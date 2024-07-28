Ветер до 18 м/с и гроза с градом: на Новосибирск надвигается ураган

В Новосибирской области сегодня, 28 июля, ожидается резкое ухудшение погоды. Сильные дожди, ливни, грозы и порывистый ветер до 18 м/с могут прийти и в город. Об этом сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.
— Во время сильного ветра закройте окна дома, на улице не приближайтесь к деревьям, линиям электропередач, рекламным щитам, ветхим строениям, — предупредили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Новосибирцы делятся фотографиями надвигающейся бури.
На прошлой неделе новосибирские синоптики дали предварительный прогноз на август.
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