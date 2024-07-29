Аномальная жара и дожди уходят: новосибирские синоптики дали прогноз на последние дни июля

На предстоящие три дня синоптики не прогнозируют переменчивую погоду, наконец-то в городе будет стабильно тепло Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В ближайшие три дня в Новосибирске синоптики ожидают теплую умеренную погоду преимущественно без осадков. Об этом рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Наталья Кичанова.



— Погода будет улучшаться, осадки постепенно прекращаться. Но в Западных и Северо-Западных районах области еще ожидаются небольшие дожди, грозы. В городе на предстоящие трое суток будет преимущественно без осадков, — сообщила Наталья Кичанова.

30 июля во вторник синоптики ожидают ночью +16... +18 градусов, днем потеплеет до +25... +27 градусов. Ветер будет юго-западный 3–8 м/с.

В среду, 31 июля, ночью температура опустится до +15... +17 градусов, днем потеплеет до +25... +27 градусов. Ветер также будет западный 3–8 м/с.

На 1 августа специалисты составили почти такой же прогноз. Ночью температура опустится до +15... +17 градусов, днем поднимется до +27... +29 градусов. Ветер снова ожидают западный 3–8 м/с.

В Новосибирской области также к 1 августа температура повысится. Все три дня ночью в регионе похолодает до +9... +14 градусов, холоднее будет в районах в Западной и Северо-Западной части. Днем ожидается +22... +27 градусов, к 1 августа температура повысится до +25... +30 градусов.

Недавно НГС изучил прогноз погоды популярных сервисов на предстоящую рабочую неделю. Специалисты ожидают потепление до +25 градусов до среды, а затем температура снова вырастет. Самым теплым днем может стать пятница, 2 августа, тогда столбик термометра поднимется до +29 градусов.