freedom
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 5/10
usd 90.41
eur 99.05
СрочноРепортаж из высотки, где были заперты 13 собак
Все новости
Все новости
Репортаж

«Я думаю, он кормит собак собаками. И сам их ест». Жуткий репортаж из высотки, где новосибирец запер в квартире 13 собак

Соседи Константина Б. выставляют квартиры на продажу, но безуспешно — никто не горит желанием жить на псарне

5 750

Попасть в нехорошую квартиру соседи не могли несколько лет

Поделиться

Больше 2,5 лет жители высотного дома в Закаменском жилмассиве живут в атмосфере постоянной вони: жилец одной из квартир на 24 этаже уж очень любит животных. В своей квартире Константин Б. (его полное имя известно редакции) развел целую стаю собак — их точное количество не может назвать даже он сам. При этом далеко не все они стерилизованы, и популяция периодически увеличивается, а по словам соседей, часть животных никогда не покидала пределов квартиры и испражняется прямо на пол. Как живут люди, вынужденные ежедневно дышать псарней прямо у себя дома, почему несколько лет не могли избавиться от стаи и ее подозрительного хозяина, и сколько собак в действительности жили дома у Константина — в репортаже НГС. Мы настоятельно не рекомендуем вам читать этот текст во время приема пищи.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Анна Скок, Артем Чудинов

Как живется соседям собачника

— В 2021 году еще не сильно было, в 2022-м — уже как следует началось. А сейчас он вообще как бешеный стал. У него собаки визжат, не могу даже вам словами объяснить, как. Меня вот так вот колотит, — жительница высотки в Закаменском, 15 Гузель Байдакова, невысокая, аккуратная женщина, всплескивает руками.

Она сама раньше держала таксу, и животных ей ужасно жаль — почти так же, как и себя, и соседей.

— Хочется сказать, нечеловеческим голосом визжат, — подсказывает ей соседка Ульяна Никонова. — У меня слышно, а я через этаж от него живу.

— И вонища, такая вонища оттуда, от собак.

Гузель Байдакова (слева) и Ульяна Никонова (справа) — не самые близкие соседи Константина, но все равно страдают от вони и громких звуков

Гузель Байдакова (слева) и Ульяна Никонова (справа) — не самые близкие соседи Константина, но все равно страдают от вони и громких звуков

Поделиться

— Я сняла квартиру под ним, не ожидая, что такой будет эффект, — кивает бывший управдом высотки Надежда Масольд. — Ночью он приходит после одиннадцати, и начинается возня непонятная. Он им может кинуть кости, и они эти кости по этому паркету [гоняют] туда-сюда. Грохот постоянный, визг, вой. У него сначала было взрослых четыре собаки, а потом появились щенки. Неизвестно, сколько, но много: голоса же отличаются. По мере того как они росли, он не вынес из квартиры ни одного щенка. Ни погулять не выносил, ни еще куда. Получается, что щенки пропадают неизвестно куда: они не вырастают взрослыми, их из квартиры не выносят… И что там происходит, бог его знает.

— В этом году пахло, как будто он шерсть палит. Окно от запаха откроешь — и пахнет еще сильнее. Запах ужасный, — тяжело вздыхает Ульяна и переглядывается с товарищами по несчастью.

Женщины перебивают друг друга, торопятся выплеснуть свои эмоции и если не решить проблему, то хотя бы выговориться.

Со стороны их одноподъездная «свечка» выглядит очень достойно: аккуратный фасад, на облицованном плиткой крыльце — наряженная елка, вымытая лестница и площадки. Вот только мешает, подтверждая слова соседок, запах. На первых этажах он не чувствуется, но чем выше поднимается лифт, тем сильнее пахнет чем-то трудноопределимым, но отчетливо омерзительным.

По словам соседей, семья Константина заехала в уютную квартиру на 24 этаже в 2012 году, сразу после того, как высотку сдали — первую во всем микрорайоне. Семейная пара с 18-летним сыном Костей переехала в Новосибирск из Якутии, и поначалу произвела на соседей самое благоприятное впечатление. Семья сделала дорогущий ремонт, здоровалась.

