муравьями, но и в качестве внекорневой подкормки. Это дешевое средство поможет получить более обильный урожай.

— Недостаток бора сказывается на завязываемости плодов, — отметила специалист. — Вносить этот элемент вне комплексной подкормки стоит, только если вы видите, что растения не могут в достаточном количестве завязать плоды.

Когда начинается развитие плодов, то кусты опрыскивают раствором: 1 грамм на 1 литр воды.

Как подкормить лук нашатырным спиртом

Такая подкормка заодно избавит дачника от луковой мухи

Такая подкормка заодно избавит дачника от луковой мухи

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В нашатырном спирте содержится аммиачная форма азота, который очень необходим растениям. Такая подкормка избавит и от проблем с луковой мухой.

— Ампулу нашатырного спирта нужно развести в ведре воды. Таким раствором и проливают лук. Если брать аммиачную воду, то соотношение такое: 1 стакан аммиачной воды на 10 литров воды, — поделилась цифрами Людмила Шубина.

Аммиачная форма азота хорошо усваивается растениями, но злоупотреблять такой подкормкой не стоит. Если нет проблем с луковой мухой, то 1–2 раза за сезон будет достаточно.

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