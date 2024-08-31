Красивый гриб нашла сибирячка в Искитиме — он занесен в Красную книгу

В Новосибирской области в Искитиме читательница НГС вчера, 30 августа, нашла редкий гриб, который занесен в Красную книгу. Женщина прислала фото с красивым белым грибом.
— Вчера в лесу встретили гриб, занесенный в Красную книгу. Коралловидный ежовик, — рассказала читательница НГС.
Ежовик или гериций коралловидный был включен в Красную книгу Новосибирской области в 2008 и в 2018 годах.
— Это изредка встречающийся вид, растет на валеже и отпаде лиственных деревьев, в Новосибирской области встречается повсеместно, — ранее пояснил корреспонденту НГС миколог Вячеслав Власенко.
Гриб можно есть, когда он молодой. Но сейчас за его популяцией следят и гриб охраняют.
На прошлых выходных в лесу в Мочище под Новосибирском сибирячка наткнулась на полянку с очень необычными грибами — у них вызывающая форма и отвратительный запах.