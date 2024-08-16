«Это не грязь»: чем отмыть руки после грибов — самые эффективные средства

Чистить маслята в перчатках — не такая плохая идея Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сбор грибов — очень приятное занятие, но после тихой охоты нужно еще и что-то сделать с добычей. Часто грибники сталкиваются с тем, что руки после обработки чернеют, и в результате тяжело привести их в нормальный вид. Разбираемся вместе со специалистом, почему это происходит и чем отмыть руки после грибов.

Почему после чистки грибов чернеют руки

Сразу скажем, что чернота на грибах — это не грязь, а пигменты. По сути, грибы просто красят кожу. Такой же эффект может возникнуть при обработке, например, облепихи. Тогда руки могут стать оранжевыми.

— Это не просто грязь налипла. Пигменты грибов очень хорошо сцепляются с белками, с коллагеном и с шерстью, — объяснила Татьяна Бульонкова, миколог-любитель, один из авторов новосибирского справочника грибов Mycology.su. — Они именно красят руки. И здесь может быть несколько вариантов — использовать что-то из химии, убрать верхний слой кожи или просто подождать.

Эксперт сравнивает эффект по окрашиванию от грибов с зеленкой. При этом, если попытаться соскрести кожу, то можно не только навредить себе, но и не достичь желаемого эффекта. Пигмент способен проникать и в более глубокие слои, если контакт был длительный.

Какие грибы красят руки

Трубчатые грибы могут легко окрасить руки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В основном чернеют пальцы от болетовых грибов — это семейство отличает трубчатый гименофор. То есть под шляпкой не пластинки, а трубочки.

— Пигменты желтые, коричневые, те, которые еще потом синеют — всё это окрашивает кожу. Чаще всего руки чернеют после чистки маслят. Как-то с подберезовиками, подосиновиками меньше работы, а вот маслята нужно с водой методично чистить, — подчеркнула эксперт.

Чем больший объем грибов придется переработать, тем чернее буду руки.

Чем отмыть руки после грибов

Самый рабочий совет — чистить грибы в перчатках, то есть исключить контакт кожи с красящим компонентом. Если руки всё-таки окрасились, то метод очищения будет зависеть от их чувствительности.

— Какого-то 100% метода очистки нет. Это как с зеленкой. Лучше просто подождать, потому что это полноценный краситель. Можно взять что-то щелочное, например, хозяйственное мыло, но придется достаточно сильно тереть, — отметила Татьяна Бульонкова.

Обычная зубная щетка и хозяйственное мыло помогут убрать черноту под ногтями. Спиртовая салфетка поможет если не полностью отмыть кожу, но хотя бы частично. Еще один способ — ванночка с лимонной кислотой. Руки придется держать в ней около 10–15 минут. Те, кто не боится за состояние кожи, может потереть руки порошком или любым химическим чистящим средством.

В Новосибирской области грибной сезон начал набирать обороты — жители везут ведрами находки из леса, в том числе подосиновики и маслята. Мы выяснили, опасны ли грибы, синеющие на срезе.

