Рвите зелеными и кладите бананы: когда срывать помидоры и как ускорить их созревание

В открытом грунте томаты убирают раньше, чем с теплицы, чтобы уберечь от фитофторы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Август — это время долгожданного сбора томатов. Столько сил было вложено, чтобы получить урожай, и очень обидно будет потерять его из-за фитофторы или других болезней. Разбираемся, когда срывать помидоры, почему они могут зелеными гнить прямо на кустах и как быстро их соспеть.

Когда собирать томаты

В теплице при определенных условиях помидоры могут спеть даже осенью. Позднеспелые сорта дают урожай вплоть до октября при условии, что погода будет не сильно дождливой и холодной. Здесь нужно исходить из прогноза погоды и собственных возможностей. Весь урожай нужно убрать перед закрытием сезона и оставить время на обработку теплицы.

С огородом всё сложнее. В этом году август балует достаточно теплой погодой и ночные температуры ниже +10 градусов ожидаются только во второй половине месяца. С этого момента нужно снимать урожай по максимуму.

— Нужно собирать помидоры зелеными, чтобы они не заразились фитофторой. Это грибковое заболевание, которое начинает лютовать, как только ночью становится меньше +10 градусов и появляются утренние росы. Фитофтора всего за пять дней может подняться с земли по стволу до плодов. Пораженные томаты придется выбросить. Даже если на кусте они выглядели нормально, потом почернеют, — предупредила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

В течение двух недель нужно убрать основную часть урожая — лучше, если в сентябре томатов в открытом грунте не останется. Последние кусты можно срывать целиком и подвешивать макушкой вниз: так оставшиеся томаты быстрее доспеют — зеленая ботва отдаст все питательные вещества.

Гниют зеленые помидоры на кустах — что делать

Внесение кальция поможет растению нормально наращивать плоды Источник: Александра Бруня / NGS.RU











В этом году всё больше дачников сталкиваются с тем, что зеленые томаты начинают чернеть и подгнивать. Это заболевание называется вершинная гниль — оно не инфекционное, не грибковое, а именно физиологическое: плоды развиваются неправильно. Могут сначала появиться точки, а потом чернеет верхушка — место, где в последний момент отпал цветочек.

— Это не опасно для других растений. Все поврежденные плоды придется выбросить, им уже не поможешь. Чаще всего две причины: неправильный полив и нехватка кальция, — подчеркнула Людмила Шубина. — Можно внести сейчас кальциевую селитру.

Внесение кальция поможет растению нормально наращивать плоды, но без регулировки полива это не сработает. Сейчас томаты на огороде нужно поливать максимум раз в неделю, если стоит засушливая погода. Если идут дожди, то стоит лишь закрыть естественную влагу, подрыхлив кусты.

Как ускорить созревание томатов в теплице

Сокращение полива заставит растения быстрее дозревать плоды Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Помидорам очень нужно солнце, чтобы быстро спеть, поэтому в теплице нельзя допускать загущения. Растения нужно формировать в один стебель и удалять все лишние пасынки, пожелтевшие листья.

— Обязательно прищипните верхушку томата, потому что некоторые сорта могут достигать более двух метров. Зачем такие гиганты? Они отнимут силы куста на рост, — отметила Людмила Шубина. — Сократив количество кистей, можно ускорить процесс созревания, но это сократит и урожай.

Можно использовать два настоя для опрыскивания — они не только помогут растениям быстрее давать красные плоды, но и уберегут от грибковых заболеваний.

Первый — настой крапивы. Нужно нарвать растения и залить водой, оставив на один-два дня, потом опрыскать полученным раствором кусты. Второй — йодный раствор. На 10 литров воды нужно 1–2 миллилитра йода. Если добавить еще литр молока, то будет двойная польза. Раствором также нужно обильно обработать кусты.

— Нужно уменьшить полив, чтобы плоды быстрее спели. Сейчас уже не требуется томатам столько влаги, как раньше. Достаточно одного полива в неделю в теплице или даже одного в 10 дней. Важно подрыхлить потом землю, — советует агроном.

Достаточно эффективный способ быстро дозреть на кустах томаты бланжевой (розового цвета) спелости — проколы. Нужно обработанной антисептиком зубочисткой проколоть помидоры в нескольких местах. Но такие плоды подойдут лишь для свежих салатов.

Как быстро соспеть помидоры дома

К зеленым помидорам можно будет подложить банан или яблоко Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Зеленые помидоры могут спеть и без солнца. Важно, чтобы было тепло, сухо и помещение проветривалось. Достаточно рассыпать томаты на картонку или просто на пол.

— Нужно обязательно положить к зеленым помидорам красный томат, спелый банан или яблоко. Они выделяют этилен — газ, который ускоряет дозревание. Но важно, чтобы ничего не начало гнить, поэтому хотя бы раз в один-три дня проверяйте овощи, — объяснила агоном. — Помидоры любят тепло. Можно насыпать часть в валенки или накрыть рассыпанные томаты натуральной тканью — воздухообмен должен остаться, поэтому синтетические ткани не подойдут.

Томаты можно дозревать на подоконнике, только для консервации такие плоды не подойдут. Их можно будет использовать в салаты или разные блюда.

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