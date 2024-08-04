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Лето Семь кругов сада инструкция Чернеет и не цветет: как спасти урожай картошки и когда ее выкапывать

Чернеет и не цветет: как спасти урожай картошки и когда ее выкапывать

Перед сбором урожая кусты нужно будет обрезать

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Картофель сейчас наращивает массу

Копка картошки — один из ключевых моментов сезона для любого дачника. Но в августе можно столкнуться с целым рядом неприятностей при выращивании «второго хлеба». Кусты могут не цвести или покрываться пятнами. Объясняем, что делать, если сбор богатого урожая картофеля оказался под угрозой.

Почему не цветет картофель

Если к августу кусты картофеля не зацвели, то паниковать уже поздно и, если честно, незачем. Сразу скажем: урожай всё равно будет. Возможно, не такой богатый и крупный, как хотелось бы, но без «второго хлеба» не останетесь.

Причин может быть несколько. Первая — это особый сорт картошки, который не цветет. В ходе селекции ученые специально убрали цветение у растения или сделали его слабовыраженным ради того, чтобы такой картофель быстрее давал урожай. Например, у сортов «Эволюшен» или «Тимо».

— Клубень нарастет, даже если не цветет обычная картошка. Это, скорее всего, произошло из-за слишком бедной почвы, растению просто не хватило нужных веществ. Также жара могла повлиять, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Если у вас не раннеспелые сорта картофеля, то сейчас можно подкормить кусты фосфорно-калийными удобрениями в разведении, указанном на упаковке. Отлично подойдет для подкормки настой сброженной травы или коровьего навоза в разведении 1 к 10.

Почему чернеет картошка

Фитофтороз в августе начинает особо свирепствовать

Второй враг картошки после, конечно, колорадского жука — это фитофтороз, заболевание, вызываемое грибком фитофторой. Дачникам в этом году следует быть начеку начиная со второй декады августа, когда ночные температуры могут быть +8...+ 9 градусов.

— Фитофторе нужны особые условия: днем должно быть тепло, может, даже жарко, а ночью ниже +10 градусов с утренними росами, — объяснила агроном. — Сначала на ботве появляются бурые пятна. Всё поврежденное — и листья, и ботву — нужно будет немедленно срезать и сжечь или вывезти с участка в пакете в мусорку.

После этого нужно обильно опрыскать кусты биологическими препаратами с бактериями Bacillus subtilis. Обработку проводят минимум два раза с интервалом в 7–10 дней — это самый безопасный вариант. Химические препараты могут навредить и человеку, и урожаю.

Когда копать картошку

Время для выкопки зависит сразу от нескольких факторов: времени посадки, состояния ботвы, наличия фитофторы, сорта. Чаще всего картофель выкапывают с конца августа и до середины сентября. Ранние сорта могут быть готовы к середине августа, среднеспелые сорта — во второй декаде сентября, поздние — в середине третьей декады сентября.

— Нужно ориентироваться на состояние ботвы: если она зеленая, то трогать еще рано. Она отдает питательные вещества клубням, и когда пожелтела, потеряла свой цвет, — тогда нужно сделать контрольную копку. И уже определить, подойдет ли такой урожай, — подчеркнула Людмила Шубина.

Важно помнить, что, если картофель был обработан пестицидами от колорадского жука, нужно выдерживать сроки, указанные на упаковке препарата. Обычно после обработки должно пройти не менее двух-трех недель до сбора урожая, чтобы он был безопасен для человека. Часть пестицидов требуют ожидания в четыре недели.

За 10 дней до выкопки нужно скосить ботву для профилактики фитофтороза — так грибок не проберется с ботвы к клубням. После выкопки картофель нужно сушить в течение 10 дней в темном и проветриваемом помещении и после выбросить все почерневшие клубни. Нельзя отправлять на хранение картошку, пораженную фитофторозом или вредителями, иначе можно потерять в погребе весь урожай.

Важное про сад и огород

Август — время не только сбора урожая в плодово-ягодном саду, но и важных работ: без правильной обрезки и подкормок в следующем году заветные плоды не получить.

Мы составили список самых важных дел в августе. Придется потрудиться более усердно, чтобы в следующем году не остаться без урожая.

До конца июля дачники убрали урожай чеснока и лука, и теперь актуальным стал другой вопрос — как сохранить их зимой, а лучше вплоть до следующего лета.

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Дача Сад Огород Картошка Фитофтора
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