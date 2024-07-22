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Лето По грибы, по ягоды Везут десятки килограмм: новосибирцы собирают в лесах ведра грибов — где они их набрали

Везут десятки килограмм: новосибирцы собирают в лесах ведра грибов — где они их набрали

Сейчас вернуться с тихой охоты можно только с лисичками

838
4 комментария
Грибы из Жеребцово

Новосибирцы в ожидании слоя белых грибов и подберезовиков возвращаются из лесов не с пустыми руками. Из-за жары массово выросли лисички.

В группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» во «ВКонтакте» новосибирцы делятся своими успехами. Смотрим, где им удалось собрать грибы (и немного завидуем).

Матвеевский лес
Из леса за Плотниково
В основном грибники сейчас собирают только лисички
Из леса в Академгородке

Грибов в этом году почти нет из-за продолжительной жары.

— У нас выросли частично лисички, и это единственное утешение. Грибам нужен холодовой шок, чтобы начать расти, а не только влажность, — объяснила Татьяна Бульонкова, миколог-любитель, один из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su.

Ранее в лесу под Новосибирском мужчина нашел необычные грибы, которые одновременно похожи на спаржу и кораллы.

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Комментарии
4
Гость
22 июля 2024, 08:46
Где они их набрали? В ЛЕЕСАХ 💩💩💩
Гость
22 июля 2024, 08:52
Нашёл пару белых. Крупные и без червей. Ну и тучу лисичек, конечно.
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