«Я думаю, он кормит собак собаками. И сам их ест». Жуткий репортаж из высотки, где новосибирец запер в квартире 13 собак

Она сама раньше держала таксу, и животных ей ужасно жаль — почти так же, как и себя, и соседей.

— Хочется сказать, нечеловеческим голосом визжат, — подсказывает ей соседка Ульяна Никонова. — У меня слышно, а я через этаж от него живу.



— И вонища, такая вонища оттуда, от собак.