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Лето онлайн-трансляция «Мы едем вообще жестко. Ногами чувствую воду»: Новосибирск утонул из-за ливня — онлайн с затопленных дорог

«Мы едем вообще жестко. Ногами чувствую воду»: Новосибирск утонул из-за ливня — онлайн с затопленных дорог

Присылайте свои фото и видео!

13 885
72 комментария

В Новосибирск после жары пришла непогода — гроза, ливень и сильный ветер. Мы ведем онлайн-трансляцию, что сейчас происходит в городе.

Присылайте свои фото и видео!
Звоните8-923-157-00-00
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Александра Бруня

— Мы едем вообще жестко. Ногами чувствую воду, — прислала читательница НГС видео с улицы Мира.

Александра Бруня

Кадры из опустевшего аэродрома.

Александра Бруня

«Русские Витязи» вылетают из Толмачева! Ждем их на авиашоу.

Александра Бруня

— Улица Большевистская тонет, — прислала видео читательница НГС.

Александра Бруня

«Русские Витязи» до сих пор не могут вылететь из Толмачева на авиашоу. В это время зрители спрятались под навесом на аэродроме. В небе никто не летает.

Продолжение мероприятия находится под вопросом.

Александра Бруня

Река на улице Восход.

Александра Бруня

— Начался ливень в СНТ «Ранетка». Это рядом с аэродромом в Мочище, — написал читатель НГС.

Что будет с мероприятием, сейчас решают организаторы.

Александра Бруня

Ситуация на дороге.

Александра Бруня

А это река на Затулинке!

Александра Бруня

Водостоки не справляются!

Александра Бруня

Сейчас на Красном проспекте.

Александра Бруня

В Октябрьском районе сверкают молнии.

Александра Бруня

— Горский микрорайон тонет, — сообщает читатель НГС Павел.

Александра Бруня

В центре Новосибирска гремит гром, но пока дождь слегка моросит.

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Комментарии
73
Живущий в Сибири
28 июля 2024, 13:28
Единственный вопрос: затопит ли, в очередной раз, этот несчастный город? Хотя, вопрос риторический...
Л600EХ*54
28 июля 2024, 13:10
кроме капель на стекле ничего не видно, фото ни о чём
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