Сибирячка нашла на обочине дороги огромный круглый гриб — можно ли его есть

В городе Куйбышев в Новосибирской области сибирячка нашла необычный гриб — он оказался большим и круглым. Это головач, также его называют дождевиком. Определить его видовую принадлежность можно по трещинкам на грибе.
— Нашли на обочине дороги частного сектора. Думали крупный шампиньон, а оказался «шарик». Наши улицы ежегодно богаты шампиньонами, и головачи попадаются. В том году они вырастали во второй половине лета на огороде, — объяснила корреспонденту НГС Альбина.
Дождевик съедобен только в молодом виде, до того как начали образовываться трещины и оболочка темнеет. После он становится слишком жестким.
В Новосибирской области в лесах начала спеть земляника. Новосибирцы также начали собирать первые белые грибы. Пока это единичные экземпляры. В этом году придется ждать их массового появления чуть дольше. Объясняем, в чём разница между видами белых грибов, как их правильно собирать и когда же они появятся.
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