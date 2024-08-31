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Криминал Новосибирские полицейские пустились в погоню за угнанным автомобилем — видео преследования

Новосибирские полицейские пустились в погоню за угнанным автомобилем — видео преследования

20-летний водитель не реагировал на просьбы сотрудников остановиться

1 469
4 комментария

Инцидент произошел с 26 на 27 августа

В Черепановском районе Новосибирской области в ночь с 26 на 27 августа экипаж ДПС пустился в погоню за автомобилем Chery Tiggo. Перед этим полицейские попросили автомобиль остановиться, но водитель проигнорировал законное требование сотрудников.

— Автоинспекторы организовали преследование нарушителя, в ходе которого последний не подчинялся неоднократным требованиям полицейских и продолжал набирать скорость. В результате непродолжительной погони водитель остановился, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

За рулем оказался 20-летний молодой человек, который не смог предъявить водительское удостоверение и документы на автомобиль. От медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался. Жителя Черепановского района доставили в отдел полиции. Там уже установили личность молодого человека и то, что ранее он к уголовной ответственности не привлекался.

Как оказалось, у водителя был доступ к ключам от Chery Tiggo, который принадлежал 48-летней родственнице молодого человека. Парень взял ключи и поехал кататься.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). За отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения составлен административный протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ. Автомобиль поместили на спецстоянку, а в отношении жителя Черепановского района избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается.

Поздно вечером 26 августа в Барнауле водитель уходил от полиции, и его автомобиль Toyota Mark II загорелся. Мужчина выпрыгнул из машины на ходу.

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Комментарии
4
Гость
31 августа 2024, 15:06
В прошлой жизни парень жил на другой планете, где всё было общее и бесплатное. Но там он решил отбирать у бедных и продавать богатым, за что его душу и отправили на Землю...
Гость
31 августа 2024, 15:31
Зачем жизнь ребёнку портить?
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