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Семь кругов садаИнструкция

Как ухаживать за арбузами: правильно прищипываем и формируем растения, чтобы получить сладкий урожай

Придется уменьшить полив, чтобы получить сладкую ягоду

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Арбуз любит тепло и внимательный уход

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Арбузы и дыни — уже не экзотика, и многие дачники знают, что спелые плоды можно легко получить у себя на огороде или в теплице. Но есть нюансы в выращивании, особенно в случае с арбузами. Если хотите получить сладкие, большие полосатые ягоды, то следуйте советам агронома.

Как формировать арбузы в теплице

Арбузы развивают мощные плети и листовую массу, поэтому выращивание в открытом грунте и в теплице отличается.

— В теплице обычно сажают погуще — пять растений на квадратный метр, чтобы занять вертикальное пространство. Обязательно нужно подвязывать и укреплять главную плеть, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Как и огурец, растение ведут наверх, но формирование все же отличается.

— Боковые плети нужно обязательно прищипывать. После того как растение вытянется вверх, начнется формирование нижнего уровня у основания арбузного куста. Эти нижние лети оставлять так, как они есть, прищипывать их не нужно. С них можно будет снимать плоды совсем поздние, — советует специалист.

Обычно в теплице первые ягоды арбуза поспевают к концу июля.

Как прищипывать арбузы

Важно прищипывать верхние плети

Важно прищипывать верхние плети

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Прищипывать плети нужно вовремя и аккуратно, с помощью секатора.

— Мы даем возможность отрасти боковым плетям настолько, чтобы появился зародыш арбуза. Поднимаемся над ним на 10 сантиметров и прищипываем. Длина плети может быть в среднем 30–40 сантиметров, до метра. Прищипываем боковые ответвления лесенками, — подчеркивает агроном.

На одном растении на верхних плетях нужно оставить не больше 4 арбузов. Все остальное нужно убрать.

Как ухаживать за арбузами

Плоды обязательно нужно будет подвязывать отдельно от плетей на шпалеру

Плоды обязательно нужно будет подвязывать отдельно от плетей на шпалеру

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Как только арбузы достигнут 10–12 сантиметров в диаметре, их нужно обязательно подвязать.

— Нужно взять сетку на 3–3,5 килограмма, поместить в нее аккуратно плод и привязать крепко к шпалере, чтобы нагрузка была не на плети. Арбуз должен как бы отдельно висеть, потому что как только он наберет массу, то быстро оборвется, — предупреждает Людмила Шубина.

Размер сетки зависит от сорта — возможно, придется взять сетку и на 5 килограмм. Например, такие гибриды, как «Шуга деликата», «Кримсон Свит» точно потребуют сетку побольше.

В открытом грунте арбузам требуется больше пространства: расстояние должно быть не менее 1,5 метра.

— Если мы хотим, чтобы арбуз в открытом грунте хорошо поспел, то нужно под плод положить камень или кирпич: он нагревается в течение дня и ночью отдает свое тепло плоду, — советует агроном. — Так арбуз лучше набирает сахар.

В конце августа может быть достаточно прохладно, поэтому растение придется дополнительно укрывать.

Полив арбузов в открытом грунте

Пока растение не начало активно развивать плоды, его поливают очень часто, как огурцы — раз в 2–3 дня.

— Как только мы увидели, что на растении появились плоды размером в 10–15 сантиметров в диаметре, то количество воды нужно уменьшить и в открытом грунте, и в теплице, — отметила агроном.

В этот период поливать арбузы нужно не чаще раза в неделю.

— От концентрации влаги зависит вкус арбуза. Если часто поливать, то они будут безвкусные. Хотите сладкие арбузы? Сократите полив, — подчеркнула Людмила Шубина.

В августе полив можно сократить до одного раза в 10–12 дней. При обильных осадках дополнительная влага арбузам не нужна.

Интересное про сад и огород

В июле баклажаны и перцы среднеранних и поздних сортов нуждаются не только в правильном поливе, но и в хороших подкормках.

В июле огурцы настолько разрастаются, что вопрос их формирования и подкормок стоит очень остро.

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