Когда собирать чеснок и лук: как правильно их сушить и хранить, чтобы урожай продержался до следующего сезона

Когда собирать чеснок

Несмотря на то, что весна была поздней и непростой, время убирать чеснок уже пришло.

— В этом году урожай большой не ждем — после зимовки у многих он не взошел, дефицит чеснока сибирского точно будет. А тот, кто его все-таки вырастил, должен до конца июля его собрать, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Кроящие чешуйки, облегающие зубчики, начнут сейчас уже разлагаться, а это значит, что чеснок будет не очень хорошо храниться.