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Весна По грибы, по ягоды «Инопланетный цветок»: новосибирец нашел редкие ярко-красные грибы в березовом лесу

«Инопланетный цветок»: новосибирец нашел редкие ярко-красные грибы в березовом лесу

Они несъедобны, но очень красивы

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Грибы очень похожи на цветы

Новосибирский биолог встретил яркие и необычные весенние грибы в березовом лесу в Тогучинском районе. Он нашел их 6 мая во время прогулки.

— Необычная находка. Небольшой весенний гриб — микростома вытянутая. Словно инопланетный ярко-красный цветок. Редкий и хоть несъедобный гриб, но встреча с ним гарантированно подарит эстетическое наслаждение, ведь других красных грибов у нас мало. Кроме мухоморов, ничего и в голову не приходит, — объяснил корреспонденту НГС Ринат Султанов.

Края напоминают лепестки

Новосибирцы сейчас уже собирают первые весенние грибы — в основном это съедобные сморчковые шапочки. Кому-то удается набрать всего горстку, а кто-то возвращается из леса с целыми корзинами.

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Грибы Лес Тихая охота Тогучинский район
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