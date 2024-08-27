На Алтае водитель во время полицейской погони выпрыгнул на ходу из горящей машины — зрелищное видео

Поздно вечером 26 августа в Барнауле водитель уходил от полиции, и его автомобиль Toyota Mark II загорелся. Мужчина выпрыгнул из машины на ходу, этот момент попал на видео, которое разместили очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».
Барнаульцы пишут, что водитель пытался уйти от погони. Он проехал по нескольким улицам. В какой-то момент Toyota загорелась, мужчина выпрыгнул, и его задержали полицейские.
Огонь уничтожил иномарку, в небо поднимались клубы дыма. Пострадавших в результате этого пожара нет.
NGS22.RU обратился за комментарием в ГИБДД Барнаула.
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