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Криминал Новосибирец получил условное за организацию подпольного покерного клуба

Новосибирец получил условное за организацию подпольного покерного клуба

Антон Евланов должен выплатить штраф 100 тысяч рублей

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1 комментарий

Заседание прошло 29 августа

Житель Новосибирска Антон Евланов получил условный срок за организацию и проведение азартных игр в подпольном покерном клубе «Озеро».

Как рассказали в Управлении судебного департамента по Новосибирской области, 29 августа Калининский районный суд вынес решение по делу Антона Евланова, которого обвиняли по части 2 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Антон Евланов договорился с двумя знакомыми, они нашли нежилое помещение, игровое оборудование и привлекли трех человек для проведения игр «Покер». Так мужчина поучаствовал в организации незаконного игорного клуба. Во «ВКонтакте» и телеграме организаторы создали группы и канал «Покерный Клуб „Озеро“», в котором размещали информацию о работе клуба и привлекали игроков для посещения.

— В период времени с декабря 2023-го по 27 марта 2024-го Евланов А. В. в составе группы лиц по предварительному сговору незаконно проводили в одном из домов по улице Б. Хмельницкого азартные игры, извлекая преступный доход в сумме 555 550 рублей, которым распорядились по своему усмотрению, — рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции.

Новосибирца признали виновным в совершении преступления и назначили ему наказание в виде лишения свободы на 1 год и 3 месяца условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев и со штрафом в размере 100 000 рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.

В последние годы ставки на спорт в букмекерских конторах в России приобрели огромную популярность. На этом фоне закономерно растет число тех, кто в порыве азарта проигрывает зарплаты, машины и даже квартиры. Как далеко может зайти стремление к легким деньгам и как популярные люди зарабатывают на своей аудитории — в материале НГС.

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Комментарии
1
Гость
31 августа 2024, 12:37
Так надо было напольный покер на ковриках и с шаурмой
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