Средняя температура в августе в Новосибирске будет выше нормы на 2 градуса

Жара сначала спадет, но вернется в конце месяца Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Среднемесячная температура в августе ожидается на 1,5–2 градуса выше нормы. Новосибирские синоптики сообщили, что она составит +16... +21 градус.



В первой декаде ночью будет +15... +20 градусов, днем +28... +33 градуса. В середине декады небольшое ослабление жары — в ночные часы +10... +15 градусов, в дневные +22... +27 градусов.

— Во второй декаде небольшое понижение температуры. В темное время суток +9... +14 градусов, в светлое +19... +24 градуса. В третьей декаде преобладающий фон температуры в ночные часы +8... +13 градусов, +18... +23 градуса, — объяснила Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС». — Кратковременные дожди и грозы предполагаются в большинстве дней первой и третьей декад, и в отдельные дни второй декады.

В конце месяца будет небольшое повышение температуры. Осадки в пределах нормы.

В ближайшие три дня в Новосибирске синоптики ожидают теплую умеренную погоду преимущественно без осадков.

