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Лето По грибы, по ягоды Выглядит пугающе: сибиряк нашел странный «кровоточащий» гриб в лесу

Выглядит пугающе: сибиряк нашел странный «кровоточащий» гриб в лесу

Он не съедобен

1 152
6 комментариев

Чаще всего гриб можно встретить под сосной

Сибиряк нашел в лесу во время тихой охоты необычный гриб — на его шляпке были красные капли, которые можно принять за кровь. Своей находкой мужчина поделился в группе «Грибы и грибные места Новосибирска и НСО» во «ВКонтакте».

По данным справочника Mycology.su гриб относится к роду Гиднеллум и чаще всего его можно встретить под соснами. Он не съедобен. Такие пятна на шляпке появляются из-за высокой влажности и пигмента гриба. Чаще всего их можно заметить во время активного роста плодового тела.

В Новосибирской области сейчас начался сезон сбора белых грибов. Где их искать, мы узнали у эксперта.

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Комментарии
6
Марпл Это Я
20 августа 2024, 08:57
В прошлом году такой находили, тут писали, так что уже не странный 😏
урлулуу
20 августа 2024, 09:14
Внезапно. Какой уже по счету?
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