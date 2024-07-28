Пилотажная группа «Русские витязи» не может вылететь на авиашоу из-за ливня в Толмачево

«Витязей» очень ждут зрители авиашоу Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Пилотажная группа «Русские витязи» не могут прилететь из Толмачево в Мочище из-за дождя. Об этом НГС сообщили в пресс-службе группы. Пилоты сегодня планируют выступать на авиашоу.

— Есть некоторые изменения по времени работы группы. Отталкиваемся от фактических метеоусловий на текущий момент. Предварительное время начала демонстрационного полета — 13:00, — сообщили в телеграм-канале «Витязей».

Авиашоу проходит сегодня, 28 июля, на аэродроме Мочище. На него пришли тысячи новосибирцев. НГС ведет онлайн-трансляцию с мероприятия.