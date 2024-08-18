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Еда В Новосибирской области сибирячка нашла гигантский гриб — он весит более 2 килограммов

В Новосибирской области сибирячка нашла гигантский гриб — он весит более 2 килограммов

Его обнаружили в Колыванском районе

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23 комментария
Вес составляет 2 килограмма 856 грамм

Жительница Новосибирской области обнаружила гигантский гриб, который весит более 2 килограммов. Фотографии с тихой охоты сибирячка прислала редакции НГС в субботу, 17 августа.

Читательница НГС сообщила, что обнаружила гриб в Колыванском районе, его вес составляет 2 килограмма 856 грамм. Она предположила, что нашла гриб дождевик.

Женщина нашла гриб в Колыванском районе

Как сообщил НГС Дмитрий Агеев, один из авторов сборника «Грибы Сибири», иногда этот вид называют дождевик гигантский. Сибирячка, по его словам, обнаружила Calvatia gigantea (Batsch) Lloyd.

— Более известное в России название — Лангермания гигантская, Langermannia gigantea (Batsch) Rostk, — объяснил Дмитрий Агеев.

Лангермания гигантская упоминается в Красной книге Новосибирской области от 2018 года. В ней сказано, что этот вид растет в лиственных, хвойных и смешанных лесах, в степях, парках, садах, на лугах и других.

— Статус и категория редкости в пределах Новосибирской области 3 (R) — редкий вид, имеющий реальную или потенциальную хозяйственную ценность как съедобный и лекарственный, — сказано в документах.

В прошлом году дождевик гигантский нашли в Коченевском районе в конце сентября.

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Комментарии
23
Джон Третий Великий
18 августа 2024, 15:09
2 килограмма 856 грамОВ это почти три килограмма, а не больше двух.
Гость
18 августа 2024, 14:52
это же хинкали ? я люблю хинкали ! я газманова люблю еще
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