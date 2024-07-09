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Лето Грибы Новосибирск По грибы, по ягоды Растут группками: сибирячка нашла под деревом привлекательные грибы с упругими шляпками

Растут группками: сибирячка нашла под деревом привлекательные грибы с упругими шляпками

Оказалось, их можно есть

2 859
9 комментариев
Грибы выглядят красивыми

Сибирячку удивили грибы с крупными светло-коричневыми шляпками, которые она нашла под деревом. Женщина поинтересовалась, как они называются, и выложила их фотографии в паблике «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» в соцсети «ВКонтакте».

— Очень похожи на летние опята, но не уверена, — подписала женщина.

Охапка грибов

На фото видно, что грибы растут группой. Миколог Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Вячеслав Власенко рассказал НГС, что это действительно летние опята. Эксперт определил вид по фото с внутренней стороны грибов.

— Видна окраска. Также видно, что край шляпки как бы мокрый — это характерный признак. Форма шляпки, пластинки, остатки покрывала (оболочки, которая в молодом возрасте защищает плодовое тело гриба. — Прим. Ред.) — перечислил Вячеслав Власенко.

Летние опята съедобны.

Другую сибирячку удивили большие грибы, наросшие на пне — НГС рассказывал, можно ли их есть.

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Комментарии
9
Директор Завода (Ржака)
9 июля 2024, 11:39
Любит она упругие.
alek70
9 июля 2024, 12:57
Все грибы съедобны, но некоторые один раз...))
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