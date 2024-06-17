Сначала эйфория, потом — потеря слуха. В России зафиксировали вспышку «малой чумы» — что это такое и как защититься

Лечат туляремию в основном антибиотиками Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В сезон поездок на дачу, походов и путешествий в России выросла заболеваемость «малой чумой», или туляремией . Ее вспышку зафиксировали в одной из самых популярных туристических точек — Карелии. Эту болезнь переносят грызуны и насекомые — риск заразиться ей летом повышается в разы.

Только в этом году в Карелии выявили уже 42 случая заражения туляремией — это в 21 раз больше, чем во всех остальных частях страны. Обычно инфекцией заболевают всего два человека в регионе за год.

— Эпидемическая ситуация (по туляремии. — Прим. ред.) достаточно неблагополучная, причем, я бы сказала, крайне неблагополучная в Республике Карелия, — цитирует ТАСС руководителя управления Роспотребнадзора по Республике Карелия Людмилу Котович. — Начался эпидсезон природно-очаговых инфекций, у нас за прошедший период (2024 год. — Прим. ред.) в республике зарегистрировано 42 случая. Причем по Российской Федерации все остальные регионы, кроме Карелии, — всего лишь 2 случая. Почувствуйте разницу.

Вместе с врачами MSK1.RU разбирался, чем опасна туляремия, есть ли риск, что в России начнется эпидемия «малой чумы», и как от нее защититься.

В группе риска — садоводы и землекопы

Туляремия — это острое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Francisella tularensis. Оно поражает лимфоузлы, кожу, иногда — слизистые оболочки глаз, легкие и кишечник. Основными источниками инфекции являются грызуны: полевки, водяные крысы и домовые мыши, а также некоторые млекопитающие и насекомые.

История болезни Узнать Бактерию Francisella tularensis открыли в США в 1912 году. Сотрудники Калифорнийской противочумной станции Маккой и Чепин обнаружили чумоподобные бубоны (увеличенные лимфоузлы) у местных сусликов, обитающих вблизи озера Туляре. В 1925 году ту же бактерию выделили в Японии. Позднее ученые выяснили, что она вызывает инфекционную болезнь и передается человеку от грызунов и насекомых. Туляремия является природно-очаговой инфекцией. Ее очаги находятся на территории многих стран. В России болезнь впервые зарегистрировали в 1926 году в низовьях Волги. Большинство случаев заражения произошло в 2013 году — в Ханты-Мансийске от болезни пострадали 840 человек.

О росте заболеваемости инфекцией уже заговорили на Первом канале. 10 июня ведущая программы «Жить здорово!» (16+) Елена Малышева появилась в эфире с фигуркой комара в руках.



— В Карелии выросла заболеваемость туляремией. Новостные заголовки нас пугают, потому что туляремия — это особо опасная инфекция, — сказала Малышева. — Особо опасная инфекция, которая особенным образом контролируется, вдруг стала поднимать голову. Всё дело в мухах и клещах, всё дело в насекомых.

Источник: 1tv.ru











В первую очередь в группе риска находятся сельские жители и люди, чья работа связана с землей. Заразиться могут и горожане, которые выбираются на дачу или путешествуют по России, уточнил соведущий Малышевой — врач-иммунолог Андрей Продеус.

— Там значительно больше кусающих насекомых, там есть возможность встречи с грызунами, которые переносят туляремию. То есть для городского жителя это не менее опасно, чем для сельского жителя, — отметил Продеус в эфире.



По словам доктора биологических наук, профессора вирусологии Александра Шестопалова, «малая чума» относится ко второй группе патогенности наряду с холерой и сибирской язвой. Это достаточно опасная инфекция, периодически в мире возникают очаги ее заражения.

— Есть очаги туляремии, в том числе в Карелии и в Сибири. Она передается через грызунов и насекомых, связанных с грызунами, — это всякие вши, пухоеды и прочие. Комары ее не переносят, — рассказал MSK1.RU Шестопалов.

Как распознать болезнь

Инкубационный период туляремии составляет от 3 до 21 дней. В первую очередь у зараженного поднимается температура, возникают головная и мышечная боль, нарушается сон. Характерны для инфекции обильная потливость и тошнота. В запущенных случаях больной может испытывать эйфорию и галлюцинации.

При заражении туляремией у человека возникают бубоны — увеличенные лимфоузлы . Именно поэтому болезнь прозвали «малой чумой» и диагностировать ее не составляет труда.



— Это очень старая инфекция, она известна давным-давно. Есть как старая классическая диагностика, так и современная. Если врач — опытный инфекционист, он отличает туляремию от других инфекций, — уточнил Шестопалов.

Лечат туляремию в основном антибиотиками-гентамицинами. Это очень сильные средства, которые имеют немало побочных эффектов. В эфире «Жить здорово!» (16+) Елена Малышева подчеркнула, что выступает за изъятие препаратов из продажи, так как после их применения «человек остается глухим».

Лучшая защита от «малой чумы» — вакцинация. По словам врачей, прививка не включена в национальный календарь, как правило, ее делают людям, проживающим на территории природных очагов болезни.

— В этих местах, где есть очаги туляремии, в советское время всех людей вакцинировали. В Новосибирске, например, есть болотно-степные районы, и раньше всем школьникам делали прививки. Сейчас не знаю, честно говоря, — рассказал Александр Шестопалов.

Инфекцию можно купировать заранее, только надо всё сделать вовремя. Александр Шестопалов, доктор биологических наук

К грызунам не подходить

В Москве и других крупных мегаполисах заразиться туляремией можно в том числе через коровье молоко. Не менее опасны и грызуны, которые всё чаще появляются на улицах в теплую погоду.

— В нашей местности чаще всего заражаются через молоко от больных животных, — рассказал MSK1.RU московский врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев. — Если покупаете молоко у частников, его надо обязательно кипятить. Передается и через насекомых: через тех же мошек, когда кусают.

Вспышка «малой чумы» может случиться и из-за антисанитарии. В грязном месте собираются бытовые грызуны, которые нередко соприкасаются с полевыми, зараженными инфекцией, и разносят ее дальше. В Москве крыс часто можно встретить в канализации или на помойках.

— Если сотрудники, обслуживающие мусорные площадки, работают без средств индивидуальной защиты и спецодежды, которую потом нужно снять и постирать, то вероятность распространения инфекции высокая. Та же малярия — это инфекция, как говорится, достаточно сказочная. Но, например, в России тоже есть риски заражения, — объяснил MSK1.RU руководитель департамента «Производственный контроль» службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков.

Пошел погулял, в поход сходил, кто-то тебя укусил, либо где-то под палаткой были норы грызунов, и подцепил. Алексей Меньшиков, руководитель департамента «Производственный контроль» службы санитарной оценки объектов

Чтобы не подцепить заразу, в поездках Меньшиков рекомендует пользоваться только туристическими зонами, где уже подготовлена площадка для отдыха.

— Если это организация, как большая мусорная площадка большая, там тоже есть стандарты по защите органов дыхания, инструкции и даже сдача анализов, — добавил он. — Если своевременно отследить заражение, можно еще успеть спасти человека без сложностей для организма. В любом случае нужно быть осторожным.

Если специалисты выявляют вспышку туляремии, то служба Роспотребнадзора выезжает на место и выясняет цепочку заражения. Когда это происходит в черте города, отдельные дома или поселки могут закрыть на карантин. Такие ситуации уже возникали в Москве и Санкт-Петербурге, уточнил Меньшиков.

По словам Александра Шестопалова, эпидемия туляремии россиянам не грозит: всё-таки она имеет очаговый характер.

— В принципе это неправильно (что произошла вспышка — Прим. ред.), потому что нужно соответствующим органам это отслеживать и вакцинировать население в этих местах. Но я не думаю, что она волной по всей России пойдет. Это всё-таки локальное, связанное с очагом, — заключил профессор.