Смотрим на кожуру: когда убирать тыкву и как хранить ее в квартире или погребе

Оставлять тыкву на огороде в октябре можно, только если не планируете ее хранить и есть Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жаркое лето и обильные дожди в августе сделали свое дело — яркие оранжевые плоды на огороде уже достигли внушительных размеров и становятся всё больше. Когда собирать тыкву и как сохранить урожай до следующего сезона в квартире или погребе, мы узнали у агронома.

Когда убирать тыкву

Срок сбора тыквы зависит от сорта и погодных условий. В Сибири к середине сентября оранжевые плоды уже нужно убрать с огорода, так как они плохо переносят заморозки. Понижение температуры до -3 градусов бьет по листьям, а если продержится температура в -5 градусов, то плоды храниться не будут.

— В октябре тыква точно станет непригодной для хранения. Ее можно будет отправить на поделки или украшение к Хеллоину, который у нас тоже стал популярен. И то, если выпадет снег, тыква испортится, — предупредила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Определить, спелая ли тыква, достаточно просто — по кожуре. Она должна быть яркого и насыщенного цвета. При надавливании ногтем не протыкаться. При постукивании будет глухой звук. Плодоножка не обязательно должна быть полностью высохшей, но при этом точно светлее обычного.

Для хранения подойдут только целые плоды без вмятин и царапин, не битые. Если есть повреждения, то такой овощ храниться не будет и станет гнить. В этом случае можно из неповрежденной мякоти сделать заготовки на зиму или вкусные блюда в течение месяца после сбора.

Срок хранения зависит от сорта. Дольше всех пролежат крупноплодные, позднеспелые сорта.

Как хранить тыкву в домашних условиях

Тыква хорошо лежит в сухих помещениях Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Тыквы хорошо хранятся в доме при соблюдении ряда условий. Плоды нельзя складывать у батареи, в теплом и влажном месте, а также под прямые солнечные лучи.

— Нужно выбрать более-менее прохладное и затемненное место. Например, положить тыковки под кровать или в угол и накрыть какой-то несинтетической тканью. Обязательно должен быть приток воздуха, — предупреждает агроном.

Тыква не любит влажности, поэтому сухой воздух в квартире ей не помеха. Плоды не должны касаться друг друга. Если места совсем нет, то придется обернуть их бумагой в местах касания. Выносить плоды на балкон нельзя. Они не будут храниться при температуре ниже -3 градусов.

Как хранить тыкву в погребе

В погребе тыквы нельзя класть на пол Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











В погребе не должно быть слишком влажно и холодно. Идеальная температура хранения тыквы — +1...+7 градусов. Влажность не более 80%, а лучше 60%.

— Просто на пол класть тыкву нельзя. Она быстро начнет гнить. Нужно положить доски, сверху опилки или солому, и уже тогда разложить плоды, — советует Людмила Шубина. — Не нужно их наваливать друг на друга. Лучше разместить аккуратно на полке на небольшом расстоянии.

Если тыквы совсем небольшие, то хранить их можно и в ящиках. Нужно засыпать опилки и положить плоды так, чтобы внутрь поступал воздух.

Как заморозить тыкву

Перед заморозкой тыкву нужно помыть, разрезать на половинки, а лучше на четвертинки. Вырежьте аккуратно плодоножку. Семечки нужно вынуть все. Их, кстати, можно засушить и использовать в блюдах.

Кожуру нужно будет снять или ножом или овощечисткой. Дальше мякоть нарезать так, как вам удобно. Это могут быть небольшие кубики или полоски, крупные куски или четвертинки. Сложить тыкву в пакеты или контейнеры и отправить в морозилку. Так хранить можно и тертый овощ.

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