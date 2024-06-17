Новосибирская «Битва экстрасенсов» вышла в эфир на ТНТ: кто оказался виновен в серии пожаров

Экстрасенсы посчитали, что в пожарах на Центральной улице виноват покойник Источник: rutube.ru/metainfo/tv/36/











В выходные на телеканале ТНТ вышел эпизод «Новой битвы экстрасенсов», который снимали в селе Кудельный ключ Тогучинского района Новосибирской области. Местные жители написали в редакцию телепрограммы, чтобы узнать, почему в одной и той же части деревни часто горят пожары.

Экстрасенсы выдвигали различные возможные причины аномальных пожаров: проклятие, огненный след неупокоенного духа и даже некоего усатого мужчину, возможно, еще живого. Но в итоге пришли к выводу, что имеют дело с призраком, который застрял в мире живых и пытается вернуться домой.

Один из участников шоу Александр Саков «нашел» потустороннего поджигателя на кладбище, причем на втором по счету. Всего в окрестностях деревни их три.

— Он выглядит сейчас, как мечущаяся шаровая молния, — заявил называющий себя вампиром участник шоу Артем Краснов. — Он застрял в мире живых.

Совместными усилиями экстрасенсы пришли к выводу: призрак не помнит сам себя, но пытается вернуться домой, а по дороге поджигает все на своем пути. Затем «вампир» Краснов заявил, что провел обряд, в ходе которого покойный заново обрел свою память.