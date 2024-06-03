Им заморозки по боку: когда начнется сезон маслят, шампиньонов и подберезовиков — карты грибных мест для новосибирцев

Совсем скоро можно будет рассчитывать на улов маслят и шампиньонов Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











Заморозки пугают не только дачников, но и любителей тихой охоты. Многие грибники боятся, что затянувшийся холод может навредить мицелию и в этом году корзинки останутся пустыми. Спойлер — тревожиться не стоит. А лучше готовиться собирать шампиньоны и маслята, внимательно следя за прогнозом погоды!

Грибы все замерзли?

Сезон сморчков в этом году в Новосибирской области был достаточно богатым. В начале месяца было очень тепло, а позже холод прибил грибных комариков. В итоге без вредителей сморчки продолжали расти, а точнее раздуваться. Сибиряки находили огромные грибы.

— В этом году они резко все выросли, причем и сморчки, и сморчковые шапочки одновременно. Сейчас хорошо пролил дождь — это идет на пользу грибам, — отметила Татьяна Бульонкова, миколог-любитель, один из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su.

Сейчас можно смело собирать вкуснейший трутовик серно-желтый. Для него такая погода идеальна.

— Как только у нас будут теплые дни хотя бы +18 градусов, всё и полезет. Грибы сидят наготове. В первую очередь ждем в начале июня шампиньоны, маслята, подберезовики, — перечислила эксперт. — Шампиньоны вообще асфальт проламывают, что им эти заморозки.

Она добавила, что намного хуже для грибов — это повторение прошлогодней засухи. Сейчас дождь активно пролил все деревья, в том числе и пни, а значит, стоит ждать слой летних опят.

— Это уже не в том понимании мороз, который у нас осенью. Растения у нас себя чувствуют нормально, деревья цветут. А всё-таки цикл плодоношения грибов, которые симбиотически связаны с деревьями, зависит от их состояния. Например, белый гриб, подберезовик — сами такое количество сахара не добудут, чтобы хорошие плодовые тела вырастить. Они его берут с деревьев. Деревья себя чувствуют нормально в такую погоду. Им не критически холодно. Деревьям хорошо, значит, у грибов точно так же, — рассуждает Татьяна Бульонкова.

Где собирать маслята и шампиньоны

Отличный на вкус гриб — масленок. В Сибири можно встретить несколько видов, в основном они появляются в начале мая. При срезе ножки грибов темнеют, а на маслянистой шляпке собираются листики и веточки.

На карте ниже темно-зеленым указан ареал гриба. Его можно встретить в лесах Советского района Новосибирской области, Шадрихи, Борового, Искитима, Ярково, Завьялово.

Маслята можно будет собирать до осени Источник: inaturalist.org











В Новосибирске чаще всего шампиньоны находили в Советском районе, в Каинской заимке, в Нижней Ельцовке. В Новосибирской области грибы можно встретить в Барышево, Карпысаке, Ояше, Красном Яре, Завьялово



Ждем шампиньоны в ближайшее время Источник: inaturalist.org











Опасный двойник шампиньона

При сборе шампиньонов нужно быть очень внимательными, так как у съедобных грибов есть очень неприятный двойник. Это шампиньон желтокожий.

— Гриб желтеет на срезе. Если это увидели, то выбрасывайте, — подчеркнула Татьяна Бульонкова. — Он ядовитый, но вызовет только рвоту и диарею. Хотя съесть его будет очень трудно, потому что при готовке он сильно воняет.

У опасного гриба есть еще несколько отличительных признаков. Внизу у него нет мешочка, также он имеет розоватые пластинки, которые по мере роста гриба становятся коричневыми.

А когда начнутся подберезовики и боровики?

Подберезовики уже находят в Новосибирской области. Он начинает активно расти, как только температура становится выше +15 градусов.

— Не должна быть слишком жаркая погода, нужна просто теплая. И тогда подберезовиков будет очень много, — подчеркнула Татьяна Бульонкова. — Болетовые грибы, к которым как раз относятся подберезовики, достаточно устойчивы к заморозкам, поэтому холодными ночами с ними ничего не случится.

Белый гриб начнется обычно позже подберезовиков. Первый его слой можно ожидать во второй декаде июня. В следующей статье мы разберем его отдельно.

Интересное про грибы

Сибирячка похвасталась необычной находкой — огромной сморчковой шапочкой, размером в 32 сантиметра и весом в 200 грамм. Гриб занял полруки.

