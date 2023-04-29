«В чайнике варятся тараканы»: Плюшкина из Новосибирска 20 лет копила хлам в квартире — фоторепортаж с душком

Часто соседей, как и родню, не выбирают, и везет в таких вопросах, как в лотерее, не всем. А что делать, если твой сосед завел себе «домашних питомцев», самые безобидные из которых — тараканы и мухи? Корреспондент НГС побывала в одной из «нехороших квартир» Новосибирска, пообщалась с пожилой владелицей и выяснила, как выживают рядом с ней другие жильцы дома.
Опасное соседство
Эту квартиру принято называть нехорошей. Местные жители устали писать жалобы и ругаться с хозяевами. Судебные приставы пригласили на процедуру ее «расхламления» корреспондентов НГС. Как описала судебный пристав-исполнитель Дзержинского отделения судебных приставов Ксения Чернова, женщина 1946 года рождения отказалась убирать свою квартиру, несмотря на штрафы, поэтому делать это пришли волонтеры.
Выезжаем в Дзержинский район на Бориса Богаткова, 270. Квартира, расположенная на первом этаже, не дает покоя местным жителям больше 20 лет. А вернее, ее владельцы. Страдают все — живущие напротив, со второго этажа, из соседнего подъезда.
Владелица «трешки» страдает так называемым синдромом Плюшкина. Женщина много лет тащит в свою квартиру мусор со всех помоек округи.
— Я здесь живу 12-й год, и на протяжении этих лет всё это продолжается. Приглашали телевидение, приходили из райисполкома, боремся как можем. Хожу раскладываю отраву — она у меня везде рассыпана. Ставлю клеевые ловушки, но ничего не помогает — тараканы бегут. Стоит оставить сахарницу открытой, где какая крошечка появляется — они тут как тут. В чайнике варятся тараканы. Все розетки позатыкала, а толку-то, — жалуется соседка местной «Плюшкиной» Татьяна Николаевна.
Она рассказала, что Зоя Николаевна раньше работала на Чкаловском заводе технологом, сейчас на пенсии. В квартире живет со своей дочерью-инвалидом Диной, тремя собаками и кошками (количество последних неизвестно).
— Она умница была. А сейчас из ее квартиры натаскивается больше грязи, чем с улицы. На окна вешает сумки с тухлым молоком, помидорами. Как-то она дверь открыла в квартиру — а у нее там тараканы кишат. У меня аж рот от удивления открылся. Сама маленькая, рюкзак большой. Вот с ним три раза в день ходит. Первый поход — в 4 утра. Видимо, чтоб возле магазинов мусорки не успели еще опустошить, — делится женщина.
По словам соседки, настоящее испытание для жильцов дома — когда в захламленной квартире что-то готовят.
— На кухне у них под потолок всё завалено, но, видимо, где-то плитка там у нее стоит. Когда кушать начинает варить — мы просто умираем, — говорит Татьяна Николаевна.
Странности у женщины, со слов ее ближайшей соседки, начались давно.
— Мой дед тоже на Чкаловском работал, был тружеником тыла. А она на него участковому жалобу написала, будто он у нее швейную машинку украл. Потом на меня эту машинку переадресовала. Она меня материт. Говорит: «Чтоб ты сдохла». А я говорю: «Я помру — по мне хоть плакать будут. А вот если ты помрешь — два подъезда будут плясать неделю», — рассказывает местная жительница.
Для уборки жилища подключили волонтеров из числа студентов. Как только они подходят, стучим в квартиру. Дверь открывается, и нас обдает запахом смрада. В лицо летят мухи.
Пытаемся зайти и понимаем — шагнуть, собственно, некуда. В квартире всё завалено до отказа. Хозяйку не видим и даже не слышим. Из живности — в полумраке только мухи и кишащие на стенах тараканы. Каждый миллиметр «трешки» в стандартной девятиэтажке завален хламом: вот валяется электрический чайник, тут же — собачий ошейник, рядом — детская коляска и книги, чуть дальше — ведро с пустыми консервными банками. Здесь же — куски заплесневелого хлеба и доски. Проще перечислить, чего тут нет.
Волонтеры из российского движения детей и молодежи, вооруженные масками и перчатками, а также полиэтиленовыми накидками и мешками, прорываются на «передовую». Молодые ребята рассказали корреспонденту НГС, что участвовали в разных акциях — чистили снег, сидели с детьми, делали многое другое, но с таким не сталкивались.
— Подозревал, что что-то такое будет, раз приставы вмешались. Недавно в подобном мероприятии участвовали наши ребята в Москве, правда, там еще хуже всё было, кажется, там у бабушки даже голуби жили в квартире. Посоветовался с москвичами, и мы поехали. Помощник депутата Дмитрия Савельева Роман нам помог всё организовать, выделил деньги, чтобы мы купили плащи и мешки, — рассказал НГС предводитель команды волонтеров Артем.
Только вот ребята признались: они не знали, куда их отправляют.
— Сказали: позывной «подвиг». Это значит, что-то такое серьезное. Мы думали, нужно будет ремонт в квартире делать или что-то такое, — признаются ошарашенные добровольцы.
У одной из них — день рождения. Студентка в шоке от такой «праздничной программы». Молодежь не предупредили, что вывозить тонны мусора придется на своих руках — к подъезду подкатили небольшой контейнер, а вот машину никто не выделил. Кроме того, студенты пришли, мягко говоря, неподготовленные — в светлых штанах и парадных курточках. Именно поэтому первые «увечья» начались уже спустя 10 минут активной работы — один из парней, вытаскивая банку с неизвестно чем черного цвета, пролил ее содержимое на себя.
— Да какого черта? — вырвалось у него.
