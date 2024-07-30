Везут ведрами: новосибирцы собирают в лесах вкусные, но скользкие грибы — где они их находят

В лесах Новосибирска и области после долгой жары появились маслята. Слой начался после проливных дождей и гроз. Части грибников удается вернуться с тихой охоты с полными корзинками.
Своими успехами новосибирцы делятся в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» во «ВКонтакте». Смотрим, сколько им удалось собрать и где.
Новосибирцы в ожидании слоя белых грибов и подберезовиков возвращаются из лесов также с ведрами лисичек.
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