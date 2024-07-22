Везут десятки килограмм: новосибирцы собирают в лесах ведра грибов — где они их набрали

Грибы из Жеребцово Источник: Рустам Исламов, «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» / Vk.com











Новосибирцы в ожидании слоя белых грибов и подберезовиков возвращаются из лесов не с пустыми руками. Из-за жары массово выросли лисички.

В группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» во «ВКонтакте» новосибирцы делятся своими успехами. Смотрим, где им удалось собрать грибы (и немного завидуем).

Матвеевский лес Источник: Ксения Безинатова, «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» / Vk.com











Из леса за Плотниково Источник: Евгений Тимофеев, «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» / Vk.com











В основном грибники сейчас собирают только лисички Источник: Катерина Пучкова, «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» / Vk.com











Из леса в Академгородке Источник: Анастасия Успенская, «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» / Vk.com











Грибов в этом году почти нет из-за продолжительной жары.

— У нас выросли частично лисички, и это единственное утешение. Грибам нужен холодовой шок, чтобы начать расти, а не только влажность, — объяснила Татьяна Бульонкова, миколог-любитель, один из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su.

Ранее в лесу под Новосибирском мужчина нашел необычные грибы, которые одновременно похожи на спаржу и кораллы.