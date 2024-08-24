«Кручусь, но выплываю»: новосибирцы снова и снова просаживают все деньги на ставках — кто делит прибыль с букмекерами

Мечта быстро разбогатеть на ставках или в казино редко приводит к чему-то хорошему Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











В последние годы ставки на спорт в букмекерских конторах в России приобрели огромную популярность. Их реклама буквально заполонила интернет-пространство — с букмекерами сотрудничают звёзды, блогеры, спортсмены. На этом фоне закономерно растет число тех, кто в порыве азарта проигрывает зарплаты, машины и даже квартиры. Как далеко может зайти стремление к легким деньгам и как популярные люди зарабатывают на своей аудитории — в материале НГС.



Легальные букмекерские конторы России зафиксировали существенный рост своих доходов от спортивных ставок в 2023 году. По данным Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ), объем ставок, принятых российскими легальными букмекерами, составил 1,224 триллиона рублей, что на 39% больше, чем в предыдущем периоде. Из этой суммы 1,158 триллиона рублей пришлось на онлайн-сегмент, в то время как 65,6 миллиарда рублей были получены в наземных пунктах приема ставок.



«Сначала всё казалось безобидным»

Новосибирцу Роману 25 лет. Последние 10 лет он увлекается ставками на спорт и уже признаёт себя лудоманом, которому нужна помощь. Каждый месяц он тратит всю зарплату на азартные игры и проигрывает всё уже по пути домой — в тот же день, когда ему приходят деньги. Бывают и крупные выигрыши, но это скорее исключение из правил.



— Когда всё это началось, лет в 14–15 примерно, мы с друзьями много играли в компьютерные игры, у нас были скины на игровые предметы, которые стоили реальных денег. Один из моих друзей нашел сайты, где можно было делать ставки вещами из игр — ниша на тот момент была одной из самых популярных в этой сфере, так как ставить в букмекерских конторах нельзя до 18 лет, — вспоминает Роман. — И вот я начал ставить и, что самое плохое, выигрывать. На тот момент это казалось чем-то прикольным: поставил одну красивую вещь — выиграл две других. Это казалось безобидным. Но потом суммы вещей начали расти вместе с выигрышами и проигрышами. Примерно за пять лет ставок я выиграл достаточно денег, чтобы собрать себе игровой компьютер.



Ситуация ухудшилась после совершеннолетия, когда Роман получил доступ к букмекерским конторам. Как отмечает сам новосибирец, в тот момент он начал «плотно входить в мир лудомании». И если раньше парень интересовался только киберспортом, то широкая линия на букмекерских конторах впечатлила его.



— В момент на меня просто обрушилось много возможностей как выиграть деньги, так и проиграть их. Со вторым я отлично справлялся, — говорит он.

Иногда у любителей азарта бывают очень удачные дни Источник: предоставлено Романом











Когда Роман делает ставки, он чувствует «подъем морали», эйфорию — особенно когда выигрывает. Проигрыши его уже не сильно расстраивают — он утверждает, что не испытывает никаких чувств по этому поводу, его это только мотивирует ставить дальше.

— Пока я не нашел сопоставимого чувства с тем, когда ты осознаёшь, что кому-то нужно год работать на нелюбимой работе, чтобы заработать столько, сколько ты можешь выиграть и проиграть буквально за пару часов, — объясняет Роман.



У парня сегодня есть долг в размере около 180 тысяч рублей — микрозаемы, взятые в МФО. Отдавать их Роман пока не собирается, и по ним есть просрочка. Кредитные организации обращаются в суды — парнем уже заинтересовались приставы, у него заблокированы счета.



— Так как у меня нет имущества, приставы могут максимум заблокировать счета, но современные технологии позволяют иметь цифровые карты и кошельки, до которых приставам добираться еще лет 10–20, — шутит сибиряк.

С начала года Роман пополнил букмекерские конторы более чем на два миллиона рублей Источник: предоставлено Романом











Роман утверждает, что удача к нему благосклонна, и он пока не попадал в очень плохие ситуации, связанные с лудоманией.



— Даже если я проигрываю деньги на аренду квартиры, я всегда нахожу способ выкрутиться. Либо в итоге отыгрываюсь, либо займу у кого-нибудь, а потом через несколько дней выиграю и отдам. В общем, кручусь, но выплываю. Прям в какие-то патовые ситуации я не попадал. И, надеюсь, не попаду, — заключил Роман.



«В пиковые годы с букмекерами не сотрудничал только ленивый»

Многие слышали о продавцах платных прогнозов на спортивные события, которые обещают помочь всем желающим быстро разбогатеть. По словам владельца сети Telegram-каналов про ставки на спорт Эдуарда (имя изменено по просьбе героя публикации. — Прим.ред.), блогеры и спортсмены часто сотрудничают с букмекерскими компаниями по реферальной системе.

