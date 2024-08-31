Красивый гриб нашла сибирячка в Искитиме — он занесен в Красную книгу

Гриб нашли в Искитиме Источник: Читательница НГС











В Новосибирской области в Искитиме читательница НГС вчера, 30 августа, нашла редкий гриб, который занесен в Красную книгу. Женщина прислала фото с красивым белым грибом.

— Вчера в лесу встретили гриб, занесенный в Красную книгу. Коралловидный ежовик, — рассказала читательница НГС.

Ежовик или гериций коралловидный был включен в Красную книгу Новосибирской области в 2008 и в 2018 годах.

— Это изредка встречающийся вид, растет на валеже и отпаде лиственных деревьев, в Новосибирской области встречается повсеместно, — ранее пояснил корреспонденту НГС миколог Вячеслав Власенко.

Гриб можно есть, когда он молодой. Но сейчас за его популяцией следят и гриб охраняют.