«Инопланетный цветок»: новосибирец нашел редкие ярко-красные грибы в березовом лесу

Новосибирский биолог встретил яркие и необычные весенние грибы в березовом лесу в Тогучинском районе. Он нашел их 6 мая во время прогулки.

— Необычная находка. Небольшой весенний гриб — микростома вытянутая. Словно инопланетный ярко-красный цветок. Редкий и хоть несъедобный гриб, но встреча с ним гарантированно подарит эстетическое наслаждение, ведь других красных грибов у нас мало. Кроме мухоморов, ничего и в голову не приходит, — объяснил корреспонденту НГС Ринат Султанов.