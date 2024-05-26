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В Новосибирской области нашли первый подберезовик

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Развлечения Красотища: первые подберезовики начали находить в Новосибирской области

Красотища: первые подберезовики начали находить в Новосибирской области

Сибирячка поделилась фотографией находки

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12 комментариев
Подберезовики сибирячка нашла под Бердском

В Новосибирской области начали находить первые подберезовики. Кадрами поделилась одна из подписчиц группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024».

— Первые грибочки красотища! Бердск, — написала пользователь Виктория Безсонова.

В комментариях под записью сибирячка уточнила, что нашла первые подберезовики в лесах под Бердском, в районе санатория «Сибиряк». На «тихую охоту» она отправилась вместе с семьей 25 мая. В комментариях под записью бывалые грибники удивились — конец мая непривычно ранний срок для появления подберезовиков.

Тем временем в Новосибирской области продолжается сезон сбора сморчков. Мы узнали, какие еще грибы можно собирать в мае и где.

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Новосибирская область Грибы Бердск
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