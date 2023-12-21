«Я думаю, он кормит собак собаками. И сам их ест». Жуткий репортаж из высотки, где новосибирец запер в квартире 13 собак

Больше 2,5 лет жители высотного дома в Закаменском жилмассиве живут в атмосфере постоянной вони: жилец одной из квартир на 24 этаже уж очень любит животных. В своей квартире Константин Б. (его полное имя известно редакции) развел целую стаю собак — их точное количество не может назвать даже он сам. При этом далеко не все они стерилизованы, и популяция периодически увеличивается, а по словам соседей, часть животных никогда не покидала пределов квартиры и испражняется прямо на пол. Как живут люди, вынужденные ежедневно дышать псарней прямо у себя дома, почему несколько лет не могли избавиться от стаи и ее подозрительного хозяина, и сколько собак в действительности жили дома у Константина — в репортаже НГС. Мы настоятельно не рекомендуем вам читать этот текст во время приема пищи.
Как живется соседям собачника
— В 2021 году еще не сильно было, в 2022-м — уже как следует началось. А сейчас он вообще как бешеный стал. У него собаки визжат, не могу даже вам словами объяснить, как. Меня вот так вот колотит, — жительница высотки в Закаменском, 15 Гузель Байдакова, невысокая, аккуратная женщина, всплескивает руками.
Она сама раньше держала таксу, и животных ей ужасно жаль — почти так же, как и себя, и соседей.
— Хочется сказать, нечеловеческим голосом визжат, — подсказывает ей соседка Ульяна Никонова. — У меня слышно, а я через этаж от него живу.
— И вонища, такая вонища оттуда, от собак.
— Я сняла квартиру под ним, не ожидая, что такой будет эффект, — кивает бывший управдом высотки Надежда Масольд. — Ночью он приходит после одиннадцати, и начинается возня непонятная. Он им может кинуть кости, и они эти кости по этому паркету [гоняют] туда-сюда. Грохот постоянный, визг, вой. У него сначала было взрослых четыре собаки, а потом появились щенки. Неизвестно, сколько, но много: голоса же отличаются. По мере того как они росли, он не вынес из квартиры ни одного щенка. Ни погулять не выносил, ни еще куда. Получается, что щенки пропадают неизвестно куда: они не вырастают взрослыми, их из квартиры не выносят… И что там происходит, бог его знает.
— В этом году пахло, как будто он шерсть палит. Окно от запаха откроешь — и пахнет еще сильнее. Запах ужасный, — тяжело вздыхает Ульяна и переглядывается с товарищами по несчастью.
Женщины перебивают друг друга, торопятся выплеснуть свои эмоции и если не решить проблему, то хотя бы выговориться.
Со стороны их одноподъездная «свечка» выглядит очень достойно: аккуратный фасад, на облицованном плиткой крыльце — наряженная елка, вымытая лестница и площадки. Вот только мешает, подтверждая слова соседок, запах. На первых этажах он не чувствуется, но чем выше поднимается лифт, тем сильнее пахнет чем-то трудноопределимым, но отчетливо омерзительным.
По словам соседей, семья Константина заехала в уютную квартиру на 24 этаже в 2012 году, сразу после того, как высотку сдали — первую во всем микрорайоне. Семейная пара с 18-летним сыном Костей переехала в Новосибирск из Якутии, и поначалу произвела на соседей самое благоприятное впечатление. Семья сделала дорогущий ремонт, здоровалась.
Затем, по словам женщин, глава семьи начал попивать, жена развелась с ним и уехала, а квартиру оставила сыну. И это один из самых страшных моментов в этой истории: собиратель собак — молодой мужчина 29 лет.
— У него одна собака была, когда они поселились, маленькая, — говорит Гузель Ильясовна. — Костя на гитаре играл, поступил учиться. А потом у него появилась девушка. По-моему, она собак приводить и начала.
— Сколько их сейчас?
— Я спрашивала его, — говорит Ульяна Никонова. — Он сказал: где-то 10 особей. Он не называет их по именам или кличкам. Я думаю, там «палата №6».
Царство вони
Если на 22 этаже, где живет Ульяна, слегка попахивает, на 24-м, где расположена квартира Константина, нестерпимо воняет — несмотря на то, что двери на подъездный балкон распахнуты настежь. Пахнет тухлятиной, мочой и фекалиями. И мертвечиной.
Своего подозрительного соседа женщины опасаются. Надежда Масольд говорит: на людях он ведет себя «как пусечка», а оставшись с кем-либо наедине, становится агрессивен.
— Когда у него полотенцесушитель потек, он затопил соседей до 19 этажа. Мы ему перекрыли воду, попросили [обеспечить] доступ в квартиру, но он никого не пустил и 2 месяца жил без воды. Потом он пришел ко мне в кабинет, и пока я [была] одна, поносил меня матами, орал, визжал, — вспоминает женщина. — А в квартиру он так никого и не пускает.
