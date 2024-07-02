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Лето Грибы Новосибирск «Это что за чудо?»: сибирячку удивили большие грибы, наросшие на пне — можно ли их есть

«Это что за чудо?»: сибирячку удивили большие грибы, наросшие на пне — можно ли их есть

Такие грибы растут на мертвой древесине, осинах, тополях

2 090
17 комментариев
Это пилолистник бокаловидный

Жительницу Новосибирска удивили крупные грибы с оранжево-коричневыми шляпками, которые она нашла на пне у забора. Женщина пыталась узнать, как они называются.

— Это что за чудо? — написала сибирячка в паблике «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» в соцсети «ВКонтакте».

Миколог Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Вячеслав Власенко рассказал НГС, что это пилолистник бокаловидный. Гриб съедобен, когда он молодой. По информации в справочнике mycology.su, определить его возраст можно по состоянию мякоти, которая к старости становится слишком жесткой, даже пробковеющей.

— Растет, как сапротроф (питается мертвыми органическими соединениями. — Прим. Ред.), на мертвой древесине, осинах, тополях, — отметил Вячеслав Власенко.

Сибирячка нашла на обочине дороги огромный круглый гриб — сначала она думала, что ей попался шампиньон.

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Комментарии
18
fin
2 июля 2024, 15:55
В лесу сейчас достаточно заведомо съедобных грибов, зачем эти эксперименты?
Гость
2 июля 2024, 15:39
Главный вопрос: можно ли это съесть! Вроде бы эти вопросы возникали в первобытном обществе, когда люди могли только искать что либо съедобное чтобы выжить. Сейчас наверное , можно прожить и без сбора всего под ногами для пропитания
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