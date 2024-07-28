Жара и шквалы при грозах до 20 м/с: что ждет новосибирцев на рабочей неделе — прогнозы сервисов

В Новосибирске ожидается жаркая, но пасмурная погода. На выходных пекло до +33 градусов резко сменила гроза с мощным ливнем. Изучаем прогнозы популярных погодных сервисов на предстоящую рабочую неделю.
На 29 июля МЧС выпустило предупреждение.
— Сохранится жаркая погода +30 градусов и выше, сильные дожди, ливни, град, при грозах шквалы ветра до 20 м/с в Новосибирской области, — говорится в сообщении.
По данным Гидрометцентра, температура будет постепенно снижаться до +25 градусов до среды, а затем опять начнет расти. В пятницу, 2 августа, ожидается самый жаркий день на наделе, до +29 градусов. В ночные часы будет не ниже +16 градусов.
«Яндекс.Погода» обещает пасмурную, но не дождливую неделю. Днем будет +24... +28 градусов, ночью +16... +19 градусов.
Gismeteo обещает возвращение жары в город в пятницу. В дневные часы будет до +30 градусов. Всю неделю ожидаются теплые ночи +15... +19 градусов. А 1 и 2 августа будет ясная погода, но в остальные дни — дожди.
На прошлой неделе новосибирские синоптики дали предварительный прогноз на август.
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