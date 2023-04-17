«Запах стоит ужасный»: сибирячка превратила квартиру в свалку и завела 20 кошек — соседи пригрозили их отравить

Жительница Новосибирска завела в квартире 20 кошек и натаскала мусора. Зооволонтеры ищут животным новый дом, так как соседи грозят их усыпить.
Владелица квартиры сама обратилась за помощью.
— Запах стоит ужасный. Ее соседи уже обратились в прокуратуру. Вышел закон об ограничении количества животных в квартире, и она боится. Но она не понимает, что запах от мусора. Еще люди угрожали, что отравят кошек, — объяснила корреспонденту НГС зооволонтер Вероника Панкратова.
Пристраиваются 20 кошек и две собаки.
— Кошки стерилизованы, коты кастрированы, и, как ни странно, каждый к лотку приучен. Один кот был лейкозный в тяжелой стадии, пришлось усыпить. После этого случая еще нескольким кисам сделали анализ крови и ПЦР — всё отрицательно! Поэтому, возможно, все здоровы, — отметила девушка. — Отдадим ответственным людям, которые взвешенно принимают решение.
В середине февраля в Новосибирске породистый доберман оказался в мороз на улице в наморднике и куртке. Собаку привязали недалеко от «Приюта Академгородка» для собак.