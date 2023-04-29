«В чайнике варятся тараканы»: Плюшкина из Новосибирска 20 лет копила хлам в квартире — фоторепортаж с душком

— Она умница была. А сейчас из ее квартиры натаскивается больше грязи, чем с улицы. На окна вешает сумки с тухлым молоком, помидорами. Как-то она дверь открыла в квартиру — а у нее там тараканы кишат. У меня аж рот от удивления открылся. Сама маленькая, рюкзак большой. Вот с ним три раза в день ходит. Первый поход — в 4 утра. Видимо, чтоб возле магазинов мусорки не успели еще опустошить, — делится женщина.



По словам соседки, настоящее испытание для жильцов дома — когда в захламленной квартире что-то готовят.