Я стучусь в типовую железную дверь. В нехорошей квартире немедленно заливаются лаем на разные голоса не меньше пяти взрослых собак. Потом резко, будто по команде замолкают, но дверь никто не открывает.
Жаловаться в полицию и Роспотребнадзор — на антисанитарную обстановку — жители дома начали еще в мае. В первый раз, по словам женщин, не пришел вообще никто, потом приходил участковый, но дверь ему, как и журналистам, Константин не открыл.
— Собственница квартиры — мать Константина, Ольга Владимировна, — объясняет Ульяна. — Она в Якутии, найти ее то ли не хотят, то ли не могут, а без согласия собственников дверь вскрывать нельзя. А отсюда уже люди бегут.
— Вот здесь квартиросъемщики съехали, — подсказывает лучше всех знакомая с жильцами Надежда. — Вот тут квартиру на продажу выставили, но как ни проветривай, никто здесь селиться не готов.
Ад для собак и соседей
Неизвестно, связан ли журналистский интерес к нехорошей квартире с дальнейшими событиями, но уже два дня мы снова едем в Закаменский. На этот раз местные жители встречают не только журналистов и участкового, но и спасателей МАСС и службу отлова.
Поводом для вскрытия дверей становится запах гниющей органики, достаточно насыщенный, чтобы заподозрить, что внутри может быть труп.
Ульяна Никонова раздает медицинские маски, участковый колотит в дверь: «Откройте, полиция!»
Собаки заливаются лаем, но это единственная реакция на происходящее в подъезде. Кажется, Константина дома нет.
— Если эту дверь вскрывать, потом только под замену, — предупреждают спасатели.
Участковый только машет рукой. Но ломать дверь оказывается не нужно: едва бойцы МАСС начинают работать, из квартиры доносится:
— Вы чего тут делаете?!
— Почему не открывали? — бдительно интересуется участковый.
— Я думал, это соседи.
Если раньше в подъезде просто воняло, теперь от запаха режет глаза и саднит в горле. При этом со стороны Константин не слишком похож на человека с ментальными проблемами, даже несмотря на то, что одежда на нем нечистая и ветхая. Он говорит тихо и вежливо, подчиняется требованиям полицейских, интересуется у сотрудников отлова, в какой приют отвезут его животных, чтобы он мог их потом забрать.
— Сколько у вас собак? — интересуется участковый.
— Ну, где-то восемь…
Внутри квартира напоминает свалку: по полу разбросаны обломки и обрывки недешевых вещей вперемешку с обглоданными костями. Позвонки с кулак размером — похоже, коровьи, но часть обглоданных мослов принадлежит животным поменьше. Может быть, как раз собакам.
В воздухе вьются взрослые мухи, в залежах мусора и собачьих отходов на полу копошатся личинки. И всюду псы. Средние и мелкие дворняжки, неагрессивные, даже симпатичные, только худые и очень перепуганные. Их нельзя не жалеть, но соседям явно приходилось еще тяжелее.
— Это же он вчера всю ночь с отцом из квартиры какие-то пакеты носил, — ошарашенно говорит Ульяна Никонова. — Мы же думали, он там прибрался.
— Вы на учете где-то состоите? — продолжает интересоваться участковый.
— Нет.
— Точно?
Запах даже через респиратор сбивает с ног.
— Вы часто гуляете с животными? — интересуюсь я, но владелец стаи то ли игнорирует вопрос, то ли не слышит. Он объясняет второму полицейскому, что уже снял дом с вольерами и собирался перевести туда собак уже на этой неделе, просто не успел.
— Два с половиной года это слушаем, — комментирует Ульяна Никонова. — И каждый раз или через две недели вывезет, или на этой неделе.
Константин сам по очереди сажает перепуганных собак в клетки. Иногда они выпрыгивают обратно и с лаем мечутся по площадке. Писаются от ужаса. Отлов и соседи вслух считают животных: их не восемь, и даже не десять — тринадцать.
— Распечатайте нам вашу фотографию, цветную, формат А4, — говорит Надежда Масольд участковому. — Можно в полный рост: мы на вас молиться будем.
Она шутит. Кажется.
Животных увозят в приют, их хозяина — в полицию: участковый хочет взять с мужчины объяснение и показать его медикам. У него есть подозрение, что Константину все же нужна психиатрическая помощь.
Соседки мужчины перешучиваются, что сегодня непременно выпьют, и заранее сочувствуют уборщикам, которым придется ликвидировать хаос в квартире на 24 этаже. Часть жителей дома интересуются, куда повезли собак: хотят помочь с их пристройством в добрые руки.
Немного смущает всех только одно: сегодня или через несколько месяцев беспокойный жилец вернется домой. И тогда животные могут вернуться назад.
Редакция НГС направила запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области, чтобы узнать о дальнейшей судьбе Константина Б. и составить инструкцию для других новосибирцев, которые могут оказаться в такой же неприятной и опасной ситуации.
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