Коллеги по несчастью как могли подбадривали парня. Тем временем к жуткому запаху затхлости и мусора в квартире примешался стойкий «аромат» тухлой рыбы. Видимо, волонтеры всковырнули слой с давними залежами просроченных продуктов. В подъезде собирается всё больше соседей.
— Достали эти «Плюшки» — от них мыши, тараканы и прочее дерьмо. Живем над ними с 2008 года, и проблема эта существует всё время. Разговаривали, но она ничего не понимает. Ставим мышеловки, ловушки. Но всё равно клопы, тараканы везде. Летом не можем окна открыть. Вонизм, — говорит сосед сверху, пожелавший остаться анонимным.
Другие просто глазеют, раздают советы, ужасаются видами. В процессе общения выясняется — жильцам подъезда не повезло вдвойне: на втором этаже в другом крыле проживает такая же бабушка.
— Тоже запах. Но эта хоть ходит, носит, никому не мешает, когда в квартире. А та двери раскроет и ходит долбится по квартирам, просит поесть или попить. Тоже тараканы к нам от нее лезут, смрад стоит, — рассказала жительница квартиры на третьем этаже.
Тем временем волонтеры уже освободили часть коридора, благодаря чему туда хотя бы можно зайти. Возле подъезда выросла куча хлама. Много старых металлических банок, элементов сантехники и книг. Несмотря на мою слабость к ним, желания просмотреть не возникло — они все плотно усыпаны личинками тараканов. Не решаются их отправлять в макулатуру и волонтеры.
— Она должник — у нее порядка 200 тысяч долгов по коммунальным платежам. Живем тут 35 лет и из них 20 мучаемся. Столько лет безуспешных походов в мэрию, Роспотребнадзор. Всё было бесполезно, одни отписки. Сейчас что-то сдвинулось с мертвой точки. Раньше была семья как семья. А потом начала она таскать. Мыши, клопы, тараканы. Страдают жители этого и соседнего подъездов. Регулярно проводим дезинфекцию, но толку мало, — рассказала старшая по дому, Валентина Андреева.
Знакомство с хозяйкой
Осматриваюсь в темном коридоре. Из ванной, заваленной всякой ерундой, добровольцы выгребают ведра с непонятной жижей, мусор, куски ткани, бутылки, какие-то тюбики и флаконы. Тараканы и клопы бегут врассыпную. Под потолком на кухне замечаю какое-то движение. Сначала решила — кошка или собака. Приглядываюсь — оказывается, мне повезло больше. Это Зоя Николаевна. Она старается спуститься с рукотворной мусорной горы, берет веник и начинает подметать свои владения — видимо, прониклась идеей навести чистоту. Женщина соглашается со мной на короткий диалог.
— В 70-м году на Чкаловском заводе я получила тяжелую травму. У меня на тот момент была частная собственность с печным отоплением. В правкоме предложили мою зарплату отправлять на строительство жилья, и я согласилась. Денег тогда в бюджете не было, говорили в правительстве. В
Пытаюсь выяснить, зачем она устроила в своей квартире свалку.
— Тут из Омска вернулся мой сынок — там наворовался. Мы его не стали прописывать. Так он переспал с паспортисткой, и теперь мне тут прописали их всех. Его, детей, жену, ее мать. Все здесь теперь зарегистрированы, и с меня за них сдирают деньги. Я сказала: «Раз так — я ни за что не отвечаю», — оправдывается Зоя Николаевна.
В одной из комнат действительно проживает человек на подселении. Соседи называют ее «лучом света в темном царстве». Заглядываем сквозь небольшую щель от замка — внутри сделан косметический ремонт, стоит современный телевизор, сидит пушистый кот, но мухи всё равно проникают туда, как и тараканы.
— Эту комнату мы получили по решению суда, мой муж — ее сын. Прописана я тут с 2004 года. Потом нам дали служебное жилье — мы сейчас там живем. А мама моя — здесь. Потому что у нее дом сгорел в деревне и его не восстановить. Ничего не поделаешь — жизнь такая. У нее онкология, а приходится жить с таким человеком. У нее (владелицы квартиры. — Прим.ред.) животные больные, нуждаются в лечении. Мы тут сделали ремонт, но всё равно тараканы, антисанитария, — жалуется мне Олеся.
Тем временем на помощь молодежи приходят двое мужчин — снова от депутата. Кто-то советует срезать металлические решетки на окнах и выбрасывать завалы через них, но, видимо, инструментов нет. Волонтеры решают таскать всё к мусорным бакам. Соседи переживают, почему никто не подогнал грузовик.
— Тут несколько машин хлама, а они решили, что вручную всё перетаскают. Они на мусорку всё снесут, а она ночью обратно перетаскает, — сетуют жильцы дома.
Очистка квартиры продолжится до позднего вечера и едва ли решит проблему — в таком деле нужен комплексный подход, в том числе и медпомощь человеку, страдающему накопительством. Мы же спустя 1,5 часа нахождения в этом аду возвращаемся в офис.
После жуткой квартиры несколько часов казалось, что моя одежда и волосы пропахли мусором, хотя коллеги отрицали это. А еще срочно захотелось вымыться, провести ревизию в квартире и выбросить всё лишнее.
Синдром Плюшкина — нарушение поведения, которое связано с собиранием большого количества ненужных предметов и вещей в своем доме. В психиатрии отклонение называют патологическим накопительством. Также используются и другие синонимы — силлогомания или хоардинг. Люди, страдающие этим нарушением, чаще всего даже не осознают проблемы.
Ранее НГС писал о том, что сибирячка превратила квартиру в свалку и завела 20 кошек, а соседи пригрозили их отравить.