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Лето Семь кругов сада инструкция Будете собирать до октября: как и чем подкормить огурцы и помидоры, чтобы иметь урожай до поздней осени

Будете собирать до октября: как и чем подкормить огурцы и помидоры, чтобы иметь урожай до поздней осени

Даже в сентябре об овощах нужно заботиться

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1 комментарий
Огурцы придется поддерживать весь сентябрь, если хотите продлить их плодоношение

В августе нужно успевать не только собирать и обрабатывать урожай, но еще и заботиться о растениях. Если грамотно и вовремя вносить необходимые подкормки, то плодоношение можно продлить до поздней осени. Самое главное — не переборщить.

Чем подкормить помидоры

Большинство помидоров в открытом грунте дачники уже сняли зелеными. В сентябре из-за перепадов температуры и туманов есть опасность потерять урожай — активно развивается фитофтора. Заниматься подкормками еще оставшихся на огороде кустов нет смысла, так как новых плодов они не дадут. Полив можно тоже прекратить. Естественной влаги растениям в открытом грунте достаточно.

— В теплице томаты даже в конце августа завязывают плоды — это сорта с неограниченным ростом, которые позволяют собирать урожай до октября, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Можно в августе-сентябре подкормить один раз, максимум два.

Вносить удобрения с азотом в этот период нельзя, так как это подстегнет рост зеленой массы и помидоры начнут жировать. В итоге в теплице будут красивые пышные кусты, но без плодов.

— Можно дать фосфорно-калийные удобрения — это поможет формировать крепкие и здоровые плоды, — отметила специалист. — Настой сброженной травы или коровьего навоза в разведении 1 к 10 тоже поможет кустам. Или можно сделать проще: взять сернокислый калий, развести и влить под корень.

Доза разведения удобрения указана на упаковке, но обычно это чайная ложка на 10 литров воды. В теплице томаты сейчас поливают не чаще одного раза в неделю. Чтобы плоды быстрее краснели, можно сократить внесение воды до одного раза в 10 дней.

Чем подкормить огурцы в августе и сентябре

Идеальная схема подкормки огурцов — каждые десять дней с чередованием органических и минеральных удобрений

Ночные температуры ниже +14 градусов некомфортны для огурца. В огороде из-за стресса растение может совсем перестать плодоносить, поэтому регулярность подкормок можно увеличить до одного внесения удобрений в неделю. В сентябре нужно будет набросить укрывной материал на шпалеру. Так можно продлить плодоношение до середины месяца.

В теплице огурцы могут приносить урожай даже в начале октября. Но при правильном температурном режиме и подкормках.

— Если не кормить огурцы в теплице сейчас, то можно совсем без урожая остаться. Нужно делать это каждые десять дней. Лучше всего поливать настоем коровьего навоза или сброженной травы в разведении 1 к 10, — советуется агроном. — И чередовать органику с комплексными минеральными удобрениями.

Огурцу нужен не только калий и фосфор, но также и азот из-за мощной листовой массы, которую развивает растение. В идеале температура в теплице ночью не должна опускаться ниже +14 градусов.

— Полив даже в сентябре должен быть обильный, потому что огурцу нужно много воды — как минимум раз в неделю нужно хорошо поливать под корень. Затем можно вносить удобрения, — объяснила Людмила Шубина.

В теплице нужно регулярно опрыскивать растения по листу — влажность в закрытом пространстве не даст поселиться паутинному клещу.

Почему желтеет капуста

Если желтеют только несколько нижних листов, то переживать не стоит

Капуста уходит с огорода самой последней — в конце сентября — в октябре, но дачники могут потерять урожай, если пропустят признаки болезни или вредителей. Один-два желтых листа, которые потеряли упругость и располагаются внизу растения, могут не представлять опасности — они выработали свой ресурс и их просто нужно удалить. Другое дело, если их много и они не только у самой земли.

— Без крепкой и зеленой листвы кочан нормально завязываться не будет, станет рыхлым, мягким, поэтому нужно определить, что происходит с растением, — подчеркнула эксперт. — Скорее всего нарушен режим полива. У нас жаркий август и контраст между теплой погодой и чрезмерным поливом приводит к тому, что корни капусты гниют.

Нужно сократить полив и обработать растения биологическими препаратами на основе бактерий Bacillus subtilis.

— Вредителей у капусты немного. Лист обычно желтеет или от капустной тли, или от капустной моли. Нужно пройтись по кочанам опрыскивателем с «Фитовермом» или мыльным раствором с добавлением табачной пыли, — советует Людмила Шубина.

Капуста — листовая культура и нуждается в азоте сильнее, чем другие овощи. Лист может не только желтеть, но даже покраснеть. Стоит провести однократную подкормку слабым раствором азотистых удобрений или полить настоем куриного помета в разведении 1 к 20.

Если листва на кочанах начала не просто желтеть, а вянуть, скорее всего, в земле находится самый грозный враг капусты — это личинки не бабочки, а майского жука.

— Грызущие личинки быстро подгрызают корни, а без них растение не может существовать. С майским жуком очень тяжело бороться. Поврежденным растениям уже не помочь, здесь только перекапывать грядку и методично выбирать, уничтожать личинки.

Что еще подкормить

Агроном не советует подкармливать сейчас перцы в открытом грунте, так как на качество и плодоношение это уже повлиять принципиально не сможет.

Просто ждать момента уборки нужно и в случае со свеклой, морковью и картошкой.

Важное про сад и огород

В конце августа дачникам нужно позаботиться и о грядках с клубникой. Нужно обработать не только имеющиеся кусты, но и посадить новые.

Предлагаем вам шесть рецептов вкусных и хрустящих огурчиков на зиму от новосибирских дачников.

С помощью определенных растений и при правильной агротехнике можно вернуть земле плодородие и рыхлость без больших затрат.

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Дача Сад Огород Огурцы Помидоры
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Комментарии
1
Гость
25 августа 2024, 12:06
💩бруниё, русский учишь? 🐷...
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