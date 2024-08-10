НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+18°

пасмурно, дождь

ощущается как +19

2 м/c,

сев.

 738мм 91%
Подробнее
3 Пробки
USD 87,99
EUR 95,18

СРОЧНО

Сибирячки высказалась о теории «золотого сечения»

Суд над силовиком
Как защититься от мошенников
Авария с двумя байкерами
Жизнь как в кино
Неожиданный ремонт у ЦУМа
Где учатся отличники
Сибирячки — о золотом сечении
Плохое зрение — бич 21 века
НГС в Telegram
Лето Семь кругов сада инструкция Рвите зелеными и кладите бананы: когда срывать помидоры и как ускорить их созревание

Рвите зелеными и кладите бананы: когда срывать помидоры и как ускорить их созревание

В первую очередь нужно убирать урожай с огорода

2 146
3 комментария
В открытом грунте томаты убирают раньше, чем с теплицы, чтобы уберечь от фитофторы

Август — это время долгожданного сбора томатов. Столько сил было вложено, чтобы получить урожай, и очень обидно будет потерять его из-за фитофторы или других болезней. Разбираемся, когда срывать помидоры, почему они могут зелеными гнить прямо на кустах и как быстро их соспеть.

Когда собирать томаты

В теплице при определенных условиях помидоры могут спеть даже осенью. Позднеспелые сорта дают урожай вплоть до октября при условии, что погода будет не сильно дождливой и холодной. Здесь нужно исходить из прогноза погоды и собственных возможностей. Весь урожай нужно убрать перед закрытием сезона и оставить время на обработку теплицы.

С огородом всё сложнее. В этом году август балует достаточно теплой погодой и ночные температуры ниже +10 градусов ожидаются только во второй половине месяца. С этого момента нужно снимать урожай по максимуму.

— Нужно собирать помидоры зелеными, чтобы они не заразились фитофторой. Это грибковое заболевание, которое начинает лютовать, как только ночью становится меньше +10 градусов и появляются утренние росы. Фитофтора всего за пять дней может подняться с земли по стволу до плодов. Пораженные томаты придется выбросить. Даже если на кусте они выглядели нормально, потом почернеют, — предупредила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

В течение двух недель нужно убрать основную часть урожая — лучше, если в сентябре томатов в открытом грунте не останется. Последние кусты можно срывать целиком и подвешивать макушкой вниз: так оставшиеся томаты быстрее доспеют — зеленая ботва отдаст все питательные вещества.

Гниют зеленые помидоры на кустах — что делать

Внесение кальция поможет растению нормально наращивать плоды

В этом году всё больше дачников сталкиваются с тем, что зеленые томаты начинают чернеть и подгнивать. Это заболевание называется вершинная гниль — оно не инфекционное, не грибковое, а именно физиологическое: плоды развиваются неправильно. Могут сначала появиться точки, а потом чернеет верхушка — место, где в последний момент отпал цветочек.

— Это не опасно для других растений. Все поврежденные плоды придется выбросить, им уже не поможешь. Чаще всего две причины: неправильный полив и нехватка кальция, — подчеркнула Людмила Шубина. — Можно внести сейчас кальциевую селитру.

Внесение кальция поможет растению нормально наращивать плоды, но без регулировки полива это не сработает. Сейчас томаты на огороде нужно поливать максимум раз в неделю, если стоит засушливая погода. Если идут дожди, то стоит лишь закрыть естественную влагу, подрыхлив кусты.

Как ускорить созревание томатов в теплице

Сокращение полива заставит растения быстрее дозревать плоды

Помидорам очень нужно солнце, чтобы быстро спеть, поэтому в теплице нельзя допускать загущения. Растения нужно формировать в один стебель и удалять все лишние пасынки, пожелтевшие листья.

— Обязательно прищипните верхушку томата, потому что некоторые сорта могут достигать более двух метров. Зачем такие гиганты? Они отнимут силы куста на рост, — отметила Людмила Шубина. — Сократив количество кистей, можно ускорить процесс созревания, но это сократит и урожай.

Можно использовать два настоя для опрыскивания — они не только помогут растениям быстрее давать красные плоды, но и уберегут от грибковых заболеваний.

Первый — настой крапивы. Нужно нарвать растения и залить водой, оставив на один-два дня, потом опрыскать полученным раствором кусты. Второй — йодный раствор. На 10 литров воды нужно 1–2 миллилитра йода. Если добавить еще литр молока, то будет двойная польза. Раствором также нужно обильно обработать кусты.

— Нужно уменьшить полив, чтобы плоды быстрее спели. Сейчас уже не требуется томатам столько влаги, как раньше. Достаточно одного полива в неделю в теплице или даже одного в 10 дней. Важно подрыхлить потом землю, — советует агроном.

Достаточно эффективный способ быстро дозреть на кустах томаты бланжевой (розового цвета) спелости — проколы. Нужно обработанной антисептиком зубочисткой проколоть помидоры в нескольких местах. Но такие плоды подойдут лишь для свежих салатов.

Как быстро соспеть помидоры дома

К зеленым помидорам можно будет подложить банан или яблоко

Зеленые помидоры могут спеть и без солнца. Важно, чтобы было тепло, сухо и помещение проветривалось. Достаточно рассыпать томаты на картонку или просто на пол.

— Нужно обязательно положить к зеленым помидорам красный томат, спелый банан или яблоко. Они выделяют этилен — газ, который ускоряет дозревание. Но важно, чтобы ничего не начало гнить, поэтому хотя бы раз в один-три дня проверяйте овощи, — объяснила агоном. — Помидоры любят тепло. Можно насыпать часть в валенки или накрыть рассыпанные томаты натуральной тканью — воздухообмен должен остаться, поэтому синтетические ткани не подойдут.

Томаты можно дозревать на подоконнике, только для консервации такие плоды не подойдут. Их можно будет использовать в салаты или разные блюда.

Важное про сад и огород

Пришел август, а с ним и время кабачков. Если все родственники, друзья и даже случайные прохожие отказались брать ваши кабачки, то вот вам советы, как их сохранить в квартире и правильно заморозить.

Показали и объяснили, как вырастить арбузы в Сибири.

Кусты картошки могут не цвести или покрываться пятнами. Объясняем, что делать, если сбор богатого урожая второго хлеба оказался под угрозой.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Дача Сад Огород Помидоры Томаты
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
pilot
10 августа 2024, 14:54
Так куда бананы класть?
Гость
10 августа 2024, 12:42
Яйца будут?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Все недовольны, а он в восторге. Почему стоит побывать в Абхазии, где гораздо лучше, чем в Сочи, — колонка туриста
Денис Давыдов
Побывал в Абхазии
Мнение
«Намечается революция»: как болтливый наемник Дэдпул объединяет «Марвел» — и собирает аншлаги в кино
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
Код 8–8–8: что делать 8 августа 2024 года, чтобы привлечь богатство и деньги — советы нумеролога
Алина Шадрина
Мнение
Как вырастить арбуз в Сибири: пошаговая инструкция, с которой справится даже начинающий дачник
Александра Бруня
Корреспондент
Мнение
Почему врачи в России — лучшие, или Взгляд изнутри на турецкую больницу
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Рекомендуем
Знакомства

No name,39

Derezajka,53

Александр,40

Маркус Любвеобильный,43

Александр,36

Лена,39

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление