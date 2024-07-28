Женская пилотажная группа, бомбардировщики в небе и оркестр. Что происходит на авиашоу в Мочище (онлайн)

В Мочище сегодня, 28 июля, проходит традиционное авиашоу, которое посещают тысячи новосибирцев. Пилотажные группы приехали выступать со всей России. Корреспонденты НГС в режиме онлайн рассказывают, что происходит на авиационном фестивале.
Во время авиашоу были и парашютисты, которые спустились вместе с флагами. Они выпрыгивали из самолетов Ан-2.
С пролетами вышли и легендарные По-2. Эти были самые массовые в производстве самолеты по время Второй Мировой войны.
«Барсы» прилетели в Новосибирск из Сургута. Они показывали пилотаж на Як-52.
Над Мочище поднялась женская пилотажная группа «Барсы». Это пять девушек и их капитан - Иван Барсов.
Видимо сотни новосибирцев, которые сейчас на авиашоу, очень сильно захотели и отменили дождь. По крайней мере, «Яндекс.Погода» осадков не обещает.
Над аэродромом пролетел ЕХ-360. Он показал виражи и пролетел очень низко над зрителями.
На аэродроме можно увидеть детей с автоматами или сделать фоточку в автозаке.
А вот и фотографии с пилотажа Су-34. К пилотажу присоединились и птицы, которые украсили фотографии.
На сцене авиационного фестиваля выступает симфонический оркестр, под музыку которого проходят некоторые пролеты.
Сразу после официального открытия в небо поднялся Су-34, который десять минут показывал пилотаж. Видео стоит смотреть со звуком, потому что в какой-то момент громкий шум мотора истребителя выключается и становится страшно.
Пока в небе поднимаются самолеты, внизу поднимают воздушных змеев.
На авиашоу приехал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Для него провели экскурсию и подвели к американскому «Дугласу». Его восстанавливают в Новосибирске уже несколько лет.
Авиашоу в этом году называется «За нашу победу - на взлет!», а любители авиации празднуют сразу три даты: 120 лет со дня рождения легендарного летчика-испытателя В. П. Чкалова, 110 лет ПВО России и 95 лет гражданской авиации Западной Сибири. В авиационном фестивале участвуют 400 человек и в воздух поднимется 80 судов.
В этом году фестиваль называется «За нашу победу — на взлет!», а любители авиации отмечают сразу три даты: 120 лет со дня рождения легендарного летчика-испытателя В. П. Чкалова, 110 лет ПВО России и 95 лет гражданской авиации Западной Сибири. Всего участвовать в летной программе будет 400 человек и 80 воздушных судов.