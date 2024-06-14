Больше чем лётчик: история новосибирца, который с риском для жизни тестирует новые самолёты и восстанавливает старые

Первый самолет Владимир Барсук увидел в 3 года. Это определило его жизненный путь Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Профессия летчика-испытателя — мечта тысяч мальчишек. Но путь авиатора — это годы обучения и профподготовки, освоения сложных летательных аппаратов, постоянный риск и работа над собой. Летчик-испытатель по своим навыкам и условия работы принципиально отличается от «обычных» пилотов. Испытатели работают в условиях, где авиационная техника подвергается максимальным нагрузкам, именно они берут на себя ответственность за вывод в массовое производство новых моделей и модификаций самолетов и вертолетов и принимают все возможные риски, испытывая машину на высоте в несколько тысяч метров в экстремальных ситуациях. НГС рассказывает историю одного из главных авиаторов Новосибирска — Владимира Барсука.

В небе Владимир Барсук провел более 9 тысяч часов. Из них 4,5 тысячи — это испытательные полеты Источник: NGS.RU

Барсук Владимир Евгеньевич (род. 11.08.1965, г. Усть-Каменогорск) — директор Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С. А. Чаплыгина, лётчик-инструктор 1-го класса авиации ДОСААФ (РОСТО, 1999), пилот-инструктор гражданской авиации 1-го класса (2006), лётчик-испытатель-инструктор 1-го класса (2008). Кандидат в мастера спорта по планерному спорту (1991). Кандидат технических наук (2011). Почётный авиастроитель РФ (2013), Заслуженный лётчик-испытатель РФ (2019), Заслуженный работник промышленности Новосибирской области (2020).



Владимир Барсук известен в Новосибирске как эксперт в вопросах авиации. Стать летчиком он решил, когда впервые увидел самолет — тогда ему было 3 года. В пять лет он оказался на аэродроме с родителями и уже был полон решимости покорять небо. Свой первый полет помнит до сих пор: говорит, было страшно. Но страх, тут же добавляет он, — это то, что необходимо для бдительности. До сих пор перед каждым полетом Владимир Евгеньевич испытывает волнение.

— Первый самолет я увидел в три года во дворе у себя, во дворе своего дома. Почему-то, увидев там пару МиГ-15, я понял, что я должен быть летчиком. В пять лет я уже поехал на аэродром, и мне сказали, что летать можно с восемнадцати, а прыгать — с шестнадцати. В одиннадцать лет я записался в юношескую планерную школу, и уже в конце мая выполнил первый свой подлёт. Ну и, соответственно, уже в одиннадцать-двенадцать лет я осмысленно занимался в планерном клубе, — вспоминает свой путь к покорению неба Владимир Барсук. — Дальше уже, собственно говоря, всё было ясно, всё понятно, никаких сомнений, отступлений не было. Я закончил школу, но в летное училище мне не удалось поступить — не прошел медкомиссию. Я поступал раз пять или семь, наверное, в военное училище лётчиков. Поэтому я пришёл на аэродром в Бердск, в аэроклуб, на должность техника по ремонту и эксплуатации аэродрома.



1980 год. Бердск. Первые полеты будущий летчик-испытатель совершал на планере БРО-11М Источник: предоставлено СибНИА











Дальше — работа авиационным техником на самолёте Вильга-35А, обучение в Учебном авиационном центре, полёты в качестве летчика-спортсмена. Накопленный опыт и желание позволили Владимиру Барсуку стать лётчиком-инструктором на планерах. Затем было Запорожское авиационное училище, инструкторская работа и должность командира звена на планерах в Бердском аэроклубе.

В конце концов, профессиональный путь привел будущего летчика-испытателя в Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина, где он работал вторым пилотом на вертолёте Ми-8. После окончания Ульяновского высшего авиационного училища гражданской авиации Владимир Евгеньевич поступил в школу летчиков-испытателей.



К настоящему дню Владимир Барсук провел в небе более 9 тысяч часов. Из них половина — это именно испытательные полеты, которые имеют свою особую специфику и требуют от летчика высочайшей квалификации. И здесь помогает не только знание систем летательных аппаратов, но и опыт, который наставники передают своим ученикам.



— Сам по себе полет таит целый ряд, как говорится, неизвестных и некоторое количество неопределенностей. Там огромное [количество], несколько десятков тысяч агрегатов, гаек, болтов, которые могут сломаться, отлететь. Поэтому сам по себе полет — это, безусловно, достаточно высокорисковое мероприятие, — признает Владимир Барсук. — Мне кажется, испытательная работа — это, конечно, про осторожность. Лётчик-испытатель — это, прежде всего, как меня обучал инструктор Евгений Козлов, большой трус. Задача испытателя — проработать все возможные и невозможные варианты развития событий. Если он будет к ним готов, тогда есть высокая степень вероятности, что ему удастся в случае каких-то событий, отказов благополучно завершить полет, сохранить самолет, и, собственно говоря, свою жизнь. Вот это, на мой взгляд, самый основной критерий, который необходим для испытателя.

