Как ухаживать за арбузами: правильно прищипываем и формируем растения, чтобы получить сладкий урожай

Арбузы и дыни — уже не экзотика, и многие дачники знают, что спелые плоды можно легко получить у себя на огороде или в теплице. Но есть нюансы в выращивании, особенно в случае с арбузами. Если хотите получить сладкие, большие полосатые ягоды, то следуйте советам агронома.
Как формировать арбузы в теплице
Арбузы развивают мощные плети и листовую массу, поэтому выращивание в открытом грунте и в теплице отличается.
— В теплице обычно сажают погуще — пять растений на квадратный метр, чтобы занять вертикальное пространство. Обязательно нужно подвязывать и укреплять главную плеть, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Как и огурец, растение ведут наверх, но формирование все же отличается.
— Боковые плети нужно обязательно прищипывать. После того как растение вытянется вверх, начнется формирование нижнего уровня у основания арбузного куста. Эти нижние лети оставлять так, как они есть, прищипывать их не нужно. С них можно будет снимать плоды совсем поздние, — советует специалист.
Обычно в теплице первые ягоды арбуза поспевают к концу июля.
Как прищипывать арбузы
Прищипывать плети нужно вовремя и аккуратно, с помощью секатора.
— Мы даем возможность отрасти боковым плетям настолько, чтобы появился зародыш арбуза. Поднимаемся над ним на 10 сантиметров и прищипываем. Длина плети может быть в среднем 30–40 сантиметров, до метра. Прищипываем боковые ответвления лесенками, — подчеркивает агроном.
На одном растении на верхних плетях нужно оставить не больше 4 арбузов. Все остальное нужно убрать.
Как ухаживать за арбузами
Как только арбузы достигнут 10–12 сантиметров в диаметре, их нужно обязательно подвязать.
— Нужно взять сетку на 3–3,5 килограмма, поместить в нее аккуратно плод и привязать крепко к шпалере, чтобы нагрузка была не на плети. Арбуз должен как бы отдельно висеть, потому что как только он наберет массу, то быстро оборвется, — предупреждает Людмила Шубина.
Размер сетки зависит от сорта — возможно, придется взять сетку и на 5 килограмм. Например, такие гибриды, как «Шуга деликата», «Кримсон Свит» точно потребуют сетку побольше.
В открытом грунте арбузам требуется больше пространства: расстояние должно быть не менее 1,5 метра.
— Если мы хотим, чтобы арбуз в открытом грунте хорошо поспел, то нужно под плод положить камень или кирпич: он нагревается в течение дня и ночью отдает свое тепло плоду, — советует агроном. — Так арбуз лучше набирает сахар.
В конце августа может быть достаточно прохладно, поэтому растение придется дополнительно укрывать.
Полив арбузов в открытом грунте
Пока растение не начало активно развивать плоды, его поливают очень часто, как огурцы — раз в 2–3 дня.
— Как только мы увидели, что на растении появились плоды размером в 10–15 сантиметров в диаметре, то количество воды нужно уменьшить и в открытом грунте, и в теплице, — отметила агроном.
В этот период поливать арбузы нужно не чаще раза в неделю.
— От концентрации влаги зависит вкус арбуза. Если часто поливать, то они будут безвкусные. Хотите сладкие арбузы? Сократите полив, — подчеркнула Людмила Шубина.
В августе полив можно сократить до одного раза в 10–12 дней. При обильных осадках дополнительная влага арбузам не нужна.
Интересное про сад и огород
В июле баклажаны и перцы среднеранних и поздних сортов нуждаются не только в правильном поливе, но и в хороших подкормках.
В июле огурцы настолько разрастаются, что вопрос их формирования и подкормок стоит очень остро.
Колорадский жук — один из главных врагов дачников. С каждым годом ситуация с вредителем усугубляется, и это тот редкий случай, когда без химикатов будет очень сложно обойтись.