Когда собирать чеснок и лук: как правильно их сушить и хранить, чтобы урожай продержался до следующего сезона

Начиная с середины июля, дачники приступают к сбору урожая. В этом году труда пришлось вложить много, поэтому очень важно правильно и вовремя выкопать и чеснок, и лук. Когда браться за лопаты и как правильно хранить урожай — объясняем вместе с агрономом.
Когда собирать чеснок
Несмотря на то, что весна была поздней и непростой, время убирать чеснок уже пришло.
— В этом году урожай большой не ждем — после зимовки у многих он не взошел, дефицит чеснока сибирского точно будет. А тот, кто его все-таки вырастил, должен до конца июля его собрать, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Кроящие чешуйки, облегающие зубчики, начнут сейчас уже разлагаться, а это значит, что чеснок будет не очень хорошо храниться.
Главный критерии того, что пора браться за лопату, — пожелтение листьев. Ждать, пока треснет стрелка, не нужно — достаточно того, чтобы она выпрямилась.
— Лучше сделать сначала контрольную подкопку одной-двух луковиц и проверить оболочку. Если начала лопаться, то выкапывать нужно срочно, — отметила агроном.
Как правильно сушить и хранить чеснок
Чеснок нужно выкапывать с корнями, сохраняя при этом стрелку и листья.
— Не обрезайте его на грядках. Нужно поставить его в тени в вертикальном положении. Как правило, в течение месяца идет отток питательных веществ с листьев и укрепляется покровная чешуйка, — объяснила специалист.
Чеснок обрезают только после полного высыхания пера и корневой шейки. При обрезке сверху нужно оставить 3–4 см — так кислород не будет поступать в саму головку чеснока, и она сохранится дольше.
Хранить урожай чеснока нужно в сухом, прохладном и проветриваемом месте. Для этого подойдет картонная коробка с отверстиями для вентиляции.
— Если чеснок своевременно убран и правильно хранился, то его спокойно можно использовать до нового урожая, — подчеркнула агроном.
Когда собирают урожай лука
Сроки сбора лука зависят от сорта и его состояния.
— Лук убирают, когда у него зелень пожелтела и легла, а также утончилась шейка — место, где выходит из луковицы перо. Она должна стать мягкой, — объяснила Людмила Шубина. — Если осталось примерно 10% зеленых перьев, то на это внимание не обращаем и приступаем к копке.
В случае с луком урожай сушится на грядках на солнце и открытом воздухе. Как только перо и корни высохнут, а шелуха начнет шелестеть, луковицы пора убирать на хранение. При возможности луковые перья лучше оставить — так луковицы сохранятся дольше. Хранить лук нужно в проветриваемом помещении при температуре
Когда собирают урожай капусты
Капуста — холодостойкая культура и может выдерживать заморозки до -5 градусов.
— Сейчас собирают раннеспелые сорта, которые используют на салаты, — объяснила агроном.
Позднеспелые сорта на квашение уходят с огорода самыми последними: в конце сентября — начале октября.
Когда собирают урожай огурцов
Самый большой по объему урожай собирают в конце июля и почти до конца августа.
— Всё зависит от ухода и от того, где растения находятся. В теплой теплице можно и в сентябре спокойно собирать огурцы, — отметила агроном.
Огурцы — очень теплолюбивая культура и перестает расти при температуре ниже +14 градусов. Хотите получать урожай как можно дольше — придется укрывать растения.
Важное про сад и огород
Жительница Новосибирска вырастила из семян маракуйю — растение в этом году на даче зацвело.
В июле очень важно правильно ухаживать за томатами — формировать кусты и пасынковать.
Если хотите получить сладкие большие арбузы у себя на даче, то следуйте советам агронома.