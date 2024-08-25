Полянку с грибами интригующей формы нашли под Новосибирском — они выглядят пошло и ужасно пахнут

Полянку нашли в лесу в Мочище Источник: читательница НГС Елизавета











В лесу в Мочище под Новосибирском сибирячка наткнулась на полянку с очень необычными грибами — у них вызывающая форма и отвратительный запах.

— Нормальных грибов нет, есть вот эти. Вокруг них очень много мух, — отметила читательница НГС Елизавета.

Собирать их девушка не решилась и правильно сделала. Это редкий краноскнижный гриб Мутинус равенелли и он съедобен на первом этапе развития, когда по форме напоминает яйцо.

— Если яйцо разрезать, то внутри можно увидеть ножку — она выглядит, как зародыш. Поэтому его раньше и называли «чертово яйцо», — объясняла ранее Ирина Горбунова, миколог и старший научный сотрудник Лаборатории низших растений ЦСБС СО РАН. — Разносится мухами в богатые органикой места.

Ранее сибиряк нашел в лесу во время тихой охоты необычный гриб — на его шляпке были красные капли, которые можно принять за кровь.