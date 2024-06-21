Придется подождать: где собирать белые грибы в Новосибирской области и как правильно это делать

Такую картину в этом году придется ждать достаточно долго Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Белый гриб — самая желанная находка для любого грибника. Но в этом году придется ждать их появления чуть дольше. Серьезные перепады температур не способствуют большому урожаю. Объясняем, в чём разница между видами белых грибов, как их правильно собирать и когда же они появятся.

Почему нет грибов

В этом году грибникам придется набраться терпения. Сейчас в лесу можно встретить немного подосиновиков, а остальных грибов почти нет. И хоть новосибирцы страдали регулярно от ливней, в лесу нет необходимой влажности, а жара пришла.

— Каждый год ситуация разная, но считаю, что пока рано для белых грибов. Их есть несколько видов. У нас самых популярных два — тот, что растет в березовом лесу и хвойном, и обычно слой начинается позже, — объяснил миколог Вячеслав Власенко. — Думаю, что слой можно ждать только в конце месяца и даже позже. Точнее сказать не получится.



Срок сбора может сдвинуться на первую декаду июля, потому что к 26 июня воздух в регионе может днем прогреться до +36 градусов. При таких показателях ждать грибов в лесу не стоит, даже если и будут кратковременные дожди.

Белый гриб сосновый — он же боровик

Хотите собирать боровики? Поезжайте в хвойный лес! Источник: mycology.su











Слово боровик используют как синоним белого гриба, но на самом деле это второе название конкретного вида. Это белый гриб сосновый (Boletus pinophilus).

Считается самой желанной и лучшей находкой в лесу. Гриб очень вкусный и может использоваться самыми разными способами — жареным, вареным, тушеным, сушеным.

— Белые грибы симбиотически связаны с деревьями и зависят от их состояния. Без них грибы сами такое количество сахара не добудут, чтобы хорошие плодовые тела вырастить. Это называется микориза — симбиотическая связь мицелия гриба с корнями высших растений, — объяснила Татьяна Бульонкова, миколог-любитель, один из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su.

Чаще всего боровики встречают в лесах в сторону Ордынки Источник: inaturalist.org











Сосновый белый гриб растет в хвойных и смешанных лесах и образует микоризу с сосной. Иногда может встречаться рядом с елью или пихтой. Поэтому если вы хотите собрать именно боровики, то ехать нужно в хвойный лес, искать сосны.



Белый гриб с нежного цвета шапочкой

Настоящий белый гриб более светлый Источник: mycology.su











Белый гриб настоящий (Boletus edulis) можно собрать в Новосибирской области в березовых лесах и намного реже встретить в хвойных.



— Одно из английских названий гриба — penny bun, то есть «булочка за один пенс». Действительно, шляпка у него цветом и гладкой поверхностью очень похожа на свежую сдобу, — отметила Татьяна Бульонкова.

Ищите грибы в березовых посадках Источник: mycology.su











Встретить этот гриб можно вплоть до конца октября. И чаще всего он растет группами, поэтому если нашли один — будьте внимательны, скорее всего, рядом есть еще.



Выкручивать или срезать?

Грибы — это споры мицелия, поэтому собирать их можно как душе угодно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Грибам всё равно, как вы их собираете, если остается целым мицелий. Чтобы его повредить, придется пропахать землю на тракторе или хорошенько потрудиться лопатой.

Белые грибы можно и выкручивать, и срезать, а лучше всего сначала слегка расшатать гриб, а потом выдергивать. Так на нем будет меньше земли.

— Многие считают, если вы срезали, то оставили в земле инфекцию: ничего подобного. Всё зависит от самого гриба. Если он плотненький, его можно выкрутить, если рыхлый — срезать, — говорит Ирина Горбунова.



А вот вернуть мох на место специалисты всё же советуют для защиты почвы.

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