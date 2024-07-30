Пролежат до следующего лета: как сохранить чеснок и лук на зиму в квартире и погребе — лучшие способы

Яровой чеснок может продержаться дольше, чем озимый Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











До конца июля дачники убрали урожай чеснока и лука и теперь актуальным стал другой вопрос — как сохранить их зимой, а лучше вплоть до следующего лета. Приводим самые эффективные способы хранения, которые не потребуют много усилий и денег.

Как сохранить чеснок на зиму

Яровой чеснок, который садят весной, хранится лучше и дольше, чем озимый. Самая большая проблема в том, что зубчики начинают засыхать или становятся очень мягкими, поэтому важно выбрать не только правильный способ хранения, но и температуру.

Лучший вариант — это погреб или овощехранилище с устойчивой температурой и определенной степенью влажности. Помещение, конечно, должно быть обработано от грибка, чистое и сухое.

— Температура не должна быть ниже 0 градусов. Самая оптимальная температура — это от 0 градусов до +5 градусов. Ни выше, ни ниже, — подчеркнула Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Влажность в пределах 50–80%, лучше в районе 60%. Помещение должно проветриваться.

Два самых распространенных варианта хранения чеснока в небольшом погребе — это в косах, капроновых чулках или колготках, сетках для овощей. Так культура не будет пересекаться с другими овощами и занимать много места.

Для плетения косы нужно оставить перо на чесноке или луке. Принцип простой: нужно плести косу, как из волос на причёске, подплетая, например, шпагат для прочности. Наверху сделайте петлю для подвязки.

Важно, чтобы стены были хорошо обработаны, а косы — туго заплетены и зафиксированы с помощью шпагата. В капроновые колготки и сетки чеснок укладывают очень плотно.

— Можно хранить головки чеснока в ящиках или коробках. Главное, чтобы были отверстия для вентиляции, а на дно можно положить бумагу, — отметила Людмила Шубина. — Лучше всего поставить ящики на полочки. Полностью перо не обрезают, оставляя примерно 10 сантиметров.

Если места под коробки нет, а плести косы или заниматься капронками не хочется, то можно подвесить чеснок веничками за перо на верхнюю балку в погребе. При соблюдении всех условий чеснок может спокойно храниться и оставаться упругим в течение полугода и даже дольше.

Как хранить чеснок в квартире

Чеснок не любит влажность Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











В квартире сухо и жарко, а значит на хранение до весны рассчитывать не приходится. Нужно постараться уменьшить испарение влаги из зубчиков.

— Берем стеклянные банки с широким горлышком и укладываем зубчики. Совсем плотно закрывать нельзя, чтобы они не задохнулись. Так, слегка прикрыть, чтобы уменьшить испарение влаги, — объяснила Людмила Шубина.

Еще один действенный способ спасти чеснок от высыхания — это обработка парафином или воском. Для этого нужно сначала в горячей воде тщательно растворить одно из этих веществ. Постепенно остывая, на воде образуется плотная пленка. Нужно окунуть чеснок до плечиков.

— В этом случае мы влагу внутри закрываем, но при этом чеснок будет дышать через ножку и не сгниет, не пропадет, — подчеркнула агроном. — Несколько месяцев точно продержится даже в очень жаркой квартире.

Хранить чеснок дома можно, как в погребе — в косах или сетках, чтобы сэкономить место.

Как заморозить и мариновать чеснок

При внушительном урожае можно сделать зимние заготовки чеснока. Хранить его просто в холодильнике — не лучший вариант, потому что из-за высокой влажности он долго не пролежит. А вот заморозить можно. Для этого нужно измельчить зубчики в блендере или на терке и заморозить такую чесночную пасту в контейнерах или пакетах. Такая заготовка пригодится зимой для соусов и приготовления различных блюд.

Людмила Шубина добавила, что чеснок можно и замариновать, такая закуска станет украшением любого праздничного стола. Один из самых простых рецептов — маринованный чеснок с укропом. На 1,5–2 килограмма потребуется 1–2 веточки укропа, 5–10 горошин перца. Для маринада на 1 литр воды нужно 50 грамм соли, 100 грамм сахара, 100 миллилитров 9-процентного уксуса.

Чеснок нужно хорошо промыть, убрать корни и верхнюю часть шелухи. Головки поварить в кипящей воде около 5 минут и переложить в простерилизованную банку. Для маринада вскипятить воду, добавить соль, сахар и поварить 2–3 минуты. В маринад по желанию можно добавить лавровый лист. Снять с огня, добавить уксус, залить чеснок и закатать банки.

Как хранить лук

Лук нельзя хранить рядом с картофелем Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Лук перед отправкой на хранение нужно очень внимательно осматривать — все мягкие и поврежденные луковки придется использовать в первую очередь. Два самых слабых места: донце и шейка. Они должны быть крепкими и здоровыми.

— Нужно убрать все корешки и перо. У созревшего лука оно легко обрывается вручную. Если это не так, то придется еще досушивать лук, выложив его на солнце, — объяснила Людмила Шубина.

Как и чеснок, лук можно хранить в косах, капроновых колготках или сетках — важно, чтобы помещение было проветриваемое. Нельзя хранить в погребе рядом лук и картофель, обе культуры начинают от такого соседства страдать: лук гниет, а картофель начинает быстрее созревать.

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