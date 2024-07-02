«Это что за чудо?»: сибирячку удивили большие грибы, наросшие на пне — можно ли их есть

Это пилолистник бокаловидный Источник: Наталья Алексеенко, «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» / «ВКонтакте»











Жительницу Новосибирска удивили крупные грибы с оранжево-коричневыми шляпками, которые она нашла на пне у забора. Женщина пыталась узнать, как они называются.



— Это что за чудо? — написала сибирячка в паблике «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» в соцсети «ВКонтакте».



Миколог Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Вячеслав Власенко рассказал НГС, что это пилолистник бокаловидный. Гриб съедобен, когда он молодой. По информации в справочнике mycology.su, определить его возраст можно по состоянию мякоти, которая к старости становится слишком жесткой, даже пробковеющей.

— Растет, как сапротроф (питается мертвыми органическими соединениями. — Прим. Ред.), на мертвой древесине, осинах, тополях, — отметил Вячеслав Власенко.



Сибирячка нашла на обочине дороги огромный круглый гриб — сначала она думала, что ей попался шампиньон.

