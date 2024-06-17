«Вонь, будто кто-то разложился»: дети живут в квартире с матерью-плюшкиной — там армия тараканов и 10 лет борьбы с соседями

Соседи уверены: молодая женщина собирает вещи на помойке, а потом несет их домой. Как выглядит квартира сейчас, они точно не знают: Екатерина редко открывает посторонним. Но усилившийся запах тухлятины и очередное нашествие тараканов недвусмысленно намекает: порядка внутри как не было, так и нет Источник: Наталья Лихова











Жители дома 194/2 на улице Бориса Богаткова стали заложниками дурно пахнущей ситуации. Около 10 лет они пытаются добиться чистоты и отсутствия посторонних запахов в доме, но раз за разом терпят неудачу. Виновницей своих бед люди считают одну из жительниц дома Екатерину Х. 35-летняя женщина, по их словам, носит в дом мусор, сутками не выгуливает свою собаку, а ее квартира стала бесконечным источником домашних насекомых. Более того, Екатерина живет не одна, а с двумя несовершеннолетними детьми, причем старшая девочка имеет видимые проблемы со здоровьем. Соседи неоднократно жаловались в районную администрацию, прокуратуру и роспотребнадзор, но, по их словам, эффект вмешательства контролирующих органов был временным. Журналисты НГС побывали на пороге нехорошей квартиры и попытались понять, что в ней происходит.



Нехорошая квартира

— Видите, чайники пакетом закрыты? Это от тараканов, чтоб с потолка не насыпались. А то нальешь себе воды таблетки запить, а там — таракан, — вздыхает жительница 9-этажки на Бориса Богаткова Валентина Петровна.



Со стороны дом, в котором она живет, кажется вполне ухоженным: добротный, с новеньким лифтом и просторным зеленым двором, на котором установлена новая детская площадка. Рядом — гимназия, дом детского творчества, многочисленные магазины, совсем недалеко метро.



Источник: Ксения Беляева / NGS.ru

Увы, за внешним благополучием, говорит Валентина Петровна, скрываются постоянные и очень неприятные проблемы.



— Тараканов мы травим каждый год, не по одному разу, — говорит пожилая женщина. — Муж ночами встает их убивать. А потолки вы видели?



Плинтусы из пенопласта и вправду выглядят странно: местами они будто оплавились от чего-то едкого. Что с ними произошло, становится понятно уже через пару минут, когда открыв туалет, хозяйка демонстрирует нам: на потолке — очередной жирный таракан.

Это не элемент беспорядка, а примета жизни в тараканьем раю Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Валентина Петровна ловко отработанным движением сбивает его направленной струей дихлофоса прямо в унитаз и нажимает на кнопку слива. Маленькое помещение заполняется едким запахом химии, которая и подплавила пенопласт.



Других запахов Валентина Петровна не замечает, говорит: жарко, у всех окна нараспашку, вот и не пахнет. Несильного, но отчетливого запаха подтухшего мусорного ведра она не чувствует: наверное, привыкла.



Причиной своих страданий Валентина Петровна называет соседку снизу, 35-летнюю Екатерину Х. И она не одинока — претензии к женщине есть решительно у всех соседей.



— Я неоднократно лично видела, как она несла домой с помойки мусор, такой большой черный пакет, и с таким довольным видом… — кривится старшая по подъезду Наталья Лихова. — Отсюда — вонь, как будто кто-то разложился, клопы, тараканы… мы травим их раз в полгода, но дезинсекторы говорят, что пока не разберемся с ее квартирой, тараканы никуда не денутся. Я создала чат нашего подъезда, и люди начали Екатерину спрашивать, когда перестанет разводить антисанитарию. А она говорит: это вещи не с помойки, а из магазинов. Не смешно уже даже.

Председатель ТСН Ирина Степанова и старшая по подъезду Наталья Лихова устали бороться за чистоту в подъезде. Их последняя надежда — на огласку ситуации Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Самые неаппетитные истории соседи рассказывают, конечно же, о тараканах: не все додумались, как Валентина Петровна, прикрывать посуду, так что история про то, как соседи Екатерины выпили кофе или сока с неожиданной добавкой, звучат неоднократно.



