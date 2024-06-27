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Лето По грибы, по ягоды Сибирячка нашла на обочине дороги огромный круглый гриб — можно ли его есть

Сибирячка нашла на обочине дороги огромный круглый гриб — можно ли его есть

Сначала она думала, что ей попался шампиньон

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1 комментарий
Несмотря на жару некоторые грибы растут и развиваются

В городе Куйбышев в Новосибирской области сибирячка нашла необычный гриб — он оказался большим и круглым. Это головач, также его называют дождевиком. Определить его видовую принадлежность можно по трещинкам на грибе.

— Нашли на обочине дороги частного сектора. Думали крупный шампиньон, а оказался «шарик». Наши улицы ежегодно богаты шампиньонами, и головачи попадаются. В том году они вырастали во второй половине лета на огороде, — объяснила корреспонденту НГС Альбина.

Дождевик съедобен только в молодом виде, до того как начали образовываться трещины и оболочка темнеет. После он становится слишком жестким.

В Новосибирской области в лесах начала спеть земляника. Новосибирцы также начали собирать первые белые грибы. Пока это единичные экземпляры. В этом году придется ждать их массового появления чуть дольше. Объясняем, в чём разница между видами белых грибов, как их правильно собирать и когда же они появятся.

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Комментарии
1
Гость
27 июня 2024, 13:37
Можно ли его есть, у вредной спросите, она у обочины стоит.
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