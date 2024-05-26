Красотища: первые подберезовики начали находить в Новосибирской области

В Новосибирской области начали находить первые подберезовики. Кадрами поделилась одна из подписчиц группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024».
— Первые грибочки красотища! Бердск, — написала пользователь Виктория Безсонова.
В комментариях под записью сибирячка уточнила, что нашла первые подберезовики в лесах под Бердском, в районе санатория «Сибиряк». На «тихую охоту» она отправилась вместе с семьей 25 мая. В комментариях под записью бывалые грибники удивились — конец мая непривычно ранний срок для появления подберезовиков.
Тем временем в Новосибирской области продолжается сезон сбора сморчков. Мы узнали, какие еще грибы можно собирать в мае и где.