— Мужчина, который приезжал из санэпидемстанции, открыл двери в комнату, чтобы за дверью потравить — и выбежал на улицу, его вырвало! — поддерживает соседку Ирина Витальевна Степанова. — Там потоком, массой, сидели тараканы.



Она вроде бы живет в соседнем подъезде, на достаточном удалении от нехорошей квартиры. Но женщина — председатель ТСН «Молодежное», образованного собственниками девятиэтажки, а значит, Екатерина и ее своеобразное отношение к порядку — это и ее большая проблема.

В квартиру Екатерины Наталья заходила вместе с дезинсектором и сестрой женщины. Увиденному — поразилась Источник: Наталья Лихова











Но не меньше насекомых и собственных проблем женщин волнует то, что комната, в которую не смог зайти даже профессиональный дезинсектор, была детской. Екатерина воспитывает двоих детей, 15-летнюю дочку с особенностями развития и маленького сына.



Дети с пятого этажа

В первый раз опека пришла к Екатерине в 2014 или 2015 году — точно Ирина Витальевна и Наталья не помнят, но говорят: детей у Екатерины забрали, передали не то родственникам, не то в приют (точно соседи не знают), с условием, что забрать ребятишек женщина сможет, только когда наведет порядок в квартире.



— Младшего ребенка тогда нашли в груде каких-то тряпок, случайно нашли, — говорит Ирина Витальевна. — Ему года полтора было, не больше.



— Второй раз [полицию и опеку] вызывали, когда мне девочку привели, — продолжает Наталья. — На улице было -10, а она в легких джинсах, тапочках и маечке на тонких лямках. Тогда еще ее бабушка была жива, вот она ее отправила вещи подбирать [которые та из окна выкинула]. А мать ее со своим парнем в магазин ушли за виноводочными изделиями. […]



— А в прошлый раз [в 22 году] мы с Натальей Андреевной вызывали [когда проводили обработку от насекомых], — говорит Ирина Витальевна. — Мы заходили, и приходилось на одной ноге стоять: для двух уже места не хватало. Мы тогда позвонили журналистам, Наталья сняла на видео, что творится в квартире, и на другой день здесь были и администрация Октябрьского района, и полиция. Позвонили в садик, сказали, чтобы сына маме не отдавали, только отцу.

Больше квартира напоминает склад — во всяком случае, напоминала, когда Наталья в последний раз попала внутрь Источник: Наталья Лихова











Наталья показывает снятое в тот день видео. Прямо сказать, по сравнению с иными квартирами стариков с синдромом Плюшкина ее жилище не то, чтобы поражало воображение. Но видеть среди завалов мусора на грязном полу детские игрушки жутковато. Возникает подозрение: женщина любит детей, заботится о них, как может, но, возможно, ей самой нужна помощь. Сами они тоже дома, сидят в одной комнате. Первый на визит соседей и дезинсекторов реагирует равнодушно, вторая — странно, заливисто хохочет.



Дети тогда снова провели около полутора месяцев у родственников. За это время Екатерина, говорят соседки, позвала на помощь двоюродных сестер, выбросила мусор и отмыла квартиру. Детей вернули, и жители 7 подъезда выдохнули и жили спокойно почти целый год.



А потом снова начались проблемы.



— Она на детей все время кричит, — говорит Наталья Лихова. — На мальчика матом, и он в ответ ей: «иди на ….». В школу не ходит, Екатерина его ведет — а он убегает. Уже отцу звонили, почему ребенок в школу не ходит. А про девочку я вообще молчу. У нее серьезные проблемы, кто-то должен ее хотя бы элементарным навыкам научить, потому что сейчас она (а ей уже 15) обслужить себя не может. Гулять она ее с сыном младшим во двор отправляет, с маленьким.



