«Красавчик 32 сантиметра»: сибирячка нашла гигантский гриб интригующей формы — его можно вырастить и в холодильнике

Такого размера гриб можно легко собрать в Сибири во влажную и прохладную погоду. Сморчки растут медленно, но в этом году после тепла пришла волна холода. Из-за заморозков погибла часть грибных комариков, что позволило грибам развиваться.

— У гриба клеточная стенка увеличивается как воздушный шарик, надувается. И за счет этого иногда вырастают грибы каких-то непотребных размеров, с ножкой толщиной с запястья. В сухую погоду ветреную они вялятся и засыхают. А тут, получается, они и не завялились, и мухи их не съели, — объяснила Татьяна Бульонкова, миколог-любитель, один из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su.