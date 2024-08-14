Придется выбрасывать? Новосибирцы собирают грибы, синеющие на срезе — можно ли их есть

Подосиновики — самые распространенные синеющие грибы Источник: Mycology.su











В Новосибирской области грибной сезон начал набирать обороты — жители везут ведрами находки из леса, в том числе подосиновики и маслята. Разбираемся вместе со специалистом, опасны ли грибы, синеющие на срезе.



Какие грибы синеют на срезе

Самый часто встречающийся гриб, ножка которого на месте среза становится синей — это подосиновик. Они бывают разными: желто-бурый, сосновый, красный. Также необычный цвет может появиться у некоторых видов маслят, моховика, дубовика.

— Это вызвано тем, что у части болетовых грибов есть особые пигменты. Болетовые — большое семейство грибов, которое отличает трубчатый гименофор. То есть под шляпкой не пластинки, — объяснила Татьяна Бульонкова, миколог-любитель, один из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su. — Красно-желтые пигменты при окислении становятся синими.

Подберезовик болотный также может синеть. Все выше перечисленные грибы съедобны.

— Синеть может и сатанинский гриб, который считается несъедобным и даже ядовитым, хотя это и спорное утверждение. У нас он не растет. Его часто путают со съедобным дубовиком.

Съедобный, но лучше без алкоголя

Дубовик грибники стараются обходить стороной, но это достаточно вкусный гриб. Только его лучше не мешать с алкоголем.

— Он может блокировать фермент, который метаболизирует алкоголь. Можно столкнуться с очень неприятным эффектом. Поэтому при употреблении дубовика любые алкогольные напитки лучше отложить в сторону, иначе они долго будут выводиться из организма, — предупреждает эксперт.

Подосиновики также могут вызвать аллергическую реакцию, поэтому если вы ни разу их не ели, то стоит сначала попробовать совсем небольшую порцию. Синеющие грибы во время термообработки чернеют, но пугаться этого не стоит.

— Любые грибы нужно предварительно отварить перед тем, как готовить. Это поможет снизить риск неприятных последствий, — объяснила Татьяна Бульонкова. — Но главное правило грибника — не брать незнакомые грибы.

Где собрать подосиновики в Новосибирской области

Сейчас подосиновики чаще всего находят в Коченевском, Искитимском и Колыванском районах. Своими успехами новосибирцы делятся в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» во «ВКонтакте».

Грибочки из Коченевского района Источник: Анастасия Нефедова, «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» / Vk.com











Дубовик из поселка Новый Источник: Екатерина Новичкова, «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» / Vk.com











Лес между Кудряшами и Колыванью Источник: Пустая Пустота, «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» / Vk.com











Гриб из Мошковского района Источник: Виктор Зиборов, «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» / Vk.com











В лесах Новосибирска и области появились маслята. Слой начался после проливных дождей и гроз.