Избавляемся от луковой мухи, паутинного клеща и тли: боремся с вредителями без химии — дешевые и эффективные способы

— Если убивать тлю, то нужно это делать до последней особи. Но обязательно остается пара-тройка самых живучих, и в итоге они вырабатывают устойчивость к химикатам. Пестицидами тлю не извести, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Нужно убирать в первую очередь муравьев — тогда тля не сможет перемещаться по участку и в итоге погибнет. А для этого химикаты не понадобятся.