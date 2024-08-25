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Лето По грибы, по ягоды Полянку с грибами интригующей формы нашли под Новосибирском — они выглядят пошло и ужасно пахнут

Полянку с грибами интригующей формы нашли под Новосибирском — они выглядят пошло и ужасно пахнут

Вокруг них очень много мух

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1 комментарий

Полянку нашли в лесу в Мочище

В лесу в Мочище под Новосибирском сибирячка наткнулась на полянку с очень необычными грибами — у них вызывающая форма и отвратительный запах.

— Нормальных грибов нет, есть вот эти. Вокруг них очень много мух, — отметила читательница НГС Елизавета.

Собирать их девушка не решилась и правильно сделала. Это редкий краноскнижный гриб Мутинус равенелли и он съедобен на первом этапе развития, когда по форме напоминает яйцо.

— Если яйцо разрезать, то внутри можно увидеть ножку — она выглядит, как зародыш. Поэтому его раньше и называли «чертово яйцо», — объясняла ранее Ирина Горбунова, миколог и старший научный сотрудник Лаборатории низших растений ЦСБС СО РАН. — Разносится мухами в богатые органикой места.

Ранее сибиряк нашел в лесу во время тихой охоты необычный гриб — на его шляпке были красные капли, которые можно принять за кровь.

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Комментарии
3
Картавый
25 августа 2024, 12:29
Пошло он выглядит только во влажных фантазиях сибирячки. Он выглядит так, как должен выглядеть нормальный гриб Мутинус равенелли.
Гость
25 августа 2024, 12:25
Вдвоём бросились писать новость про грибы пошлой формы 😂
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