Соседям двери мужчина не открывает, а дверцу щитка приходится закрывать на замок: слишком много было желающих отрезать Константину провода и повлиять на него хотя бы так

Соседям двери мужчина не открывает, а дверцу щитка приходится закрывать на замок: слишком много было желающих отрезать Константину провода и повлиять на него хотя бы так

Поделиться

Затем, по словам женщин, глава семьи начал попивать, жена развелась с ним и уехала, а квартиру оставила сыну. И это один из самых страшных моментов в этой истории: собиратель собак — молодой мужчина 29 лет.

— У него одна собака была, когда они поселились, маленькая, — говорит Гузель Ильясовна. — Костя на гитаре играл, поступил учиться. А потом у него появилась девушка. По-моему, она собак приводить и начала.

— Сколько их сейчас?

— Я спрашивала его, — говорит Ульяна Никонова. — Он сказал: где-то 10 особей. Он не называет их по именам или кличкам. Я думаю, там «палата №6».

Царство вони

Если на 22 этаже, где живет Ульяна, слегка попахивает, на 24-м, где расположена квартира Константина, нестерпимо воняет — несмотря на то, что двери на подъездный балкон распахнуты настежь. Пахнет тухлятиной, мочой и фекалиями. И мертвечиной.

Своего подозрительного соседа женщины опасаются. Надежда Масольд говорит: на людях он ведет себя «как пусечка», а оставшись с кем-либо наедине, становится агрессивен.

— Когда у него полотенцесушитель потек, он затопил соседей до 19 этажа. Мы ему перекрыли воду, попросили [обеспечить] доступ в квартиру, но он никого не пустил и 2 месяца жил без воды. Потом он пришел ко мне в кабинет, и пока я [была] одна, поносил меня матами, орал, визжал, — вспоминает женщина. — А в квартиру он так никого и не пускает.

Проникнуть в нехорошую квартиру против воли обитателя не так-то просто: собственница жилья — мать мужчины — живет в другом регионе

Проникнуть в нехорошую квартиру против воли обитателя не так-то просто: собственница жилья — мать мужчины — живет в другом регионе

Поделиться

Я стучусь в типовую железную дверь. В нехорошей квартире немедленно заливаются лаем на разные голоса не меньше пяти взрослых собак. Потом резко, будто по команде замолкают, но дверь никто не открывает.

Жаловаться в полицию и Роспотребнадзор — на антисанитарную обстановку — жители дома начали еще в мае. В первый раз, по словам женщин, не пришел вообще никто, потом приходил участковый, но дверь ему, как и журналистам, Константин не открыл.

— Собственница квартиры — мать Константина, Ольга Владимировна, — объясняет Ульяна. — Она в Якутии, найти ее то ли не хотят, то ли не могут, а без согласия собственников дверь вскрывать нельзя. А отсюда уже люди бегут.

— Вот здесь квартиросъемщики съехали, — подсказывает лучше всех знакомая с жильцами Надежда. — Вот тут квартиру на продажу выставили, но как ни проветривай, никто здесь селиться не готов.

Ад для собак и соседей

Константин Б. говорит, что не открывал полицейским и отлову, потому что принял их за соседей

Константин Б. говорит, что не открывал полицейским и отлову, потому что принял их за соседей

Поделиться

Неизвестно, связан ли журналистский интерес к нехорошей квартире с дальнейшими событиями, но уже два дня мы снова едем в Закаменский. На этот раз местные жители встречают не только журналистов и участкового, но и спасателей МАСС и службу отлова.

Поводом для вскрытия дверей становится запах гниющей органики, достаточно насыщенный, чтобы заподозрить, что внутри может быть труп.

Ульяна Никонова раздает медицинские маски, участковый колотит в дверь: «Откройте, полиция!»

Периодически все участники процедуры уходят на балкон, чтобы подышать свежим воздухом

Периодически все участники процедуры уходят на балкон, чтобы подышать свежим воздухом

Поделиться

Собаки заливаются лаем, но это единственная реакция на происходящее в подъезде. Кажется, Константина дома нет.

— Если эту дверь вскрывать, потом только под замену, — предупреждают спасатели.

Участковый только машет рукой. Но ломать дверь оказывается не нужно: едва бойцы МАСС начинают работать, из квартиры доносится:

— Вы чего тут делаете?!

— Почему не открывали? — бдительно интересуется участковый.

— Я думал, это соседи.

