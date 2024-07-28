НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+22°

пасмурно, без осадков

ощущается как +23

3 м/c,

зап.

 743мм 85%
Подробнее
4 Пробки
USD 85,56
EUR 93,26

СРОЧНО

Авиашоу прервал ливень. Онлайн

Кто ездит на авто за 18 млн
Работа в Новосибирске
Цирковая коррупция
Новосибирск ведет соцсети
Травма в частной школе
Июльфест в Новосибирске
Выросли цены на такси
Разоблачили мифы об имплантах
Заготавливаем травы на зиму
НГС в Telegram
Лето Пилотажная группа «Русские витязи» не может вылететь на авиашоу из-за ливня в Толмачево

Пилотажная группа «Русские витязи» не может вылететь на авиашоу из-за ливня в Толмачево

В Мочище проходит авиационный фестиваль

7 058
79 комментариев
«Витязей» очень ждут зрители авиашоу

Пилотажная группа «Русские витязи» не могут прилететь из Толмачево в Мочище из-за дождя. Об этом НГС сообщили в пресс-службе группы. Пилоты сегодня планируют выступать на авиашоу.

— Есть некоторые изменения по времени работы группы. Отталкиваемся от фактических метеоусловий на текущий момент. Предварительное время начала демонстрационного полета — 13:00, — сообщили в телеграм-канале «Витязей».

Авиашоу проходит сегодня, 28 июля, на аэродроме Мочище. На него пришли тысячи новосибирцев. НГС ведет онлайн-трансляцию с мероприятия.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Русские витязи Новосибирск Толмачево Дождь
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY10
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
79
267039456
28 июля 2024, 13:14
Средневековье какое-то, на фото это они кукурузник так раскрасили?
Эленка
28 июля 2024, 13:04
Серьезно? Только в хорошую погоду при ясном небе наши витязи летают ?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Увез бабушку в госпиталь и продал квартиру. Три истории о том, как собственники теряли жилье
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Как бить жену правильно и почему все зря набросились на имама из Казани, который этому учит
Галеева Венера
Мнение
«Платить было нечем»: пенсионерка добилась признания ее банкротом — как и зачем
Анна Макарова
Банкрот на пенсии
Мнение
И даже без «барной мили»: что не так с предложением сделать кусок Ленина пешеходным — приводим идеальный пример из Казахстана
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Как будто прошла бомбежка»: новосибирец возмутился состоянием убитых дорог — в мэрии ответили, что ремонт будет, но не сейчас
Вячеслав Соколов
Рекомендуем
Знакомства

Ана,35

Илья,41

Варвара,23

Vert,39

Lana,50

Сергей,48

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Kyплю кабель c хранения.новый лежалый,опт

2 500 000 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление