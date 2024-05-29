«Красавчик 32 сантиметра»: сибирячка нашла гигантский гриб интригующей формы — его можно вырастить и в холодильнике

Сибирячка похвасталась необычной находкой — огромной сморчковой шапочкой. Фотографиями она поделилась в Телеграм-канале «Грибы!!! Новосибирск и НСО!!!».
— Вот такой красавчик 32 сантиметра 200 грамм. От Новокузнецка в сторону Междуреченска 30 километров, — написала пользовательница Елена.
Такого размера гриб можно легко собрать в Сибири во влажную и прохладную погоду. Сморчки растут медленно, но в этом году после тепла пришла волна холода. Из-за заморозков погибла часть грибных комариков, что позволило грибам развиваться.
— У гриба клеточная стенка увеличивается как воздушный шарик, надувается. И за счет этого иногда вырастают грибы каких-то непотребных размеров, с ножкой толщиной с запястья. В сухую погоду ветреную они вялятся и засыхают. А тут, получается, они и не завялились, и мухи их не съели, — объяснила Татьяна Бульонкова, миколог-любитель, один из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su.
Она добавила, что такой гриб можно дорастить и в холодильнике.
— Я когда-то набрала сморчков, буквально 4 штучки и положила в пластиковый контейнер в холодильник. Забыла про них. И они огроменные выросли, — добавила специалист.
Новосибирский биолог в начале мая встретил яркие и необычные весенние грибы в березовом лесу в Тогучинском районе.