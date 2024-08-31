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Лето Красивый гриб нашла сибирячка в Искитиме — он занесен в Красную книгу

Красивый гриб нашла сибирячка в Искитиме — он занесен в Красную книгу

Гриб считается редким

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1 комментарий

Гриб нашли в Искитиме

В Новосибирской области в Искитиме читательница НГС вчера, 30 августа, нашла редкий гриб, который занесен в Красную книгу. Женщина прислала фото с красивым белым грибом.

— Вчера в лесу встретили гриб, занесенный в Красную книгу. Коралловидный ежовик, — рассказала читательница НГС.

Ежовик или гериций коралловидный был включен в Красную книгу Новосибирской области в 2008 и в 2018 годах.

— Это изредка встречающийся вид, растет на валеже и отпаде лиственных деревьев, в Новосибирской области встречается повсеместно, — ранее пояснил корреспонденту НГС миколог Вячеслав Власенко.

Гриб можно есть, когда он молодой. Но сейчас за его популяцией следят и гриб охраняют.

На прошлых выходных в лесу в Мочище под Новосибирском сибирячка наткнулась на полянку с очень необычными грибами — у них вызывающая форма и отвратительный запах.

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Комментарии
1
Гость
31 августа 2024, 12:47
> за его популяцией следят Уважаемые следильщики за популяцией, поясните: на фото один гриб или два?
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