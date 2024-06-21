Придется подождать: где собирать белые грибы в Новосибирской области и как правильно это делать

Белый гриб — самая желанная находка для любого грибника. Но в этом году придется ждать их появления чуть дольше. Серьезные перепады температур не способствуют большому урожаю. Объясняем, в чём разница между видами белых грибов, как их правильно собирать и когда же они появятся.
Почему нет грибов
В этом году грибникам придется набраться терпения. Сейчас в лесу можно встретить немного подосиновиков, а остальных грибов почти нет. И хоть новосибирцы страдали регулярно от ливней, в лесу нет необходимой влажности, а жара пришла.
— Каждый год ситуация разная, но считаю, что пока рано для белых грибов. Их есть несколько видов. У нас самых популярных два — тот, что растет в березовом лесу и хвойном, и обычно слой начинается позже, — объяснил миколог Вячеслав Власенко. — Думаю, что слой можно ждать только в конце месяца и даже позже. Точнее сказать не получится.
Срок сбора может сдвинуться на первую декаду июля, потому что к 26 июня воздух в регионе может днем прогреться до +36 градусов. При таких показателях ждать грибов в лесу не стоит, даже если и будут кратковременные дожди.
Белый гриб сосновый — он же боровик
Слово боровик используют как синоним белого гриба, но на самом деле это второе название конкретного вида. Это белый гриб сосновый (Boletus pinophilus).
Считается самой желанной и лучшей находкой в лесу. Гриб очень вкусный и может использоваться самыми разными способами — жареным, вареным, тушеным, сушеным.
— Белые грибы симбиотически связаны с деревьями и зависят от их состояния. Без них грибы сами такое количество сахара не добудут, чтобы хорошие плодовые тела вырастить. Это называется микориза — симбиотическая связь мицелия гриба с корнями высших растений, — объяснила Татьяна Бульонкова, миколог-любитель, один из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su.
Сосновый белый гриб растет в хвойных и смешанных лесах и образует микоризу с сосной. Иногда может встречаться рядом с елью или пихтой. Поэтому если вы хотите собрать именно боровики, то ехать нужно в хвойный лес, искать сосны.
Белый гриб с нежного цвета шапочкой
Белый гриб настоящий (Boletus edulis) можно собрать в Новосибирской области в березовых лесах и намного реже встретить в хвойных.
— Одно из английских названий гриба — penny bun, то есть «булочка за один пенс». Действительно, шляпка у него цветом и гладкой поверхностью очень похожа на свежую сдобу, — отметила Татьяна Бульонкова.
Встретить этот гриб можно вплоть до конца октября. И чаще всего он растет группами, поэтому если нашли один — будьте внимательны, скорее всего, рядом есть еще.
Выкручивать или срезать?
Грибам всё равно, как вы их собираете, если остается целым мицелий. Чтобы его повредить, придется пропахать землю на тракторе или хорошенько потрудиться лопатой.
Белые грибы можно и выкручивать, и срезать, а лучше всего сначала слегка расшатать гриб, а потом выдергивать. Так на нем будет меньше земли.
— Многие считают, если вы срезали, то оставили в земле инфекцию: ничего подобного. Всё зависит от самого гриба. Если он плотненький, его можно выкрутить, если рыхлый — срезать, — говорит Ирина Горбунова.
А вот вернуть мох на место специалисты всё же советуют для защиты почвы.
Интересное про грибы
Как только в конце мая начинается теплая погода, грибники готовы на всё в спорах о свинушках или, как их еще называют, коровниках. Разбираемся, как гриб способен разрушать эритроциты и есть ли съедобные виды среди свинушек.
Грибной сезон уже давно начался! Смотрим, где сейчас можно собирать шампиньоны, маслята и подберезовики.
Сибирячка похвасталась необычной находкой — огромной сморчковой шапочкой размером в 32 сантиметра и весом в 200 граммов. Гриб занял полруки.
Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками