В Новосибирской области сибирячка нашла гигантский гриб — он весит более 2 килограммов

Вес составляет 2 килограмма 856 грамм Источник: читательница НГС











Жительница Новосибирской области обнаружила гигантский гриб, который весит более 2 килограммов. Фотографии с тихой охоты сибирячка прислала редакции НГС в субботу, 17 августа.



Читательница НГС сообщила, что обнаружила гриб в Колыванском районе, его вес составляет 2 килограмма 856 грамм. Она предположила, что нашла гриб дождевик.

Женщина нашла гриб в Колыванском районе Источник: читательница НГС











Как сообщил НГС Дмитрий Агеев, один из авторов сборника «Грибы Сибири», иногда этот вид называют дождевик гигантский. Сибирячка, по его словам, обнаружила Calvatia gigantea (Batsch) Lloyd.



— Более известное в России название — Лангермания гигантская, Langermannia gigantea (Batsch) Rostk, — объяснил Дмитрий Агеев.



Лангермания гигантская упоминается в Красной книге Новосибирской области от 2018 года. В ней сказано, что этот вид растет в лиственных, хвойных и смешанных лесах, в степях, парках, садах, на лугах и других.



— Статус и категория редкости в пределах Новосибирской области 3 (R) — редкий вид, имеющий реальную или потенциальную хозяйственную ценность как съедобный и лекарственный, — сказано в документах.



В прошлом году дождевик гигантский нашли в Коченевском районе в конце сентября.

