Растут группками: сибирячка нашла под деревом привлекательные грибы с упругими шляпками

Грибы выглядят красивыми Источник: Анна Бильская, «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» / «ВКонтакте»











Сибирячку удивили грибы с крупными светло-коричневыми шляпками, которые она нашла под деревом. Женщина поинтересовалась, как они называются, и выложила их фотографии в паблике «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» в соцсети «ВКонтакте».



— Очень похожи на летние опята, но не уверена, — подписала женщина.

Охапка грибов Источник: Анна Бильская, «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» / «ВКонтакте»











На фото видно, что грибы растут группой. Миколог Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Вячеслав Власенко рассказал НГС, что это действительно летние опята. Эксперт определил вид по фото с внутренней стороны грибов.



— Видна окраска. Также видно, что край шляпки как бы мокрый — это характерный признак. Форма шляпки, пластинки, остатки покрывала (оболочки, которая в молодом возрасте защищает плодовое тело гриба. — Прим. Ред.) — перечислил Вячеслав Власенко.



Летние опята съедобны.

Другую сибирячку удивили большие грибы, наросшие на пне — НГС рассказывал, можно ли их есть.

