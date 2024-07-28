«Мы едем вообще жестко. Ногами чувствую воду»: Новосибирск утонул из-за ливня — онлайн с затопленных дорог

В Новосибирск после жары пришла непогода — гроза, ливень и сильный ветер. Мы ведем онлайн-трансляцию, что сейчас происходит в городе.
— Мы едем вообще жестко. Ногами чувствую воду, — прислала читательница НГС видео с улицы Мира.
Кадры из опустевшего аэродрома.
«Русские Витязи» вылетают из Толмачева! Ждем их на авиашоу.
— Улица Большевистская тонет, — прислала видео читательница НГС.
«Русские Витязи» до сих пор не могут вылететь из Толмачева на авиашоу. В это время зрители спрятались под навесом на аэродроме. В небе никто не летает.
Продолжение мероприятия находится под вопросом.
Река на улице Восход.
— Начался ливень в СНТ «Ранетка». Это рядом с аэродромом в Мочище, — написал читатель НГС.
Что будет с мероприятием, сейчас решают организаторы.
Ситуация на дороге.
А это река на Затулинке!
Водостоки не справляются!
Сейчас на Красном проспекте.
В Октябрьском районе сверкают молнии.
— Горский микрорайон тонет, — сообщает читатель НГС Павел.
В центре Новосибирска гремит гром, но пока дождь слегка моросит.