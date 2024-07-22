Везут десятки килограмм: новосибирцы собирают в лесах ведра грибов — где они их набрали

Новосибирцы в ожидании слоя белых грибов и подберезовиков возвращаются из лесов не с пустыми руками. Из-за жары массово выросли лисички.
В группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» во «ВКонтакте» новосибирцы делятся своими успехами. Смотрим, где им удалось собрать грибы (и немного завидуем).
Грибов в этом году почти нет из-за продолжительной жары.
— У нас выросли частично лисички, и это единственное утешение. Грибам нужен холодовой шок, чтобы начать расти, а не только влажность, — объяснила Татьяна Бульонкова, миколог-любитель, один из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su.
Ранее в лесу под Новосибирском мужчина нашел необычные грибы, которые одновременно похожи на спаржу и кораллы.
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