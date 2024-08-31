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После ДТП водитель умер в машине скорой помощи

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Происшествия Водитель, которого зажало в автомобиле после ДТП, умер в машине скорой помощи

Водитель, которого зажало в автомобиле после ДТП, умер в машине скорой помощи

Мужчину доставали из машины спасатели

1 461
10 комментариев

ДТП произошло утром в субботу

Водитель Toyota Cors, которого зажало в автомобиле после ДТП, скончался в машине скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ по Новосибирску.

Как рассказали в Госавтоинспекции, сегодня, 31 августа, в Заельцовском районе 38-летний водитель Honda ехал по улице Кедровой со стороны улица Павлова. По пути Honda столкнулась с автомобилем Toyota Corsa, которой управлял 71-летний водитель. Он двигался по улице Кедровой со стороны Кубовой в сторону Александра Чернобровцева.

В результате аварии водитель Toyota Corsa скончался в карете скорой помощи. 51-летнюю пассажирку Toyota доставили в лечебное учреждение. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В Новосибирском районе в результате столкновения грузовика и легковушки погибли два человека.

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Комментарии
10
Smykson
31 августа 2024, 16:05
Удалили комментарий, в котором указал на ошибки в тексте. Ваши ошибки в тексте.
Гость
31 августа 2024, 16:08
А что это за автомобиль такой Toyota Cors?
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