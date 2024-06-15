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Лето По грибы, по ягоды подробности «Бомба замедленного действия»: в лесах собирают и готовят опасные свинушки — как эти грибы разрушают кровь

«Бомба замедленного действия»: в лесах собирают и готовят опасные свинушки — как эти грибы разрушают кровь

Отваривание и обжаривание не способно убить токсины в коровниках

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Свинушки — вкусные грибы, но мимолетное удовольствие может обернуться большой бедой

Как только в конце мая начинается теплая погода, грибники готовы на все в спорах о свинушках или, как их еще называют, коровниках. Часть утверждает, что эти грибы их прабабушки, да бабушки собирали и ничего страшного произошло, а другие пытаются убедить — даже в советское время коровники были признаны опасными. Разбираемся, как гриб способен разрушать эритроциты и есть ли съедобные виды среди свинушек.

Споры о грибе

Свинушек есть несколько видов и чаще всего встречается тонкая и толстая. Обычно споры ведутся именно о свинушке тонкой, так как другой вид встречается значительно реже. Свинушку люди называют еще коровником, дунькой, лошадиным ухом, свиным ухом. А речь все про один и тот же вид.

Свинушка тонкая (Paxillus involutus) — распространена в России и Европе. И грибники часто их собирают. Коровники плотные, мясистые и, если честно признаться, вкусные. Но как оказалось — опасные.

Свинушка распространена повсеместно

В Европе свинушку признали ядовитой еще в середине XX века, а вот в России только в 1981 году исключили ее из перечня съедобных грибов. И уже в 1993 году в России ее официально включили в список именно ядовитых грибов.

— Это бомба замедленного действия. Гриб может вызвать сильную аутоиммунную реакцию даже у тех, кто много лет употреблял его без последствий. Из-за гриба происходит гемолиз — разрушение красных кровяных телец, что приводит к тяжелым поражением печени и почек, — предупредила Татьяна Бульонкова, миколог-любитель, один из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su.

В грибах ученые обнаружили антиген, который крепится к эритроциту и разрушает его. Токсин накапливается со временем в организме и вызывает сильную аутоиммунную реакцию. Поврежденные эритроциты уничтожают печень и почки, возникает гемолитическая анемия. Отравление свинушками в медицине даже получило свое название — «паксиллюсный синдром».

— В зависимости от состояния организма и количества употреблённых в пищу грибов может развиваться разная картина отравления. Лёгкая форма переносится относительно благополучно, сопровождается болями в животе, рвотой и частым жидким стулом, — перечислила специалист.

Многим грибникам достаточно одного раза хотя бы легкой формы отравления, чтобы перестать собирать свинушку, но многим нужно больше аргументов.

— Свинушки очень хорошо накапливают тяжелые металлы. Также быстро втягивают в себя радиоактивные изотопы цезия и меди, — предупредила Татьяна Бульонкова.

Как отличить свинушку

Свинушки — упругие и плотные грибы

Свинушку неопытный грибник может спутать с отдельными видами груздей. Стоит помнить, что если вы не уверены, что за гриб перед вами — то брать его не стоит.

Сверху шляпка коровника коричневая или светло-коричневая. Грузди в отличие от свинушек достаточно легко ломаются, а ножка внутри полая. У коровника ножка полностью заполнена мякотью.

У черного груздя более темная шляпка

— Мякоть свинушки в шляпке светло-жёлтая, в ножке — красновато-коричневая. Вкус мягкий. Запах насыщенный грибной, с фруктовыми нотками, — объяснила Татьяна Бульонкова.

У черного груздя более темная шляпка с зелено-черным оттенком, а у настоящего — молочного цвета.

Несъедобная толстая свинушка

Свинушку толстую трудно отличить от ядовитого двойника

В лесах хоть и реже, но встречаются еще свинушка толстая. Гриб считается несъедобным или условно-съедобным.

— У нее очень низкие вкусовые качества, поэтому не знаю, кто захочет такое употреблять. У гриба толстая, достаточно массивная ножка. Конечно, вместо свинушки толстой можно насобирать тонких, поэтому лучше такие грибы вообще не собирать, — подчеркнула Татьяна Бульонкова.

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Что еще почитать о грибах

Грибной сезон уже давно начался! Смотрим, где сейчас можно собирать шампиньоны, маслята и подберезовики.

Сибирячка похвасталась необычной находкой — огромной сморчковой шапочкой, размером в 32 сантиметра и весом в 200 грамм. Гриб занял полруки.

Новосибирский биолог в начале мая встретил яркие и необычные весенние грибы в березовом лесу в Тогучинском районе.

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