Как ухаживать за арбузами: правильно прищипываем и формируем растения, чтобы получить сладкий урожай

Размер сетки зависит от сорта — возможно, придется взять сетку и на 5 килограмм. Например, такие гибриды, как «Шуга деликата», «Кримсон Свит» точно потребуют сетку побольше.

В открытом грунте арбузам требуется больше пространства: расстояние должно быть не менее 1,5 метра.

— Если мы хотим, чтобы арбуз в открытом грунте хорошо поспел, то нужно под плод положить камень или кирпич: он нагревается в течение дня и ночью отдает свое тепло плоду, — советует агроном. — Так арбуз лучше набирает сахар.

В конце августа может быть достаточно прохладно, поэтому растение придется дополнительно укрывать.