В Новосибирской области сибирячка нашла гигантский гриб — он весит более 2 килограммов

Жительница Новосибирской области обнаружила гигантский гриб, который весит более 2 килограммов. Фотографии с тихой охоты сибирячка прислала редакции НГС в субботу, 17 августа.
Читательница НГС сообщила, что обнаружила гриб в Колыванском районе, его вес составляет 2 килограмма 856 грамм. Она предположила, что нашла гриб дождевик.
Как сообщил НГС Дмитрий Агеев, один из авторов сборника «Грибы Сибири», иногда этот вид называют дождевик гигантский. Сибирячка, по его словам, обнаружила Calvatia gigantea (Batsch) Lloyd.
— Более известное в России название — Лангермания гигантская, Langermannia gigantea (Batsch) Rostk, — объяснил Дмитрий Агеев.
Лангермания гигантская упоминается в Красной книге Новосибирской области от 2018 года. В ней сказано, что этот вид растет в лиственных, хвойных и смешанных лесах, в степях, парках, садах, на лугах и других.
— Статус и категория редкости в пределах Новосибирской области 3 (R) — редкий вид, имеющий реальную или потенциальную хозяйственную ценность как съедобный и лекарственный, — сказано в документах.
В прошлом году дождевик гигантский нашли в Коченевском районе в конце сентября.
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