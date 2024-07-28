Жара и шквалы при грозах до 20 м/с: что ждет новосибирцев на рабочей неделе — прогнозы сервисов

Гроза накрыла город сегодня внезапно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске ожидается жаркая, но пасмурная погода. На выходных пекло до +33 градусов резко сменила гроза с мощным ливнем. Изучаем прогнозы популярных погодных сервисов на предстоящую рабочую неделю.

На 29 июля МЧС выпустило предупреждение.

— Сохранится жаркая погода +30 градусов и выше, сильные дожди, ливни, град, при грозах шквалы ветра до 20 м/с в Новосибирской области, — говорится в сообщении.

Предупреждение на 29 июля Источник: Александра Бруня / NGS.RU











По данным Гидрометцентра, температура будет постепенно снижаться до +25 градусов до среды, а затем опять начнет расти. В пятницу, 2 августа, ожидается самый жаркий день на наделе, до +29 градусов. В ночные часы будет не ниже +16 градусов.



Дожди будут идти в понедельник и вторник Источник: meteoinfo.ru











«Яндекс.Погода» обещает пасмурную, но не дождливую неделю. Днем будет +24... +28 градусов, ночью +16... +19 градусов.

По данным сервиса, дождей не будет Источник: «Яндекс.Погода»











Gismeteo обещает возвращение жары в город в пятницу. В дневные часы будет до +30 градусов. Всю неделю ожидаются теплые ночи +15... +19 градусов. А 1 и 2 августа будет ясная погода, но в остальные дни — дожди.

На следующие выходные в город может опять прийти гроза Источник: Gismeteo











На прошлой неделе новосибирские синоптики дали предварительный прогноз на август.