Стала известна дата авиашоу в Мочище в 2024 году — губернатор подписал постановление

На авиашоу выступают мастера высшего пилотажа Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске с 26 по 28 июля пройдёт региональный авиационный спортивный фестиваль «За нашу победу — на взлёт!». Проведение авиашоу запланировано на аэродроме Мочище, сказано в постановлении губернатора Андрея Травникова от 17 июня.



Глава региона постановил образовать организационный комитет по подготовке и проведению фестиваля. В него войдут около 30 чиновников. Председатель комитета — замгубернатора Сергей Нелюбов, зампредом назначен министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов.

О программе фестиваля пока не сообщается.

Последнее авиашоу на аэродроме в Мочище было 30 июля прошлого года. Тысячи жителей Новосибирской области смогли увидеть виражи и фигуры высшего пилотажа от новосибирских и не только пилотов.

Ранее НГС рассказывал историю новосибирца, который с риском для жизни тестирует новые самолёты и восстанавливает старые.