Владимир Барсук провел испытательные полеты на 35 моделях летательных аппаратов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В качестве летчика-испытателя Владимир Евгеньевич был участников более 40 лётно-технических экспертиз летательных аппаратов. Он поднял в небо более 35 типов самолётов, вертолётов, автожиров, планеров и даже дирижабль. Уже около 20 лет занимается реставрацией и испытанием боевых самолётов времён Великой Отечественной войны: И-16, И-153, МиГ-3, Ил-2. На одном из таких самолетов — И-16, который летчики называют «Ишачок», — Владимир Барсук совершил полет над центром Новосибирска 9 мая 2024 года во время Парада Победы.



— Самолёт изготовлен в 1939 году на Чкаловском заводе. В 1941 году он был сбит под Мурманском, лётчик остался живой. В 1993-м самолёт был эвакуирован, в 1995-м был восстановлен до лётного состояния. А 9 сентября 1995 года я его поднимал, первый вылет делал в Евсино, на аэродроме, — рассказал летчик-испытатель. — Затем он некоторое время летал в Новой Зеландии и, наверное, уже лет 12−13 находится у нас в России. Это первый истребитель-моноплан поликарповский, они принимали участие в Испании во время войны, на Халхин-Голе. И в 1941−1942 годах на этих самолетах наши военно-воздушные силы встретили Великую Отечественную войну.

И-16 летчики ласково называют «Ишачок» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Это не единственная отреставрированная машина времен Великой Отечественной войны, на которой Владимир Барсук проводил испытательные полеты. Летчик-испытатель рассказывает, что главная цель в работе по реанимации ретро-авиатехники — это создание коллекции самолетов того времени в рабочем состоянии. По задумке Владимира Барсука, простаивать экземпляры не будут: так же, как и «Ишачок» в мае 2024 года, они будут участвовать в авиашоу и парадах. И в этом авиатор видит глубокий смысл.

— Иметь самолеты того периода летающими — на мой взгляд, это очень важно идеологически. У американцев летает порядка 40−50 самолетов восстановленных после Второй мировой войны. 8 мая они устраивают воздушные парады над Белым домом, пролетают 30−40 самолетов, поэтому они это все помнят, — заметил Владимир Барсук. — При этом мы сегодня наблюдаем, что в мире происходит: вся Европа вдруг стала считать, что американцы на самом деле выиграли войну, — как раз из-за того, что мы разрушили все, что у нас было. Мы попилили, порезали все самолеты. И безусловно, подобных, так сказать, вещей и демонстраций у нас нет. Поэтому это сохранение памяти, это очень важно.

Владимир Барсук называет своей целью коллекцию самолетов времен Великой Отечественной войны в рабочем состоянии Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Вспоминая непростые для института времена, Владимир Барсук рассказывает, как летчики «выживали» в первой половине 90-х, когда отрасль не развивалась. Пилоты занимались перевозками сельхозпродукции, животных для фермерских хозяйств и так далее. Испытаний в то время практически не проводили. Но развала института удалось избежать, сохранив при этом рабочие места.

В конце концов, направление получило новый импульс для развития, появились госзаказы. За несколько десятилетий работы в авиации Владимир Евгеньевич лично наблюдал, а где-то и способствовал эволюции летательных аппаратов. Он вспоминает свои первые полеты и сравнивает их с той техникой, которая есть в распоряжении пилотов сегодня: гражданской, военной и экспериментальной.



— Конечно, авиация претерпела огромные изменения, начиная от автоматизации полета и заканчивая системой индикации отображения информации. Я летал на планере БРО-11М, на котором нет ни одного прибора. Сегодня мы летаем на современных модификациях самолетов «Партизан», «Легенда», у которых полностью вся кабина стеклянная, но тоже нет ни одного прибора (датчики и приборы контроля раньше располагались на приборных панелях в кабине, а современные системы контроля представляют собой цифровую проекцию, которая транслируется на стекле кабины. — Прим. ред.), — говорит Владимир Евгеньевич. — Современные самолеты 90% времени выполняют полет в автоматическом режиме. Система автоматизации полета стала настолько надежна сегодня, что, в принципе, летчику в основном достаются контрольные функции. Изменения — огромные.

Любовь к своей профессии лётчик пронес через десятилетия. Говорит, осторожность — один из важнейших факторов. Работать приходится в экстремальных условиях, которые по умолчанию подразумевает испытательный полет. Испытатель — больше чем летчик, он действует не по регламенту и не может спрогнозировать поведение машины при перегрузках. Риск присутствует всегда.

К счастью, за весь долгий профессиональный путь катапультироваться Владимиру Евгеньевичу ни разу не приходилось. В работе важна разумная осторожность, страх присутствует, но важно не дать ему захватить себя, отметил он, иначе дать летательному аппарату максимальную нагрузку просто не получится. Ведь основная задача испытателя — это проверить самолет там, где обычные летчики не летают.



— Мне кажется, прежде всего это призвание. Безусловно, человек, который боится летать, ничему в этой профессии не научится, поэтому должна быть любовь к профессии. Испытательная работа еще требует, наверное, больше любви, потому что она уже связана не с удовольствиями, а с опасностями. Ну и, конечно, без таланта, наверное, испытательной работой заниматься невозможно.



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