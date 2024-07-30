НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+16°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

1 м/c,

с-з.

 745мм 99%
Подробнее
4 Пробки
USD 86,56
EUR 94,14

СРОЧНО

Сибирячки искали подработку и остались без денег

Кто сидел за рулём BMW
Новосибирск ведет соцсети
Три башни над 1-й Ельцовкой
Работа в Новосибирске
Чемпион из хрущёвки
Июльфест в Новосибирске
Безопасны ли БАДы для потенции
Разоблачили мифы об имплантах
НГС в Telegram
Лето По грибы, по ягоды Везут ведрами: новосибирцы собирают в лесах вкусные, но скользкие грибы — где они их находят

Везут ведрами: новосибирцы собирают в лесах вкусные, но скользкие грибы — где они их находят

Долгое время грибники почти ничего не находили

3 019
2 комментария
Маслятам оказалось достаточно проливных дождей

В лесах Новосибирска и области после долгой жары появились маслята. Слой начался после проливных дождей и гроз. Части грибников удается вернуться с тихой охоты с полными корзинками.

Своими успехами новосибирцы делятся в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» во «ВКонтакте». Смотрим, сколько им удалось собрать и где.

Результат получасовой прогулки
Грибы наросли немаленькими
Грибочки из лесов по Гусинобродскому шоссе
Собраны в Советском районе города
Грибочки из Ключей

Новосибирцы в ожидании слоя белых грибов и подберезовиков возвращаются из лесов также с ведрами лисичек.

Главные новости Новосибирска и страны — в Телеграм-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Грибы Лес Тихая охота Маслята
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Zemb
30 июля 2024, 08:23
стаканами собирают??
Гость
30 июля 2024, 08:52
где я накакаю , или меня вырвет - там и находят .
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
И даже без «барной мили»: что не так с предложением сделать кусок Ленина пешеходным — приводим идеальный пример из Казахстана
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Для тех, кто не хочет в Сочи. Рассказываем, как отдохнуть в Башкирии и на Алтае, чтобы вспоминать отпуск весь год
Катерина Абдулова
Корреспондент 86.RU
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют влияние полнолуния в Козероге: кому нужно быть осторожным
Елена Коржаневская
Мнение
Еду выдают по талонам, на улицах просят аспирин. Россиянка отдохнула на Кубе — как там живут
Анастасия Малышкина
Журналист 72.RU
Мнение
Как бить жену правильно и почему все зря набросились на имама из Казани, который этому учит
Галеева Венера
Рекомендуем
Знакомства

Елена,61

Юлия,45

Максим,48

Светлана,63

Андрей Дик,36

Лиза,41

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 500 ₽

Добавить объявление