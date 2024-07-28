НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+20°

пасмурно, дождь

ощущается как +21

3 м/c,

ю-з.

 744мм 98%
Подробнее
2 Пробки
USD 85,56
EUR 93,26

СРОЧНО

Прогноз погоды на неделю в Новосибирске

Кто ездит на авто за 18 млн
Работа в Новосибирске
Цирковая коррупция
Новосибирск ведет соцсети
Травма в частной школе
Июльфест в Новосибирске
Выросли цены на такси
Разоблачили мифы об имплантах
Заготавливаем травы на зиму
НГС в Telegram
Лето Жара и шквалы при грозах до 20 м/с: что ждет новосибирцев на рабочей неделе — прогнозы сервисов

Жара и шквалы при грозах до 20 м/с: что ждет новосибирцев на рабочей неделе — прогнозы сервисов

Капризы погоды уже утомили горожан

3 235
5 комментариев
Гроза накрыла город сегодня внезапно

В Новосибирске ожидается жаркая, но пасмурная погода. На выходных пекло до +33 градусов резко сменила гроза с мощным ливнем. Изучаем прогнозы популярных погодных сервисов на предстоящую рабочую неделю.

На 29 июля МЧС выпустило предупреждение.

— Сохранится жаркая погода +30 градусов и выше, сильные дожди, ливни, град, при грозах шквалы ветра до 20 м/с в Новосибирской области, — говорится в сообщении.

Предупреждение на 29 июля

По данным Гидрометцентра, температура будет постепенно снижаться до +25 градусов до среды, а затем опять начнет расти. В пятницу, 2 августа, ожидается самый жаркий день на наделе, до +29 градусов. В ночные часы будет не ниже +16 градусов.

Дожди будут идти в понедельник и вторник

«Яндекс.Погода» обещает пасмурную, но не дождливую неделю. Днем будет +24... +28 градусов, ночью +16... +19 градусов.

По данным сервиса, дождей не будет

Gismeteo обещает возвращение жары в город в пятницу. В дневные часы будет до +30 градусов. Всю неделю ожидаются теплые ночи +15... +19 градусов. А 1 и 2 августа будет ясная погода, но в остальные дни — дожди.

На следующие выходные в город может опять прийти гроза

На прошлой неделе новосибирские синоптики дали предварительный прогноз на август.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Погода Лето Погода в Новосибирске Жара Дожди
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Grape Reflection 🍇
28 июля 2024, 17:02
О, вишь оно как, а мужики то и не знали
Гость
28 июля 2024, 16:18
"СохранитЬся" - русский языка не владеем?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Хорошо, хоть небо не в клеточку»: журналистка НГС — о бесконечных заборах, которые мешают ходить и уродуют город
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
А можно всех посмотреть? Где еще в Новосибирске можно организовать пешеходную улицу — ищем альтернативу улице Ленина
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Как будто прошла бомбежка»: новосибирец возмутился состоянием убитых дорог — в мэрии ответили, что ремонт будет, но не сейчас
Вячеслав Соколов
Мнение
«Платить было нечем»: пенсионерка добилась признания ее банкротом — как и зачем
Анна Макарова
Банкрот на пенсии
Мнение
Россиянка съездила в Казахстан и честно рассказала об огромных минусах отдыха в соседней стране
Виктория Бондарева
экскурсовод
Рекомендуем
Знакомства

Ана,35

Илья,41

Варвара,23

Vert,39

Lana,50

Евгений,40

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Kyплю кабель c хранения.новый лежалый,опт

2 500 000 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление