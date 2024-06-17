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Город Стала известна дата авиашоу в Мочище в 2024 году — губернатор подписал постановление

Стала известна дата авиашоу в Мочище в 2024 году — губернатор подписал постановление

Фестиваль назначен на конец июля

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На авиашоу выступают мастера высшего пилотажа

В Новосибирске с 26 по 28 июля пройдёт региональный авиационный спортивный фестиваль «За нашу победу — на взлёт!». Проведение авиашоу запланировано на аэродроме Мочище, сказано в постановлении губернатора Андрея Травникова от 17 июня.

Глава региона постановил образовать организационный комитет по подготовке и проведению фестиваля. В него войдут около 30 чиновников. Председатель комитета — замгубернатора Сергей Нелюбов, зампредом назначен министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов.

О программе фестиваля пока не сообщается.

Последнее авиашоу на аэродроме в Мочище было 30 июля прошлого года. Тысячи жителей Новосибирской области смогли увидеть виражи и фигуры высшего пилотажа от новосибирских и не только пилотов.

Ранее НГС рассказывал историю новосибирца, который с риском для жизни тестирует новые самолёты и восстанавливает старые.

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Новосибирск Авиашоу Мочище Самолет
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