Квартира больше напоминает логово собачьей стаи на свалке

Квартира больше напоминает логово собачьей стаи на свалке

Поделиться

Если раньше в подъезде просто воняло, теперь от запаха режет глаза и саднит в горле. При этом со стороны Константин не слишком похож на человека с ментальными проблемами, даже несмотря на то, что одежда на нем нечистая и ветхая. Он говорит тихо и вежливо, подчиняется требованиям полицейских, интересуется у сотрудников отлова, в какой приют отвезут его животных, чтобы он мог их потом забрать.

— Сколько у вас собак? — интересуется участковый.

— Ну, где-то восемь…

Внутри — мусор, сломанные вещи, насекомые и обглоданные кости. Чьим мясом питаются собаки и их хозяин, вопрос открытый

Внутри — мусор, сломанные вещи, насекомые и обглоданные кости. Чьим мясом питаются собаки и их хозяин, вопрос открытый

Поделиться

Внутри квартира напоминает свалку: по полу разбросаны обломки и обрывки недешевых вещей вперемешку с обглоданными костями. Позвонки с кулак размером — похоже, коровьи, но часть обглоданных мослов принадлежит животным поменьше. Может быть, как раз собакам.

В воздухе вьются взрослые мухи, в залежах мусора и собачьих отходов на полу копошатся личинки. И всюду псы. Средние и мелкие дворняжки, неагрессивные, даже симпатичные, только худые и очень перепуганные. Их нельзя не жалеть, но соседям явно приходилось еще тяжелее.

— Это же он вчера всю ночь с отцом из квартиры какие-то пакеты носил, — ошарашенно говорит Ульяна Никонова. — Мы же думали, он там прибрался.

— Вы на учете где-то состоите? — продолжает интересоваться участковый.

— Нет.

— Точно?

Похоже, собаки — такие же жертвы обстоятельств, как и соседи Константина. Но людям от этого не легче

Похоже, собаки — такие же жертвы обстоятельств, как и соседи Константина. Но людям от этого не легче

Поделиться

Запах даже через респиратор сбивает с ног.

— Вы часто гуляете с животными? — интересуюсь я, но владелец стаи то ли игнорирует вопрос, то ли не слышит. Он объясняет второму полицейскому, что уже снял дом с вольерами и собирался перевести туда собак уже на этой неделе, просто не успел.

— Два с половиной года это слушаем, — комментирует Ульяна Никонова. — И каждый раз или через две недели вывезет, или на этой неделе.

Константин сам по очереди сажает перепуганных собак в клетки. Иногда они выпрыгивают обратно и с лаем мечутся по площадке. Писаются от ужаса. Отлов и соседи вслух считают животных: их не восемь, и даже не десять — тринадцать.

— Распечатайте нам вашу фотографию, цветную, формат А4, — говорит Надежда Масольд участковому. — Можно в полный рост: мы на вас молиться будем.

Она шутит. Кажется.

Мужчина сам сажает питомцев в клетки: их заберут в приют

Мужчина сам сажает питомцев в клетки: их заберут в приют

Поделиться

Животных увозят в приют, их хозяина — в полицию: участковый хочет взять с мужчины объяснение и показать его медикам. У него есть подозрение, что Константину все же нужна психиатрическая помощь.

Соседки мужчины перешучиваются, что сегодня непременно выпьют, и заранее сочувствуют уборщикам, которым придется ликвидировать хаос в квартире на 24 этаже. Часть жителей дома интересуются, куда повезли собак: хотят помочь с их пристройством в добрые руки.

Немного смущает всех только одно: сегодня или через несколько месяцев беспокойный жилец вернется домой. И тогда животные могут вернуться назад.

Вывозить животных приходится в несколько приемов: столкнуться сразу с 13 собаками никто не ожидал

Вывозить животных приходится в несколько приемов: столкнуться сразу с 13 собаками никто не ожидал

Поделиться

Редакция НГС направила запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области, чтобы узнать о дальнейшей судьбе Константина Б. и составить инструкцию для других новосибирцев, которые могут оказаться в такой же неприятной и опасной ситуации.

Ранее НГС писал о старушке-кошатнице, из-за которой страдал целый дом на Вокзальной магистрали. Она жила без воды, зато с семью десятками кошек. Соседи ничего не могли поделать, пока пенсионерка не скончалась на 85-м году жизни.

По теме

СобакиЗахламленная квартираПолиция НовосибирскаМАСС НовосибирскаЖестокое обращение с животными
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ7
  • ГНЕВ8
  • ПЕЧАЛЬ3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter