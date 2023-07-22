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Семь кругов садаИнструкция

Когда собирать чеснок и лук: как правильно их сушить и хранить, чтобы урожай продержался до следующего сезона

Не пропустите сроки сбора

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Чеснок пора убирать. Но срезать стрелку сразу не нужно

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Начиная с середины июля, дачники приступают к сбору урожая. В этом году труда пришлось вложить много, поэтому очень важно правильно и вовремя выкопать и чеснок, и лук. Когда браться за лопаты и как правильно хранить урожай — объясняем вместе с агрономом.

Когда собирать чеснок

Несмотря на то, что весна была поздней и непростой, время убирать чеснок уже пришло.

— В этом году урожай большой не ждем — после зимовки у многих он не взошел, дефицит чеснока сибирского точно будет. А тот, кто его все-таки вырастил, должен до конца июля его собрать, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Кроящие чешуйки, облегающие зубчики, начнут сейчас уже разлагаться, а это значит, что чеснок будет не очень хорошо храниться.

Главный критерии того, что пора браться за лопату, — пожелтение листьев. Ждать, пока треснет стрелка, не нужно — достаточно того, чтобы она выпрямилась.

— Лучше сделать сначала контрольную подкопку одной-двух луковиц и проверить оболочку. Если начала лопаться, то выкапывать нужно срочно, — отметила агроном.

Как правильно сушить и хранить чеснок

Сушить чеснок нужно в вертикальном положении

Сушить чеснок нужно в вертикальном положении

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Чеснок нужно выкапывать с корнями, сохраняя при этом стрелку и листья.

— Не обрезайте его на грядках. Нужно поставить его в тени в вертикальном положении. Как правило, в течение месяца идет отток питательных веществ с листьев и укрепляется покровная чешуйка, — объяснила специалист.

Чеснок обрезают только после полного высыхания пера и корневой шейки. При обрезке сверху нужно оставить 3–4 см — так кислород не будет поступать в саму головку чеснока, и она сохранится дольше.

Хранить урожай чеснока нужно в сухом, прохладном и проветриваемом месте. Для этого подойдет картонная коробка с отверстиями для вентиляции.

— Если чеснок своевременно убран и правильно хранился, то его спокойно можно использовать до нового урожая, — подчеркнула агроном.

Когда собирают урожай лука

Лук сушить нужно на грядке и на солнце

Лук сушить нужно на грядке и на солнце

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Сроки сбора лука зависят от сорта и его состояния.

— Лук убирают, когда у него зелень пожелтела и легла, а также утончилась шейка — место, где выходит из луковицы перо. Она должна стать мягкой, — объяснила Людмила Шубина. — Если осталось примерно 10% зеленых перьев, то на это внимание не обращаем и приступаем к копке.

В случае с луком урожай сушится на грядках на солнце и открытом воздухе. Как только перо и корни высохнут, а шелуха начнет шелестеть, луковицы пора убирать на хранение. При возможности луковые перья лучше оставить — так луковицы сохранятся дольше. Хранить лук нужно в проветриваемом помещении при температуре +14... +17 градусов.

Когда собирают урожай капусты

Капусту на квашение собирают ближе к концу сентября

Капусту на квашение собирают ближе к концу сентября

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Капуста — холодостойкая культура и может выдерживать заморозки до -5 градусов.

— Сейчас собирают раннеспелые сорта, которые используют на салаты, — объяснила агроном.

Позднеспелые сорта на квашение уходят с огорода самыми последними: в конце сентября — начале октября.

Когда собирают урожай огурцов

Самый большой по объему урожай собирают в конце июля и почти до конца августа.

— Всё зависит от ухода и от того, где растения находятся. В теплой теплице можно и в сентябре спокойно собирать огурцы, — отметила агроном.

Огурцы — очень теплолюбивая культура и перестает расти при температуре ниже +14 градусов. Хотите получать урожай как можно дольше — придется укрывать растения.

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В июле очень важно правильно ухаживать за томатами — формировать кусты и пасынковать.

Если хотите получить сладкие большие арбузы у себя на даче, то следуйте советам агронома.

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