— Блогер перегоняет свою аудиторию на букмекера по реферальной ссылке и получает процент с их проигрышей, — пояснил он.



Блогер публикует информацию о букмекерской конторе, включая свою реферальную ссылку. Новые пользователи переходят по ссылке, регистрируются на сайте букмекера и делают свой первый депозит. Букмекер платит блогерам, с которыми сотрудничает, комиссию за привлечение новых пользователей.

Как правило, букмекеры и блогеры в таких случаях делят доход 50/50, но соотношение может быть и 30/70 или 40/60, особенно в случае с крупными блогерами, с которыми букмекеры чаще всего выходят на контакт напрямую, предлагая сотрудничество по фиксированной цене. Многие блогеры демонстрируют свои крупные выигрыши, чтобы мотивировать аудиторию делать ставки.

— Букмекеры для тех, с кем они сотрудничают, создают демосчета, на которых лежат миллионы рублей «игрушечных» денег — эти скриншоты блогеры и показывают. Они бы никогда не поставили свои реальные деньги, потому что знают, как это всё устроено, — признаёт Эдуард.

Никто и никогда не может гарантировать, что какая-либо ставка зайдет. Поэтому любые платные услуги, оказываемые в этой области, являются не более чем попыткой присвоить ваши деньги Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Некоторые Telegram-каналы, помимо реферальных программ, предлагают платные прогнозы и так называемую «раскрутку счёта».



— Это второй источник дохода, который уже не зависит от букмекера. Ты просто продаешь людям прогноз и получаешь фиксированные деньги, даже если твой прогноз не зайдет. По факту ты продаешь воздух, — говорит собеседник НГС.



Он признался, что гарантировать выигрыш на 100% невозможно, а раскрутка счета считается «чернухой». На вопрос о том, не мучает ли его совесть из-за такого вида заработка, Эдуард ответил так:



— Люди, которые хотят ставить, будут ставить и без рекламы, и без призывов. По факту мы просто перегоняем людей на нашу реферальную ссылку, чтобы получать с этого доход.



Он добавил, что сейчас рынок букмекерских ставок несколько «успокоился» и люди уже не так легко ведутся на «раскрутку счетов» и «платные прогнозы», хотя ставят по-прежнему очень много.



— Самый пик был примерно в 2018–2021 годах — тогда с букмекерами не сотрудничал только ленивый. Зависимые — лучшие клиенты для любого бизнеса. И речь не только о ставках, — подчеркнул Эдуард.



Законно ли это?

Адвокат Александр Руф рассказал НГС, что в действиях платных прогнозистов усматриваются сразу три уголовные статьи. По одной из них грозят крупные штрафы, по двум другим — реальные сроки.



— Если речь идет о реферальных ссылках, то здесь ничего противозаконного нет. Если мы говорим о продаже каких-то платных прогнозов, то это попадает под незаконную предпринимательскую деятельность (статья 171 УК РФ). Максимальное наказание по ней — штраф в 300 тысяч рублей. Тут нужно проверить, зарегистрированы ли эти люди как субъекты предпринимательства или как самозанятые, — объяснил он. — Насколько я знаю, такой вид деятельности не относится к тому спектру занятий, которыми могут заниматься самозанятые.

Адвокат добавил, что так называемая «раскрутка счёта» может попадать сразу под две статьи уголовного кодекса: «Мошенничество» (статья 159 УК РФ) и «Незаконная банковская деятельность» (статья 172 УК РФ).



— Если мы отправили человеку деньги, а он их просто присвоил себе — тут усматривается мошенничество. А еще и незаконная банковская деятельность, ведь раскрутка счёта — это фактически услуга, при которой у вас забирают деньги, обещая вернуть их с процентами, — подчеркнул Александр Руф.



«Иллюзия возможности улучшить финансовое благополучие»

Врач-психотерапевт Игорь Лях объяснил НГС, что лудоманам, особенно в запущенных случаях, помочь очень сложно, но не невозможно. Правда, процесс это очень длительный.



— Большинство людей играют, чтобы выиграть. Казино, букмекеры и различные лотереи дают иллюзию возможности улучшить финансовое положение, развивая тем самым лудоманиакальную идею. Иногда эта тяга достигает уже психиатрического уровня. Был замечен парадокс: чем больше денег человек проиграл, тем больше он уверен в том, что выиграет, — отметил психотерапевт.



Игорь Лях пояснил, что помочь лудоманам можно несколькими способами. Некоторым людям хватает содержательной беседы, другим нужна продолжительная психотерапевтическая работа.



— Бывает, что люди перестают играть, но живут, как сухие алкоголики или трезвые наркоманы. Важно помочь перейти человеку на другие способы получения эмоций. Грубо говоря, раньше он собирал долги — теперь собирает марки. В самых запущенных случаях на начальном этапе может применяться медикаментозное лечение, — заключил специалист.



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