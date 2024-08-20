Выглядит пугающе: сибиряк нашел странный «кровоточащий» гриб в лесу

Чаще всего гриб можно встретить под сосной Источник: Александр Сафонов, «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» / Vk.com











Сибиряк нашел в лесу во время тихой охоты необычный гриб — на его шляпке были красные капли, которые можно принять за кровь. Своей находкой мужчина поделился в группе «Грибы и грибные места Новосибирска и НСО» во «ВКонтакте».

По данным справочника Mycology.su гриб относится к роду Гиднеллум и чаще всего его можно встретить под соснами. Он не съедобен. Такие пятна на шляпке появляются из-за высокой влажности и пигмента гриба. Чаще всего их можно заметить во время активного роста плодового тела.

В Новосибирской области сейчас начался сезон сбора белых грибов. Где их искать, мы узнали у эксперта.