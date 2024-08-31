Водитель, которого зажало в автомобиле после ДТП, умер в машине скорой помощи

ДТП произошло утром в субботу Источник: ГАИ по Новосибирску











Водитель Toyota Cors, которого зажало в автомобиле после ДТП, скончался в машине скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ по Новосибирску.

Как рассказали в Госавтоинспекции, сегодня, 31 августа, в Заельцовском районе 38-летний водитель Honda ехал по улице Кедровой со стороны улица Павлова. По пути Honda столкнулась с автомобилем Toyota Corsa, которой управлял 71-летний водитель. Он двигался по улице Кедровой со стороны Кубовой в сторону Александра Чернобровцева.

В результате аварии водитель Toyota Corsa скончался в карете скорой помощи. 51-летнюю пассажирку Toyota доставили в лечебное учреждение. Обстоятельства ДТП устанавливаются.