Чудо из Кудряшей: мужчина нашел в лесу под Новосибирском грибы, похожие на кораллы — стоит ли их есть

Это Рамария пихтовая Источник: Виктор Антипов, «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» / «ВКонтакте»











В лесу под Новосибирском мужчина нашел необычные грибы, которые одновременно похожи на спаржу и кораллы. Оказалось, что их лучше не стоит есть.



Фотографии находки мужчина опубликовал на странице «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» в соцсети «ВКонтакте».



— Фото сделано сегодня в 7 утра. Нашлось сие чудо в Кудряшах, близко к поселку Кудряшовский, — уточнил грибник корреспонденту НГС.



Миколог Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Вячеслав Власенко рассказал НГС, что это Рамария пихтовая — есть такие грибы он рекомендует, хотя ядовитыми они не считаются.



— Не съедобен — скорее всего, как земли поесть. Съедобно то, что вкусно и приятно, — прокомментировал эксперт.



Ранее сибирячка нашла под деревом привлекательные грибы с упругими шляпками — оказалось, их можно есть.