Не заставила ждать себя и вонь, и насекомые, а ведь каждый раз соседям буквально приходилось ловить женщину за руки, чтобы та не исчезла прямо накануне обработки вещей.

В квартире кроме женщины и двоих детей живут и домашние животные — собака и четыре взрослые кошки Источник: Наталья Лихова











В администрации Октябрьского района Наталье ответили, что квартира не муниципальная, находится в собственности, а значит, сделать по большому счету ничего нельзя. В Роспотребнадзоре отметили «резкий специфический запах» у дверей в квартиру Екатерины, но пришли к выводу, что для здоровья он не опасен. Провести же энтомологическое исследование не удалось по вполне прозаической причине: Екатерина никого к себе не пустила.



Зато неделю назад квартиру проверили сотрудники опеки. Но нарушений не нашли:



— 07.06.2023 специалистами отдела опеки и попечительства Октябрьского района был осуществлен выезд с целью обследования жилищно-бытовых условий семьи, имеющей на иждивении несовершеннолетних детей. На момент посещения в квартире чисто, для несовершеннолетних созданы условия для проживания и воспитания, — отчитались перед Натальей в приемной уполномоченной по правам ребенка. — Проведена беседа профилактического характера о надлежащем исполнении родительских обязанностей и содержании несовершеннолетних в семье, разъяснены последствия их неисполнения. Разъяснено о необходимости соблюдения санитарно-гигиенических норм в квартире, рекомендовано привести квартиру в идеальное санитарное состояние.



Чиновники подтвердили: семья состоит на учете как находящаяся в социально опасном положении, но сейчас там все в порядке.



Соседки уверены: Екатерина успела распихать вещи по углам, ведь сотрудники опеки ее предупреждают, прежде чем прийти с проверкой. Но точных подтверждений у них, конечно, нет.

Тараканы живут и выше и ниже нехорошей квартиры. Запах тоже просачивается: в тот момент, когда привычные ко всему соседи утверждают, что сейчас их спасают открытые окна, мы чувствуем

слабое, но явное амбре Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Не удается понять, что происходит за закрытой дверью и нам: в квартире лает собака (возможно, и две собаки, уж очень по-разному звучит голос), но дома ли кто-то кроме особенной девочки, прячется Екатерина от соседей, как это делал парень, собиравший у себя дома собак, или куда-то ушла, невозможно.



Мы неоднократно пытались дозвониться до Екатерины с различных номеров, но поговорить с ней не удалось и таким образом: с номеров, которых в телефонной книжке Екатерины не было, звонок не проходил (похоже, она заблокировала их на аппаратном уровне), а звонки от председателя ТСН хозяйка «нехорошей квартиры» попросту игнорировала. Сообщение в мессенджере девушка прочитала и даже ответила на него: мол, просто у нее конфликт с соседями, вот они и пытаются ее выжить.



— Мои соседи всем жалуются, потому что хотят, чтобы я съехала, так как мы не можем найти общий язык! В моей квартире нету такого количества тараканов, как они себе напридумывали! Насекомые есть у всех, но только их травят не все квартиры, я провожу обработки всегда, но только моим соседям всё равно не угодить, — написала она в ответ.

Как следует из ответа от уполномоченного по правам ребенка, который Наталья Лихова получила 7 июня, семью считают находящейся в опасном положении в связи с «периодическим захламлением квартиры» Источник: Наталья Лихова











Мы договорились с женщиной созвониться и обсудить проблему более подробно на следующий день, но ситуация повторилась: телефонные звонки не проходили, а когда звонок шел с мессенджера, трубку девушка не брала.



Также НГС обратился с запросами в отдел опеки и попечительства Октябрьского района, чтобы узнать, нуждается ли Екатерина Х. и ее семья в помощи, в том числе, медицинской, и если да, оказывается ли она ей.



Ранее НГС писал о том, как судебные приставы и волонтеры пришли в дом к пожилой женщине, чтобы вынести из ее квартиры тонны мусора.

