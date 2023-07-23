Уход за клубникой после урожая: нужно ли обрезать листья и чем подкормить кусты

Клубника, а если говорить правильно — садовая земляника, у большинства дачников завершила плодоношение. Чтобы получить богатый урожай на следующий год, нужно сейчас правильно обработать кусты. Почему не стоит обрезать листья и сколько вносить удобрений — разбираемся вместе с агрономом.
Обработка клубники после сбора урожая
После плодоношения нужно прополоть грядки и аккуратно убрать всё лишнее, в том числе поврежденные и засохшие листья.
— Обычно вносятся минеральные удобрения в междурядье. Берем фосфорно-калийные удобрения из расчета 30–40 граммов на квадратный метр. Азот сейчас неуместен. Также, если кусты очень истощены, следует на один квадратный метр внести полведра-ведро перегноя, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Обрезать здоровые листья у кустов не нужно — так состояние кустов только ухудшится, потому что листья синтезируют питательные вещества для растения. Эти вещества сейчас идут в запасающие рожки, работают на будущий урожай. Обрезаются листья только в крайнем случае — если они больные, с вредителями.
С усами ситуация совсем другая: если вы не планируете размножать растения, то все усы нужно аккуратно убрать. Лучше срезать, чем обрывать.
Уход за клубникой после урожая
Одной подкормки до конца сезона будет достаточно. При засухе следует полить кусты под корень еще максимум один раз.
— Чрезмерный перелив и подкормки могут ухудшить зимостойкость растений. Если повторится такое начало зимы, как в прошлом году — очень холодное и без снега, то кусты просто замерзнут, — подчеркнула агроном.
Нужно помнить, что максимальный срок жизни куста — четыре года. После этого плодоношение серьезно падает. Если вы хотите посадить новую грядку с помощью собственных растений, то сейчас нужно аккуратно отрезать усы и укоренить их. Ближе к осени новые кусты пересаживают.
— Если делать новые грядки каждый год, то без урожая никогда не останетесь — так будет постоянная смена растений, — советует специалист.
Для грядок нужно выбирать солнечные места, тогда ягода будет более сладкой.
Уход за ремонтантной клубникой
Ремонтантная клубника способна давать урожай несколько раз за сезон. Сейчас кусты готовятся ко второй волне, поэтому требуют подкормки.
— Обязательно нужно следить, чтобы не было сорняков, рыхлить. Поливать — только при сильной засухе, — подчеркнула Людмила Шубина.
Подкармливать ремонтантную клубнику нужно раз в две недели, для этого подойдет настой сброженной травы или коровьего навоза и фосфорно-калийные удобрения.
Чем подкормить жимолость после сбора урожая
Жимолость — одна из первых ягод, которой лакомятся дачники. При этом за кустами нужно ухаживать весь сезон.
— Ближе к осени нужно внести фосфорно-калийные удобрения, замульчировать куст и добавить перегноя — азотную вспышку он не даст. Ранней весной уже даем прицельно азот, — отметила агроном.
Нужно быть особо внимательными и присмотреться именно к возрастным кустам — старше 15 лет.
— Жимолость плодоносит на периферических ветках, на молодых. И когда куст слишком загущен, то падает урожайность. Целесообразно из середины куста вырезать одну-две толстые ветви побега, которые идут из земли. Вырезаем прям под ноль. И на следующий год жимолость даст свежие ветви, будет лучше урожайность, — заверила Людмила Шубина.
Интересное про сад и огород
1. Когда копать чеснок и лук и как правильно хранить урожай — объясняем вместе с агрономом.
2. Жительница Новосибирска вырастила из семян маракуйю — растение в этом году на даче зацвело.
3. В июле очень важно правильно ухаживать за томатами — формировать кусты и пасынковать.