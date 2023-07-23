Уход за клубникой после урожая: нужно ли обрезать листья и чем подкормить кусты

— Чрезмерный перелив и подкормки могут ухудшить зимостойкость растений. Если повторится такое начало зимы, как в прошлом году — очень холодное и без снега, то кусты просто замерзнут, — подчеркнула агроном.

Нужно помнить, что максимальный срок жизни куста — четыре года. После этого плодоношение серьезно падает. Если вы хотите посадить новую грядку с помощью собственных растений, то сейчас нужно аккуратно отрезать усы и укоренить их. Ближе к осени новые кусты пересаживают.

— Если делать новые грядки каждый год, то без урожая никогда не останетесь — так будет постоянная смена растений, — советует специалист.