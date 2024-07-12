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Лето Грибы Новосибирск По грибы, по ягоды Чудо из Кудряшей: мужчина нашел в лесу под Новосибирском грибы, похожие на кораллы — стоит ли их есть

Чудо из Кудряшей: мужчина нашел в лесу под Новосибирском грибы, похожие на кораллы — стоит ли их есть

Они выглядят, как множество маленьких трубочек

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13 комментариев
Это Рамария пихтовая

В лесу под Новосибирском мужчина нашел необычные грибы, которые одновременно похожи на спаржу и кораллы. Оказалось, что их лучше не стоит есть.

Фотографии находки мужчина опубликовал на странице «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» в соцсети «ВКонтакте».

— Фото сделано сегодня в 7 утра. Нашлось сие чудо в Кудряшах, близко к поселку Кудряшовский, — уточнил грибник корреспонденту НГС.

Миколог Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Вячеслав Власенко рассказал НГС, что это Рамария пихтовая — есть такие грибы он рекомендует, хотя ядовитыми они не считаются.

— Не съедобен — скорее всего, как земли поесть. Съедобно то, что вкусно и приятно, — прокомментировал эксперт.

Ранее сибирячка нашла под деревом привлекательные грибы с упругими шляпками — оказалось, их можно есть.

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Комментарии
13
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
12 июля 2024, 14:39
Все грибы нужно есть, потом если напишите, значит съедобные были.
Голая правда
12 июля 2024, 15:03
Есть люди, у которых принцип: ем, все, что движется. Если не движется, толкаю и все равно съедаю
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